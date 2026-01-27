إيران تستدعي السفير الإيطالي احتجاجاً على تصريحات بشأن الحرس الثوري

- استدعت إيران السفير الإيطالي احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي بشأن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، محذرة من تداعيات سلبية ومطالبة بتصحيح المواقف. - أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن نيته اقتراح إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ضرورة الرد على القمع الإيراني للاحتجاجات. - ردت إيران بوصف دعوة البرلمان الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية بأنها "تصرف سخيف"، مؤكدة أنها سترد على هذا الإجراء، وسط انقسام دبلوماسي أوروبي حول الموضوع.

أفادت وكالة "إيسنا" الطلابية بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي في طهران، على خلفية "تصريحات غير مسؤولة" أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي بشأن الحرس الثوري. وحذّر المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في الخارجية الإيرانية، علي رضا يوسفي، خلال استدعاء السفير الإيطالي، من التداعيات السلبية لأي محاولة لوصم الحرس الثوري بـ"الإرهاب"، مطالباً بمراجعة وتصحيح "المقاربات غير المدروسة" التي يتبناها وزير الخارجية الإيطالي في ما يتعلق بإيران.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، قد أعلن، أمس الاثنين، في منشور على منصة إكس، أنه سيقترح، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في بروكسل، بعد غد الخميس، إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع بقية الدول الأعضاء.

وقال تاياني: "الخسائر التي تكبّدها السكان المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب رداً واضحاً"، مضيفاً أنه سيثير القضية يوم الخميس في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل. وقال تاياني، في بيان صدر في وقت لاحق من المساء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، إنّ "الأولوية القصوى" لإيطاليا يجب أن تظل حماية رعاياها، مضيفاً أنه أصدر تعليمات بتخفيض عدد الموظفين في سفارة طهران بشكل كبير، مع عودة الموظفين إلى إيطاليا على وجه السرعة.

وكانت روما من بين الحكومات التي تقاوم الجهود الرامية إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، لكن تاياني قال إنه "لا يمكن تجاهل القمع الإيراني للاحتجاجات في الشوارع هذا الشهر"، بينما أشارت تقارير إلى مقتل آلاف الأشخاص. ويأتي هذا الموقف عقب دعوة البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وردّاً على ذلك، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس الاثنين، دعوة البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، لإدراج الحرس في قائمة "المنظمات الإرهابية"، بأنها "تصرف سخيف"، مؤكداً أن "إيران سترد حتماً" على هذا الإجراء، ومضيفاً أن "هذا السلوك مدان بشكل قاطع، وعلى الدول الأوروبية توخي الحذر كي لا تقع في فخ مثل هذه الخطوات".

وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد وكالة رويترز بأنّ دبلوماسيين إيطاليين وفرنسيين وإسباناً أثاروا مسألة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية خلال اجتماع في بروكسل هذا الشهر. وقال الدبلوماسيون إنه إذا استمرت فرنسا في الاعتراض، فإن خطوة فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني ستبوء بالفشل.