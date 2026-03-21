- أطلقت إيران صاروخين باليستيين باتجاه قاعدة دييغو غارسيا الأميركية البريطانية المشتركة، لكنهما فشلا في إصابة الهدف، مما يكشف عن امتلاك إيران صواريخ بعيدة المدى. - أكدت بريطانيا أنها ستسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لضرب مواقع إيرانية، وسط محادثات لنقل السيادة على جزيرة دييغو غارسيا إلى موريشيوس. - انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشدة سماح بريطانيا باستخدام قواعدها العسكرية من قبل الولايات المتحدة، مؤكداً أن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن سيادتها.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت، عن عدة مسؤولين أميركيين، أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة العسكرية الأميركية البريطانية المشتركة في جزيرة دييغو غارسيا، أكبر جزر أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي. وذكرت الصحيفة نفسها أن الصاروخين فشلا في إصابة القاعدة التي تبعد عن إيران بنحو أربعة آلاف كيلومتر، ما يعني أن طهران تمتلك صواريخ ذات مدى أطول مما يعتقد.

وأفاد المصدر نفسه بأن أحد الصاروخين تعطل في أثناء تحليقه، بينما استُهدف الآخر بصاروخ اعتراضي أُطلق من سفينة حربية أميركية، لكن لم يتضح ما إذا الصاروخ قد أُصيب أو لا. وفيما لم تحدد "وول ستريت جورنال" تاريخ إطلاق الصاروخين، نقلت شبكة سي أن أن عن مسؤول أميركي، أن إيران أطلقت الصاروخين على القاعدة، صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وفي السياق، أكد مصدر رسمي بريطاني لوكالة فرانس برس، أن إيران حاولت "من دون جدوى" الجمعة، توجيه ضربة إلى قاعدة دييغو غارسيا. وأوضح المصدر أن هذه المحاولة غير الناجحة حصلت قبل أن تعلن الحكومة البريطانية الجمعة، أنها ستجيز لواشنطن استخدام بعض قواعدها لضرب مواقع إيرانية تُستعمل لمهاجمة سفن في مضيق هرمز.

وقاعدة دييغو غارسيا إحدى القاعدتين اللتين سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدامهما في عمليات "دفاعية" في إيران. ونشرت القوات الأميركية قاذفات وغواصات نووية ومدمرات صواريخ موجهة في القاعدة التي تعتبر مركزاً رئيسياً للعمليات في آسيا.

وكانت بريطانيا قد أجرت أخيراً محادثات تهدف إلى نقل السيادة على جزيرة دييغو غارسيا وجزر تشاغوس الأوسع إلى موريشيوس، بالتزامن مع التفاوض على عقد إيجار طويل الأجل للحفاظ على القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا. وقد أبدى الرئيس دونالد ترامب وعدد من المشرعين الجمهوريين اعتراضهم على هذا المقترح.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد انتقد الجمعة، في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، بشدة، سماح بريطانيا باستخدام قواعدها العسكرية من الولايات المتحدة في حربها على إيران. وفيما أكد عراقجي أن مثل هذه الخطوات "تُعد مشاركة في العدوان وستُسجَّل في تاريخ العلاقات بين البلدين"، شدد في الوقت نفسه على أن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن سيادتها واستقلالها. ودعا بريطانيا إلى الامتناع عن أي تعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل في المجالات العسكرية أو الإعلامية، بما في ذلك إتاحة المجال لما وصفها بـ"الشبكات الإرهابية".