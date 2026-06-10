إيران ترد على تهديد ترامب بضرب بنيتها التحتية: جاهزون للمواجهة

- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تهديدات ترامب بضرب البنى التحتية الإيرانية تعكس عجزاً وليس قوة، مشدداً على صمود إيران بفضل المعرفة والوحدة الوطنية. - المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، أشار إلى أن تهديدات ترامب تقابل بردود حاسمة من إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى. - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، انتقد الهجمات الأميركية على البنية التحتية للمياه، واصفاً إياها بجريمة حرب، ودعا إلى محاكمة القيادة الأميركية.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأربعاء، أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب محطات الطاقة والجسور في إيران يعكس "حالة عجز" وليس استعراضاً للقوة. وقال، في منشور على منصة "إكس"، إن البنى التحتية الحيوية تمثل شرايين حياة الناس، وإن استهدافها، من شبكات النقل إلى قطاعي الكهرباء والمياه، يدل على العجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وشدد على أن إيران، بالاعتماد على المعرفة وقدرات المتخصصين والوحدة الوطنية، ستبقى صامدة في مواجهة أي ضغوط أو تهديدات.

من جهته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن ترامب كلما أطلق تهديدات تلقى "رداً حاسماً" من إيران، معتبراً أن الولايات المتحدة "لم تعد قوة عظمى، وأن العالم شاهد قدرات إيران". وأضاف أن واشنطن ستتلقى هذه المرة أيضاً "رداً قوياً"، مشيراً إلى أن المعدات والتسليح الأميركيين "لم يثبتا فعاليتهما، وهو ما ظهر للعالم"، حسب قوله.

بدوره، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تلحق الضرر بالمسار الدبلوماسي من خلال رسائل متناقضة وتغيير متكرر في المواقف والمطالب، فضلاً عن نقض متكرر لوقف إطلاق النار، مضيفاً أن الهجمات الأميركية الليلة الماضية تستدعي مراجعة الظروف والمعطيات الأخيرة. كما أشار إلى أن إسرائيل تضر بالمسارات الدبلوماسية عبر انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً أن أي عملية دبلوماسية تتضرر من اللجوء إلى القوة والإجراءات "غير القانونية" على الأرض. وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية "سترد بحزم حيثما دعت الحاجة"، قائلاً إن الرد الإيراني على الهجمات الأميركية الليلة الماضية أظهر أنها لا تتردد في الدفاع عن البلاد.

وفي منشور آخر على منصة "إكس"، دان بقائي الهجوم الأميركي على خزانات المياه في منطقة سيريك جنوبي إيران، وكتب أن "الماء نبض الحياة"، متهماً واشنطن باستهداف نبض حياة الإيرانيين. وأضاف أن الولايات المتحدة استهدفت الليلة الماضية البنية التحتية الحيوية للمياه في سيريك بمحافظة هرمزغان، بما في ذلك منشآت كانت توفر الخدمات لأكثر من 20 ألف شخص. وأكد أن تدمير خزانين بسعة 2500 متر مكعب وحرمان عشر قرى من مياه الشرب يشكل "جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً" لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى محاكمة ومعاقبة القيادة الأميركية على هذه الجرائم.

على صعيد متصل، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري أن مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز قد أُعدّ وسيُدرج على جدول أعمال البرلمان بعد استئناف جلساته، مشيراً إلى استكمال جميع الإجراءات والدراسات التخصصية ذات الصلة. وأضاف كوثري، وهو قيادي سابق في الحرس الثوري، أن الوجود الأميركي في غرب آسيا لا يخدم دول المنطقة، وينبغي العمل على إنهائه.