إيران ترى الوقت "غير مناسب" للتفاوض مع واشنطن وتُعدم عميلاً لإسرائيل

- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوقت الحالي غير مناسب للتفاوض مع الولايات المتحدة بسبب سياساتها، مشيراً إلى استعداد إيران الدائم للمفاوضات القائمة على المصالح والاحترام المتبادلين. - يعتزم عراقجي زيارة لبنان لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث سيرافقه وفد اقتصادي لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري، معرباً عن أمله في تطوير علاقات شاملة مع لبنان. - نفذت إيران حكم الإعدام بحق علي أردستاني بتهمة التجسس لصالح الموساد، بينما نددت بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أرض الصومال، معتبرةً ذلك انتهاكاً لسيادة الصومال.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

، اليوم الأربعاء، إن الوقت الحالي "غير مناسب" للتفاوض مع الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك يعود إلى السياسات التي تنتهجها واشنطن. وأضاف عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن إيران "لم تغادر طاولة المفاوضات في أي وقت"، مؤكداً أن طهران كانت دائماً مستعدة لمفاوضات تقوم على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، "إلا أن الإدارة الأميركية لا تعتمد حالياً مثل هذا النهج".

وفي ما يخص زيارته المرتقبة إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، أوضح عراقجي أن هناك دافعاً مشتركاً لدى الطرفين لتوسيع العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن إيران تسعى إلى تطوير علاقات شاملة مع لبنان بمختلف مكوناته ومع الحكومة اللبنانية. وأضاف أن وفداً اقتصادياً سيرافقه في هذه الزيارة لبحث الجوانب الاقتصادية والتجارية، معرباً عن أمله في العودة بعلاقات "جيدة جداً" بين الجانبين.

وحول التصريحات الأميركية والإسرائيلية الداعمة للاحتجاجات في إيران، قال وزير الخارجية الإيراني إن "الشؤون الداخلية لإيران لا تعني أحداً سوى الشعب الإيراني"، مضيفاً أن الحكومة تتابع التفاعل القائم بين الدولة والمجتمع، معرباً عن أمله في أن تتم معالجة الاحتجاجات والملاحظات المطروحة.

إعدام "عميل" لإسرائيل

من جهة أخرى، أعلن الجهاز القضائي الإيراني تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن علي أردستاني فجر اليوم الأربعاء، بعد إدانته بتهمة التجسس لمصلحة جهاز الاستخبارات والأمن الإسرائيلي "الموساد"، عبر تزويده بـ"معلومات حساسة" تتعلق بالبلاد، وذلك بعد تأييد الحكم من المحكمة العليا واستكمال الإجراءات القانونية.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن أردستاني جرى تجنيده عبر الفضاء الإلكتروني من جهاز الموساد، حيث نفذ مهام استخباراتية مقابل مبالغ مالية ووعود وُصفت بالوهمية. وذكرت الوكالة أنه "بتوجيه من ضباط الموساد، قام بتصوير مواقع محددة وجمع معلومات عن أهداف معينة وتسليمها للجهاز الإسرائيلي، وكان يتقاضى مقابل كل مهمة مبالغ على شكل عملات رقمية". وأضافت أن المحكوم عليه كان "يلتقي داخل إيران بشخص ذي هوية معروفة لدى الجهات الأمنية، ويسلمه المعلومات والصور ومقاطع الفيديو التي جمعها، قبل أن يتلقى مهام جديدة".

إيران تندد بزيارة كاتس إلى أرض الصومال

في شأن آخر، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أرض الصومال، معتبراً ذلك انتهاكاً صريحاً لسيادة الصومال ووحدته. وأشار بقائي إلى تأكيد المجتمع الدولي ضرورة احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للصومال بوصفها دولة مستقلة وعضواً في الأمم المتحدة، واعتبر تحركات إسرائيل الرامية إلى تقسيم الصومال سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وضربة موجهة للأسس القانونية والمعيارية للأمم المتحدة. كما شدد على أهمية تعاون المجتمع الدولي والدول الإسلامية والأفريقية لمنع المساس بسيادة الصومال ووحدته الوطنية.