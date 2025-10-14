إيران ترد على ترامب: الدعوة للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن العدائي

- انتقدت إيران دعوة ترامب للحوار، متهمةً واشنطن بالسلوك العدائي والإجرامي، رغم إبداء ترامب استعداده لإبرام اتفاق مع إيران خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي. - انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في العدوان على إيران بعد تعثر المحادثات النووية، وسط اتهامات غربية لطهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدةً أن برنامجها للأغراض المدنية. - رفضت إيران دعوة لحضور قمة شرم الشيخ، مشيرةً إلى عدم قدرتها على التعامل مع من يهاجمونها ويهددونها، لكنها ترحب بمبادرات تنهي الإبادة في غزة.

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحوار واتهمت واشنطن بانتهاج "سلوك عدائي وإجرامي"، وذلك بعدما صرح ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي بأن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع إيران. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنّ "الرغبة في السلام والحوار التي أعرب عنها الرئيس الأميركي تتعارض مع التصرفات العدوانية والإجرامية للولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني".

وانضمت الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران إلى إسرائيل في العدوان على إيران بعد خمس جولات من المحادثات النووية غير المباشرة مع طهران، والتي تعثرت بسبب قضايا مثل التخصيب النووي. وتتهم دول غربية إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

ودعا ترامب، خلال خطابه أمام الكنيست، الجمهورية الإسلامية إلى إجراء تغيير جذري في سياستها الخارجية. وقال: "لا شيء سيكون أفضل للمنطقة من أن تتخلى إيران عن الإرهابيين، وتتوقف عن تهديد جيرانها، وتكف عن تمويل وكلائها المسلحين، وأخيراً تعترف بحق إسرائيل في الوجود".

وأضاف أنه لا يقول ذلك من موقع ضعف، بل "نحن جاهزون عندما تكونون جاهزين، وسيكون ذلك أفضل قرار تتخذه إيران على الإطلاق". ووجه ترامب حديثه إلى طهران قائلاً: "يد الصداقة والتعاون ممدودة". وفي وقت لاحق، خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ بشأن غزة، أضاف ترامب أنه سيرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت استعدادها للتفاوض. وقال ترامب بثقة إن اتفاقاً مع إيران سيتم التوصل إليه في نهاية المطاف، لأن القيادة الإيرانية ترغب بذلك. "أقول لكم، إنهم يريدون إبرام اتفاق".

وتلقت طهران دعوة للمشاركة في قمة شرم الشيخ التي ترأسها ترامب بشكل مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لكنها رفضت الحضور. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، "لا يمكننا التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني ومازالوا يهددوننا ويفرضون العقوبات علينا"، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وكتب عراقجي في مدونة على منصة إكس، فجر الاثنين: "نعرب عن امتنانا لدعوة الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي لإيران لحضور قمة شرم الشيخ. ورغم الرغبة في الحوار الدبلوماسي، لا أستطيع أنا ولا الرئيس (الإيراني مسعود) بزشكيان، التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني ومازالوا يواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا". وأضاف: "مع ذلك، نرحّب بأي مبادرة تُنهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتُؤدي إلى إخراج قوات الاحتلال".

(رويترز، أسوشييتد برس)