إيران ترد على ترامب: من هذه اللحظة نفكر في ما هو أبعد من المنطقة

- تصاعدت التهديدات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، حيث حدد ترامب مهلة 48 ساعة لإعادة فتحه، مهدداً بتدمير محطات الكهرباء الإيرانية إذا لم يتم ذلك. - ردت إيران بتحذيرات قوية، مشيرة إلى أن أي هجوم على بنيتها التحتية سيقابله استهداف للبنى التحتية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، مع التركيز على منشآت الطاقة والتكنولوجيا. - أكد المسؤولون الإيرانيون أن استهداف محطاتهم سيؤدي إلى تدمير البنى التحتية الحيوية في المنطقة وارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة.

تتوالى التهديدات الإيرانية ضد مهلة الـ 48 ساعة، التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وإلا فستُنسَف محطات الكهرباء الإيرانية. وفي آخر التعليقات والتهديدات الإيرانية، وجّهت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، رسالة إلى دونالد ترامب عبر منصة "إكس"، قالت فيها إنه "حتى الآن، وفي معركة إقليمية، حققنا إخلاء القواعد الأميركية، وترسيخ السلطة في المضيق، والسيطرة على الطاقة العالمية، وتدمير شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وإثارة كراهية عالمية ضدكم".

وأضافت استخبارات الحرس الإيراني خلال الرسالة: "من هذه اللحظة نفكر في ما هو أبعد من المنطقة"، قائلة إن "هناك "بنك أهداف حمراء تكنولوجية وسياسية مقابل أي تهديد يستهدف المنشآت. وذلك خلال أقل من 48 ساعة".

إلى ذلك، كتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على منصة "إكس" أنَّه في حال استهداف محطات الكهرباء والبنى التحتية في إيران، "فإن البنى التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والنفط في أنحاء المنطقة ستُعدّ أهدافاً مشروعة"، مؤكداً أنها "ستُدمَّر بشكل لا يمكن العودة إليها"، ومشيراً إلى أن "أسعار النفط سترتفع لفترة طويلة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتدمير قطاع الطاقة الإيرانية كله، إذا لم تفتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال 48 ساعة. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل دون أي تهديدات (لحركة الملاحة) خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديداً، فإن الولايات المتحدة ستهاجم وتدمر محطات الطاقة المختلفة وستبدأ بأكبرها".

كذلك علّق المتحدث باسم مقرّ "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، على تهديد ترامب باستهداف محطات الكهرباء الإيرانية، محذّراً من أنه "في حال استهداف بنى الوقود والطاقة في إيران، فإن جميع البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة ستكون ضمن نطاق الاستهداف".

وقال ذو الفقاري، الأحد، إن "أيّ اعتداء على منشآت الوقود والطاقة في إيران سيقابَل باستهداف منشآت الوقود والطاقة وتقنيات المعلومات ومحطات تحلية المياه المستخدمة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة"، حسب قوله. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد في حديث لقناة "سكاي نيوز"، إنّه "في حال اعتداء أي جهة على بنيتنا التحتية، فسنستهدف كل قاعدة وكل بنية تحتية تابعة لأميركا".