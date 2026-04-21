إيران ترد على إعلان تفكيك تنظيم "إرهابي" مرتبط بها في الإمارات

ردّت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على إعلان جهاز أمن الدولة الإماراتي تفكيك "تنظيم إرهابي" قال إنه مرتبط بـ"ولاية الفقيه" في إيران. وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعیل بقائي، في بيان صحافي، بشدة إقدام الإمارات على اعتقال عدد من الأشخاص "بذريعة واهية وبلا أي أساس"، حسب وصفه.

وأضاف بقائي أنّ "طرح مثل هذه الادعاءات غير الواقعية وتصعيد الأجواء المعادية لإيران لن ينجح في صرف الأنظار عن المسؤولية المباشرة للداعمين والمساندين للعدوان الأميركي والإسرائيلي في الهجوم العسكري ضد إيران"، وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ "مثل هذه الممارسات لا تساهم في بناء الثقة بين دول المنطقة"، داعياً حكومة الإمارات إلى "احترام حقوق الإنسان وكرامة الأفراد، والامتناع عن أيّ سلوك انتقامي، والعودة إلى مبدأ حسن الجوار".

وكان جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات، أعلن أمس الاثنين، تفكيك "تنظيم إرهابي" والقبض على عناصره، وذلك لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية داخل الدولة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوضحت الوكالة أنّ التحقيقات أظهرت ارتباط التنظيم بـ"ولاية الفقيه" في إيران، إلى جانب تبنّي أفراده أفكاراً متطرفة، وقيامهم بعمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، ضمن مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تعرّضت الإمارات، إلى جانب دول خليجية، لاعتداءات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة رداً على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية شملت مطارات وموانئ ومباني، قبل أن تتوقف أخيراً التزاماً بالهدنة الإيرانية الأميركية، وتقول طهران إنّ هذه الهجمات تستهدف "قواعد ومصالح أميركية" في المنطقة.