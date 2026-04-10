إيران ترفض هدنة تتيح تجديد الحرب وتكشف محاور خطتها لإدارة هرمز

- تستعد باكستان لاستضافة مفاوضات في إسلام أباد لوقف الحرب، حيث أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يجب أن يستند إلى الخطة الإيرانية ذات البنود العشرة، مع رفض وقف إطلاق نار يسمح بإعادة تسليح العدو. - أعد البرلمان الإيراني مشروع قانون للسيطرة على مضيق هرمز، يشمل حظر عبور ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، وفرض رسوم بالريال الإيراني، ودعم العملة الوطنية، وتوزيع الإيرادات لتعزيز القدرات العسكرية. - أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية أن إيران ستفرض نظام سيطرة جديد على مضيق هرمز بعد تمرير القانون، مما سيخضع المضيق لسيطرة شاملة للقوات الإيرانية المسلحة.

بينما تستعد باكستان لاستضافة مفاوضات غداً السبت في إسلام أباد بهدف التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب في المنطقة، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، اليوم الجمعة، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة ينص على أن تكون الخطة الإيرانية ذات البنود العشرة أساساً للمفاوضات، مضيفاً أنّ إيران لا تريد "وقف إطلاق نار يتيح للعدو المعتدي إعادة تسليح نفسه ثم استئناف العدوان".

وقال تخت روانجي، خلال لقاء مع سفراء أجانب في طهران، إنّ بلاده أبلغت الوسطاء "بصراحة أن هذا الوضع لن يتكرر من دون ضمانات"، مؤكداً أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحّب دائماً بالدبلوماسية والحوار، لكن ليس بالحوار القائم على معلومات مضللة بهدف الخداع وتهيئة الأرضية لعدوان عسكري جديد ضد إيران".

من جهة أخرى، قال خطيب جمعة مدينة مشهد، أحمد علم الهدى، إنّ المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي

"أمر المجلس الأعلى للأمن القومي بقبول وقف إطلاق النار"، لكنه في الوقت نفسه أوصل رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين مفادها بأنّ "هذا وقف إطلاق نار كاذب، وأن العدو لن يلتزم به وسيواصل الحرب".

في سياق متصل، أعدّ البرلمان الإيراني مشروع قانون للسيطرة على مضيق هرمز ينص على "الحظر الدائم" لعبور ناقلات النفط المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل. ومن المقرر طرح المشروع للتصويت خلال الأسبوع المقبل. وقال رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني محمد رضا رضائي كوجي لوكالة "فارس" الإيرانية إن مشروع "الإجراء الاستراتيجي لضمان الأمن والتقدم المستدام" في مضيق هرمز والخليج سيحدث "تغييرات جوهرية في حركة السفن والعائدات الناتجة عنها". وأضاف أنه يتوقع أن "يُقر المشروع بأغلبية ساحقة من النواب ويتم إبلاغه للتنفيذ.

وبحسب رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني، يتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية، هي:

حظر عبور السفن المعادية: منع عبور أي ناقلة نفط مملوكة أو مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل عبر مضيق هرمز بشكل دائم. فرض رسوم عبور وإرشاد: استيفاء رسوم مقابل خدمات توجيه وإرشاد وتأمين سلامة السفن العابرة في هذا الممر المائي الدولي. دعم العملة الوطنية: إلزام السفن الأجنبية بدفع جميع الرسوم الخاصة بخدمات الإرشاد والتوجيه بالريال الإيراني حصراً. إلزام استخدام اسم "الخليج الفارسي" حيث يشترط استخدام هذا الاسم في المراسلات والوثائق والاتصالات اللاسلكية لجميع السفن العابرة. آلية توزيع الإيرادات: يتم تخصيص 30% من العائدات لتعزيز القدرات العسكرية وحفظ أمن المنطقة، و70% لتحسين معيشة المواطنين.

في الأثناء، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، إبراهيم عزيزي، اليوم الجمعة، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن بلاده ستفرض نظام سيطرة جديداً على مضيق هرمز، مضيفاً أنه بعد تمرير قانون في البرلمان بهذا الخصوص سيخضع المضيق لـ"سيطرة شاملة" للقوات الإيرانية المسلحة. وأشار إلى أن حركة الملاحة حالياً أيضاً تحت سيطرة هذه القوات.

كما قال قائد حرس الحدود الإيراني، العميد علي أكبر جاويدان، اليوم الجمعة، إن حدود البلاد تخضع لسيطرة كاملة وتتمتع بمستوى عالٍ من الأمن، مؤكداً خلال تفقده وحدات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران أنّ هذه الوحدات تواصل على مدار الساعة وبلا توقف العمل للحفاظ على الأمن وتعزيزه.