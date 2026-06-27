إيران تدين الهجمات الأميركية: خرق صارخ لمذكرة التفاهم

- أدانت إيران الهجمات الجوية الأميركية على منشآت مراقبة بسواحلها، معتبرةً ذلك خرقاً لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب وميثاق الأمم المتحدة، وأكدت حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من الميثاق. - انتقدت إيران الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم التزامه بمبادئ التفاوض، مشيرةً إلى أن الهجوم الأميركي سيؤدي إلى تراجع الولايات المتحدة، وأكدت أن الرد على أي انتهاك سيكون سريعاً وصارماً. - أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن ضرباتها جاءت رداً على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية، مؤكدةً أن السلوك الإيراني يقوض حرية الملاحة، ودعت إيران إلى التواصل لحل الخلافات.

أدانت إيران بشدة، اليوم السبت، الهجمات الجوية الأميركية مساء الجمعة على عدة منشآت مراقبة في السواحل الجنوبية للبلاد، معتبرة أنها تشكّل "خرقاً واضحاً" للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب الموقّعة في 18 يونيو/حزيران الجاري، فضلاً عن الفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إنّ هذه الهجمات تزامنت مع هجوم شنّته إسرائيل على لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أنّ ذلك يشكّل "انتهاكاً جلياً للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب". وشددت الخارجية الإيرانية على حق إيران في الدفاع عن النفس بموجب المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أنها ستدافع بكل طاقتها عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، مشيرة إلى تنفيذ القوات المسلحة الإيرانية هجمات وصفتها بـ"الدفاعية" على أهداف أميركية فجر اليوم السبت. وحمّلت الإدارة الأميركية والأطراف المشاركة في هذه الهجمات "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع".

تقارير دولية الحرب في المنطقة | ضربات أميركية على إيران والحرس الثوري يرد

كذلك دعت الخارجية الإيرانية الدول العربية في الخليج إلى "الالتزام" بمبدأ حسن الجوار، واحترام القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تمنع استخدام أراضيها أو إمكاناتها من قبل أي أطراف معادية لشن أعمال عدائية على الجمهورية الإسلامية. وناشدت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه "الانتهاكات الجسيمة" لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة، وحثتها على تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثبت أنه لا يلتزم بمبادئ التفاوض أو بوقف إطلاق النار. وذكر عزيزي تعليقا على الهجوم الأميركي أن الولايات المتحدة هاجمت إيران مرة أخرى في خضم المفاوضات. وأضاف أن هذا "الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار" سيؤدي كما في السابق إلى "تراجع الولايات المتحدة وشعورها بالندم".

من جهته، أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني اللواء محسن رضائي، اليوم السبت، أن الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم "سيكون سريعا وصارماً". وذكر رضائي، الذي شغل سابقاً منصب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، على منصة "إكس"، أن الولايات المتحدة انتهكت البند الأول من مذكرة التفاهم عبر دعمها لإجراءات "وكيلها الإسرائيلي في المنطقة"، متهماً إياها أيضاً بخرق البند الخامس من المذكرة من خلال إثارة التوتر في مضيق هرمز.

ونص البند الأول من مذكرة التفاهم على أنّه "تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤهما في الحرب الحالية بتوقيع هذه المذكرة للتفاهم، الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. وتتعهدان بأنه من الآن فصاعداً لن تبدآ أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، وأن تمتنعا عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضهما البعض، وأن تضمنا وحدة أراضي لبنان وسيادتها. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وبقية فحوى هذا البند".

وتعرّضت مواقع إيرانية في منطقة سيريك في محافظة هرمزجان جنوبي إيران لهجمات أميركية، ليل الجمعة ــ السبت، أعقبها إعلان الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم شنّ هجمات على "مواقع تمركز القوات الأميركية في المنطقة"، وذلك في أول تبادل للهجمات بين الطرفين منذ توقيع مذكرة التفاهم. وقال الحرس الإيراني إنّ هجماته جاءت في أعقاب خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وكذلك إقدام الولايات المتحدة على شنّ هجوم جوي على سواحل إيران بذريعة عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرّح به في مضيق هرمز. وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيانه، أنه بحسب البند الخامس من مذكرة التفاهم، فإنّ ترتيبات العبور والملاحة في مضيق هرمز تعود إلى إيران، متهماً الولايات المتحدة بالسعي "عبر تحريض من جهات مختلفة، إلى التنصل من هذا الالتزام"، ومحذراً من أنّ "أي تكرار للاعتداء سيقابل بردّ أوسع من ذلك".

ونص البند الخامس من مذكرة التفاهم على أنه "بتوقيع هذه المذكرة للتفاهم ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترتيبات بأقصى جهدها لعبور السفن التجارية بأمان من دون تكلفة ولمدة 60 يوماً فقط من الخليج الفارسي إلى بحر عُمان وبالعكس. وسيبدأ مرور السفن التجارية فوراً، على أن تستكمل خلال 30 يوماً بالنظر إلى ضرورة إزالة العوائق الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وستجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية مباحثات مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي القابل للتطبيق والحقوق السيادية للدول الساحلية لمضيق هرمز، كذلك ستتبادل الآراء مع الدول الساحلية الأخرى للخليج الفارسي".

بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن قواتها نفذت ضربات ضد إيران، الجمعة، "رداً على الهجوم الذي استهدف، يوم الخميس، سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز". وقالت إن طائرات أميركية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، "بعدما هاجمت إيران، الخميس، سفينة الشحن إم/في إيفر لوفلي، التي ترفع علم سنغافورة، بطائرة مسيّرة انتحارية بينما كانت تغادر مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العُماني".

وأضافت "سنتكوم" أن "العدوان غير المبرر" الذي شنته القوات الإيرانية على الملاحة التجارية شكّل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن السلوك الإيراني "يقوض حرية الملاحة" في أحد أهم الممرات التجارية الدولية. وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها تواصل تنسيق المرور الآمن للسفن التجارية العابرة مضيقَ هرمز، وتأمينه، مشددة على أن الجيش الأميركي "لا يزال حاضراً ويقظاً لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران، وتنفيذها وبقائها سارية المفعول بالكامل".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إنّ "العنف سيقابل بالعنف". وكتب فانس على منصة "إكس": "وقّعت إيران اتفاق وقف إطلاق النار. احترمنا هذا الاتفاق. إذا كانت لديهم خلافات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم، يمكنهم الاتصال بنا هاتفياً. لكن العنف سيقابل بالعنف".