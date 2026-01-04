إيران تراقب فنزويلا: صدى خطف مادورو في مشهد الاحتجاجات

- تتابع إيران التطورات في فنزويلا بقلق، معتبرة الهجوم الأميركي انتهاكًا للسيادة، ودعت الأمم المتحدة للتحرك. يأتي ذلك في ظل تهديدات ترامب بالتدخل في إيران، مما يعيد سيناريوهات الضغط الأقصى. - يوضح الخبير حميد آصفي أن الاهتمام الإيراني بفنزويلا يعكس تشابهات مع الوضع الإيراني، مثل الاقتصاد الريعي والعقوبات. يرى أن الأحداث في كاراكاس تُعتبر مرآة محتملة لمستقبل إيران. - يحذر المحلل حسين كنعاني من تكرار النمط الأميركي في مناطق أخرى، مشيرًا إلى صمود فنزويلا. يؤكد أن إيران اعتادت التهديدات الأميركية، لكنه يحذر من لجوء واشنطن لأدوات بديلة لزعزعة الاستقرار.

في ظل احتجاجات متواصلة منذ أكثر من أسبوع، باتت إيران معنيّة أيضًا بتطورات فنزويلا، حيث تتابعها باهتمام واسع لا يقتصر على السلطات الرسمية، في ضوء العلاقات الوثيقة التي ربطت طهران بالحكومة الفنزويلية ورئيسها المختطف نيكولاس مادورو، بل يشمل كذلك النخب السياسية والإعلامية، فضلًا عن المحتجّين الإيرانيين، الذين ينظرون إلى ما يجري في كاراكاس بوصفه حالة تحمل دلالات سياسية وأمنية عميقة، تتجاوز بكثير حدود هذه الجغرافيا البعيدة عن إيران.

وأدانت الخارجية الإيرانية، في بيان، بشدة الهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدة ضرورة تحرّك عاجل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذا العدوان "غير القانوني"، ومحاسبة المسؤولين عنه. كما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وإيفان خيل بينتو، وزير خارجية الجمهورية البوليفارية الفنزويلية، مساء السبت، اتصالًا هاتفيًّا، بحثا خلاله آخر التطورات التي أعقبت العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا.

وخلال الاتصال، أدان عراقجي بشدة العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا، واختطاف رئيسها وزوجته، معتبرًا هذا الإجراء "مصداقًا واضحًا للإرهاب الحكومي وانتهاكًا صارخًا لسيادة فنزويلا وإرادة شعبها الوطنية". ويأتي هذا الاهتمام الإيراني المتزايد متزامنًا مع تصريحات دونالد ترامب حول الاحتجاجات في إيران وتهديده بالتدخل في حال قمعت السلطات المتظاهرين، وهو ما أعاد إلى الواجهة سيناريوهات التدخل والضغط الأقصى، ما دفع البعض إلى الحديث عن أن ما جرى في فنزويلا يحمل رسائل غير مباشرة إلى طهران أيضًا.

في السياق، قال الخبير الإيراني المنتقد حميد آصفي لـ"العربي الجديد" إن الاهتمام الواسع داخل إيران بتطورات فنزويلا ليس أمراً عابراً، إذ لا ينظر إليها الرأي العام ولا النخب السياسية كبلد بعيد جغرافياً، بل كنموذج مُجرَّب تتقاطع سماته مع الواقع الإيراني، لا سيما الاقتصاد الريعي النفطي، والعقوبات الثقيلة، وتآكل الشرعية والثقة العامة، والاعتماد على المقاربة الأمنية بدل الإصلاحات البنيوية.

وأوضح آصفي أن أي تطور مفاجئ في فنزويلا، بما في ذلك الحديث عن استهداف الرئيس نيكولاس مادورو، لم يُقرأ في إيران كخبر خارجي، بل كصورة تعكس هشاشة سيادة الدولة حين تضعف السلطة داخلياً، ويتفاقم الشرخ بين المجتمع والحكم، ويُنهك الاقتصاد. وأضاف أن تموضع إيران وفنزويلا في معسكر واحد بمواجهة الولايات المتحدة جعل المجتمع في البلدين يدفع كلفة هذا الصراع، ما جعل ما يجري في كاراكاس يُقرأ كـ"مرآة محتملة للمستقبل".

وفي ما يخص التداعيات على إيران، رأى آصفي أن الرسالة الأميركية تكمن في توقيت وشكل التحرك أكثر من طبيعته، مشيراً إلى تقلّص الفاصل بين الضغوط الاقتصادية والتآكل الداخلي والانتقال إلى خطوات مباشرة. واعتبر أن واشنطن، حين تقتنع بضعف حكومة ما وفقدانها قاعدتها الاجتماعية، قد لا تكتفي بالعقوبات والمواقف السياسية، مؤكداً أن التهديد الحقيقي لإيران لا يقتصر على البعد العسكري، بل ينبع من اقتصاد منهك، وسخط شعبي متصاعد، وتراجع التماسك داخل القاعدة الاجتماعية وأجزاء من بنية الحكم.

وشدد آصفي على أن الرسالة الأميركية مفادها أن تعميق الانقسام الداخلي يخفض كلفة أي تدخل خارجي محتمل، موضحاً أن تجربة فنزويلا تمثل لإيران إنذاراً سياسياً واقتصادياً، إذ إنه اذا تم تجاهل الأزمات وتأجيل الإصلاحات قد ينقل الوضع من حدود الاحتجاج الداخلي إلى مرحلة تُفرض فيها القرارات من الخارج.

من جهته، قال المحلل السياسي الإيراني المحافظ حسين كنعاني مقدّم لـ"العربي الجديد" إن التطورات في فنزويلا تشير إلى إمكانية تكرار النمط الأميركي نفسه في مناطق أخرى، محذراً من أن تعميم هذا النموذج قد يطلق تأثير دومينو من التدخلات الدولية المتبادلة، يبدأ بتايوان وأوروبا وقد ينتهي بحرب عالمية ثالثة. وأضاف أن الولايات المتحدة، لو كانت قادرة على تطبيق هذا السيناريو في إيران، لفعلت ذلك خلال حرب تموز التي استمرت 12 يوماً، معتبراً عدم حدوث ذلك دليلاً على "عجز" واشنطن، ومذكّراً بتجربة حادثة طبس التي لا تزال حاضرة في حسابات صانع القرار الأميركي حيث نفذت أميركا عملية عسكرية في 25 إبريل 1980 لتحرير رهائن أميركيين في السفارة الأميركية لكنها فشلت. وأكد أن الهدف الأميركي الأساسي في المنطقة هو السيطرة على الطاقة، مرجحاً لجوء واشنطن إلى الضغط على دول الخليج مستخدمة “فزاعة إيران” للحصول على النفط بشروط تفضيلية.

وشدد كنعاني مقدّم على أن فنزويلا ما تزال صامدة، وأن شعبها سيواصل مقاومة الهيمنة الأميركية، حتى لو تحولت المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة شبيهة بفيتنام، معتبراً أن ترامب لا يمكنه سوى "الحلم" بالسيطرة على النفط الفنزويلي، في ظل تصاعد معارضته داخلياً وفي العالم، وأن الزمن لم يعد يسمح بتكرار سيناريوهات العراق وأفغانستان وليبيا.

وفي ما يخص إيران، قال كنعاني مقدم لـ"العربي الجديد" إن طهران اعتادت التهديدات الأميركية منذ أكثر من 45 عاماً، مؤكداً أنها تفوقت في "حرب الإرادات"، وأن فشل واشنطن بات واضحاً، لكنه حذر من لجوئها إلى أدوات بديلة، مثل تسليح مجموعات موالية وتنفيذ عمليات تخريبية عبر الحدود. وخلص إلى أن الاستراتيجية الأميركية الراهنة تركز على الضغط الداخلي عبر تأجيج الاضطرابات، بالتوازي مع العقوبات والتهديدات الخارجية، بهدف إنهاك الدولة وزعزعة استقرارها.