- تلعب باكستان دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، حيث تنقل الرسائل بين الجانبين، بينما ترفض إيران التفاوض تحت الضغوط الأمريكية وتطالب بمرونة متبادلة. - تحذر إيران من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى إغلاق مضيق باب المندب، مما يهدد حركة الملاحة الدولية، وتؤكد أن أي هجوم على محطات الكهرباء سيغرق المنطقة في ظلام دامس. - تهدد الولايات المتحدة بتدمير البنية التحتية الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز، مع استعدادها لمفاوضات مكثفة.

قال مصدر إيراني كبير لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن باكستان تواصل نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، لكن الولايات المتحدة لم تغيّر لهجتها حتى الآن، مؤكدًا أنه "لا مفاوضات مع أميركا التي تريد من إيران الرضوخ للضغوط". وأضاف المصدر أن طهران "ستُظهر مرونة عندما ترى مرونة من الجانب الأميركي"، مشددًا على أن ما تريده واشنطن هو إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما "لن يتم مقابل وعود جوفاء".

كما حذر من أن خروج الوضع عن السيطرة قد يدفع حلفاء إيران إلى إغلاق مضيق باب المندب، ما يهدد حركة الملاحة الدولية. وأشار إلى أن قطر نقلت إلى الولايات المتحدة رسالة إيرانية تتعلق بالتهديدات بضرب محطات الكهرباء، محذرًا من أن أي هجوم أميركي على هذه المنشآت سيؤدي إلى "إغراق المنطقة بأكملها، والسعودية، في ظلام دامس".

في المقابل، قال مصدران باكستانيان مطلعان إن جهودًا لا تزال تُبذل لتسهيل إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يشتد فيه القصف على إيران ويقترب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاق. وأكد المصدران أن التواصل مع إيران مستمر، وأن جهودًا حثيثة تُبذل لإحضار الجانبين إلى طاولة المفاوضات، محذرين من أن الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف سعودية تهدد بتقويض هذه الجهود.

وفي السياق، قال مسؤول أمني باكستاني إن إيران تُبدي مرونة في المحادثات، لكنها لا تزال تصر على الشروط المسبقة، مشيرًا إلى أن إسلام آباد قد تصطف إلى جانب السعودية بموجب معاهدة الدفاع، في حال تصاعد النزاع.

وفي وقت سابق، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تهديده لإيران قبيل انتهاء المهلة التي منحها لها للتوصل إلى اتفاق، مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فجر الأربعاء بتوقيت إيران. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "حضارة بأكملها ستندثر الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح". وتابع: "مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفاً، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقّد. 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً. بارك الله شعب إيران العظيم!".

وتنتهي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، المهلة التي منحها ترامب لإيران لإبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز لتجنب تدمير جسورها ومحطات الطاقة. ومساء الاثنين، تراجع ترامب عن تخيير إيران بين الأمرين، محدّداً نوع الاتفاق الذي يريده مع إيران، ويتمثل في إبرام صفقة وضمان حرية عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز بالتزامن. وقال ترامب إن يوم الثلاثاء هو اليوم الأخير للتفاوض مع إيران، موضحاً أن المقترح المقدم لوقف الحرب مهم، لكنه "ليس جيداً بالقدر الكافي".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن الولايات المتحدة واثقة من أنه لا يزال من الممكن أن تتلقى رداً من إيران قبل المهلة النهائية المحددة اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستشهد "مفاوضات كثيفة" بشأن إيران، مؤكداً في المقابل أنه لدى واشنطن "أدوات" للتعامل مع إيران "لم نقرر استخدامها بعد".

(رويترز، العربي الجديد)