إيران تدين الضربات الأميركية مجدداً: خرق صريح لمذكرة التفاهم

- أدانت إيران بشدة الضربات الجوية الأميركية على منشآت الرصد والمراقبة، ووصفتها بانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الإدارة الأميركية لا تلتزم بتعهداتها. - رد الحرس الثوري الإيراني كان حازماً، حيث هاجم مواقع أميركية في الكويت والبحرين، متوعداً برد أقوى على أي عدوان جديد، ومؤكداً على حق إيران في إدارة المرور بمضيق هرمز. - حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن إيران ستزول إذا استأنفت الولايات المتحدة الحرب، متهماً طهران بانتهاك وقف إطلاق النار.

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، بـ"شدة" الضربات الجوية الأميركية على عدد من منشآت الرصد والمراقبة على السواحل الجنوبية للبلاد مساء أمس وفجر اليوم الأحد، واصفة الجيش الأميركي بـ"الإرهابي". وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إنّ هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً واضحاً" للبند الرابع من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل "خرقاً صريحاً" للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب المبرمة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدة أنها تظهر كذلك أنّ الإدارة الأميركية "لا تولي أي قيمة أو مصداقية لتعهداتها، وأن نقض العهود جزء من طبيعتها".

وأضاف البيان، بعد التذكير بمسؤوليات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة تجاه السلم والأمن الدوليين، أنّ إيران "عازمة على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها في مواجهة الهجمات الأميركية". وللمرة الثانية بعد توقيع مذكرة التفاهم في 18 يونيو/ حزيران الجاري، تعرّضت مواقع إيرانية ساحلية لهجمات أميركية الليلة الماضية، رداً على ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" من استهداف القوات الإيرانية لسفينة في مضيق هرمز.

وبدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنّ الهجمات الأميركية طاولت خمسة مواقع مراقبة ساحلية، مضيفاً أن قواته البحرية والجوية قامت، في عملية مشتركة بالصواريخ والمسيّرات، بمهاجمة 8 بنى تحتية "مهمة" للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم في الكويت، والأسطول الأميركي الخامس في البحرين. وقال الحرس الإيراني إنّ الرد كان "حازماً" بحسب توصيفه، مؤكداً أن "نكث العهود من طبيعة العدو".

وأكد الحرس الثوري أنه وفق مذكرة تفاهم إسلام أباد، فإنّ إيران هي التي تتولى ترتيبات المرور من مضيق هرمز، متوعّداً بالتصدي "بحزم أقوى من قبل مع السفن المخالفة" في مضيق هرمز. وقال إنّ ردّه القادم سيكون "مدمراً" على أي عدوان جديد بأي ذريعة كانت، ولو طاول مثل الليلة الماضية "أهدافاً غير ذات أهمية"، وفق البيان. وتابع قائلاً إن على "العدو أن يعلم أنّ انتهاك وقف إطلاق النار يتعارض مع البند الأول من مذكرة تفاهم إسلام أباد، وسيعقبه وقف شامل للمسارات".

يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، من أنّ إيران "ستزول من الوجود" إن وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى استئناف الحرب، متهماً طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "الطائرات الأميركية ضربت للتو مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع رادار ساحلية، بسبب انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار مجدداً". وأضاف: "قد نصل إلى نقطة لا نعود فيها قادرين على التصرف بعقلانية (...) وإذا ما حدث ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستزول من الوجود".