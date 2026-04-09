إيران ترفض تقييد تخصيب اليورانيوم: أمنيات لن تتحقق

- أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، مشيراً إلى أن محاولات الأعداء لتقييد البرنامج النووي لن تنجح، وأن طلب وقف إطلاق النار يعكس فشلهم. - تحدث رئيس البرلمان الإيراني عن انتهاك ثلاثة بنود أساسية من الاتفاق مع واشنطن، مما يجعل المفاوضات بلا معنى، بينما أكد وزير الحرب الأميركي أن إيران يجب أن تسلم اليورانيوم المخصب طواعية. - تجري جهود دبلوماسية مكثفة بوساطة باكستانية لإنقاذ وقف إطلاق النار، مع تبادل الرسائل بين إيران وأميركا لضمان الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار.

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الخميس، أن الحفاظ على حق طهران في تخصيب اليورانيوم يعد أمراً ضرورياً في أي حديث عن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وقال إسلامي في تصريح للصحافيين على هامش مراسم أربعين المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إن "مطالب أعداء إيران بتقييد برنامج التخصيب هي أمنيات ستُدفن ولن تتحقق"، مؤكداً أنه لا يوجد قانون أو شخص قادر على إيقاف تقدم هذا البرنامج.

وأضاف أن "جميع المؤامرات والإجراءات التي اتخذها الأعداء"، بما في ذلك الحرب التي وصفها بالوحشية، "لم تحقق نتيجة"، معتبراً أن محاولتهم اليوم تحقيق مكاسب عبر المفاوضات "تأتي فقط لإرضاء أنفسهم والصهاينة". كذلك شدد إسلامي على أن "أعداء إيران، بعد عقود من العداء والإجراءات العدائية، وصلوا إلى حالة من العجز، وأن طلب وقف إطلاق النار يعكس فشلهم"، على حد زعمه.

وتحدث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء أمس، عن انتهاك ثلاثة بنود أساسية من الإطار المتفق عليه مع واشنطن، ما يجعل وقف إطلاق النار والمفاوضات بلا معنى، موضحاً أن الهجوم على لبنان، وانتهاك الأجواء الإيرانية، وإنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم تمثل خرقاً لثلاثة بنود رئيسية من هذا الإطار.

بدوره، خيّر وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أمس الأربعاء إيران بين تسليم اليورانيوم المخصب طواعية أو ستحصل الولايات المتحدة عليه بطريقة أخرى إذا اضطرت إلى ذلك. وأكد أنه بموجب شروط الاتفاق سيتخلى النظام الإيراني عن أي مواد نووية كان يمتلكها أو يخطط لامتلاكها، وأن "غبار اليورانيوم الخاص بهم مدفون بعمق ويراقَب على مدار الـ24 ساعة يومياً من السماء"، مضيفاً: "الآن لدينا فرصة لسلام وصفقة حقيقية".

كذلك أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، أن "الخطوط الحمراء" للرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم تتغير، وأهمها وقف تخصيب اليورانيوم في إيران". وأكد ترامب أنه "لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم" في إيران، مشيراً إلى أن طهران شهدت "تغييراً مفيداً للغاية في نظام الحكم". وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وإيران "ستزيلان جميع الغبار النووي المدفون".

وأكدت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أن الوسيط الباكستاني وأطرافاً أخرى يبذلون في الوقت الراهن "جهوداً دبلوماسية مكثفة لإنقاذ وقف إطلاق النار بعد الانتهاكات الأميركية والإسرائيلية"، مضيفة أن تبادل الرسائل بين إيران وأميركا "مستمر" عبر باكستان بشأن ضرورة التزام الطرف الآخر بكل ما ورد في تفاهم وقف إطلاق النار.

وتابعت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن طهران تنتظر إنهاء الهجمات على لبنان والتزاماً من جانب أميركا بكل بنود تفاهم وقف إطلاق النار قبل أن تقرر الذهاب إلى مفاوضات باكستان، مشيرة إلى أنها "تلقت وعوداً بعمل أميركي لإنهاء هذه الهجمات، لكنها أكدت ضرورة الالتزام فعلياً بذلك وتراقب الوضع من كثب".