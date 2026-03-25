إيران تدعو الصين وروسيا لإفشال التحركات ضدّها في مجلس الأمن

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصين وروسيا إلى اتخاذ موقف حازم لإفشال التحركات ضد طهران في مجلس الأمن، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، الثلاثاء، مع نظيره الصيني وانغ يي، بحثا خلاله التطورات الإقليمية وتداعيات الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وخلال الاتصال، دان وزير الخارجية الإيراني بشدة تحركات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى في مجلس الأمن للضغط على إيران، مؤكداً أن المجلس، بدلاً من أداء واجبه في حفظ السلم والأمن الدوليَين، "يتجاهل السبب الرئيسي للوضع الحالي، أي العدوان الأميركي والإسرائيلي"، ويلوم إيران التي قال إنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس. وأضاف عراقجي أن إيران تتوقع بجدية من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة الصين وروسيا، اتخاذ "موقف حازم" في إدانة العدوان الأميركي والإسرائيلي و"منع استمرار استغلال" الولايات المتحدة لمجلس الأمن.

واستعرض وزير الخارجية الإيراني الاعتداءات و"الجرائم" التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، معتبراً إياهما السبب الرئيسي للوضع الراهن في المنطقة، ومؤكداً العزم الحازم لإيران على مواصلة الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها حتى تحقيق جميع أهدافها وإجبار المعتدين على الندم على هذا العدوان.

وأوضح عراقجي أنّ وضع مضيق هرمز لا يمكن فصله عن الظروف العامة السائدة في المنطقة، مضيفاً أن حالة انعدام الأمن المفروضة على الخليج ومضيق هرمز "هي نتيجة مباشرة" للهجوم العسكري الأميركي والإسرائيلي على إيران، وأكد أنّ الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إيران تتماشى مع القانون الدولي وتهدف إلى "الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي ومنع المعتدين من استغلال هذا الممر المائي لارتكاب أعمال عدائية ضد إيران"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

وأشار عراقجي إلى أنّ مضيق هرمز مغلق أمام السفن الأميركية والإسرائيلية والأطراف الأخرى المشاركة في العدوان العسكري ضد إيران، موضحاً أن عبور السفن التابعة للدول الأخرى يجري بالتنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة.

من جهته، جدّد وزير الخارجية الصيني تأكيد موقف بلاده المبدئي في إدانة الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وانتهاك سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، مشيراً إلى العلاقات الجيدة بين البلدين، ومؤكداً "ضرورة وقف السلوكيات المتغطرسة في الساحة الدولية واحترام الدبلوماسية والقانون الدولي لحل النزاعات".