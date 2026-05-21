إيران تدرس ردّاً أميركياً وقائد الجيش الباكستاني قد يزور طهران

- إيران تدرس مقترحات أمريكية لإنهاء الحرب، مع استمرار باكستان في دور الوسيط، حيث زار وزير الداخلية الباكستاني طهران لتسهيل تبادل الرسائل، وقد يزور قائد الجيش الباكستاني طهران حاملاً رسالة جديدة. - إيران وضعت شروطاً تشمل وقف العمليات العسكرية، الإفراج عن الأرصدة المجمدة، وإنهاء الحصار على موانئها، بينما أعلنت الولايات المتحدة تأجيل هجوم منتظر، مهددة بشن هجمات جديدة إذا لم يتم التوصل لاتفاق. - جرت مكالمة "صعبة" بين ترامب ونتنياهو حول مبادرة عربية وإسلامية تتضمن "رسالة نيات" لإنهاء الحرب وفتح مفاوضات إضافية، لكن نتنياهو أبدى تشككاً حيالها.

قالت إيران إنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وإنها بصدد الردّ عليها، في وقت أعلن مسؤول إيراني أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم الخميس، حاملاً رسالة أميركية جديدة إليها، بينما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"رويترز" إنه سيقرّر اليوم ما إذا كان سيتوجه إلى طهران في إطار جهود الوساطة التي تبذلها إسلام أباد. ونقل موقع نور نيوز الإيراني الرسمي، اليوم، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله، "تلقينا وجهات نظر الجانب الأميركي وندرسها حالياً. حضور وزير الداخلية الباكستاني هو لتسهيل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة". وأضاف أن باكستان، التي استضافت محادثات السلام الشهر الماضي، وتقوم بدور الوسيط في تبادل الرسائل بين الجانبين، تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن، إذ جرت عدة جولات من التواصل. وجدد بقائي شروط الجمهورية الإسلامية والتي تشمل "وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان"، إضافة الى "الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء نشاطات القرصنة ضد السفن التجارية الإيرانية"، في إشارة الى الحصار الأميركي على موانئ إيران.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، للتلفزيون المحلي، إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور اليوم الخميس طهران، حاملاً رسالة أميركية جديدة إليها. لكن ثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"رويترز" قالت إن قائد الجيش الباكستاني سيقرّر اليوم الخميس ما إذا كان سيتوجه إلى طهران في إطار جهود الوساطة التي تبذلها إسلام أباد، ما يعني بأنّ الزيارة غير محسومة بعد.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام. وقال أحد المصادر "نتحدث إلى كل المجموعات المختلفة في إيران لتسهيل التواصل ولتكتسب الأمور زخماً... مسألة اقتراب نفاد صبر ترامب تثير قلقاً لكننا نعمل بوتيرة نوصل بها الرسائل بين الطرفين". وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية من جانبها، أن طهران بصدد الردّ "على نص أرسلته الولايات المتحدة"، مضيفة أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تهدف إلى تقريب المسافات والمساعدة في التوصل إلى إعلان تفاهم رسمي.

واليوم الخميس، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي يزور طهران في إطار الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وكان نقوي قد التقى الأربعاء الرئيسَ الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني. وتناول الرئيس الإيراني ونقوي، آخر مستجدات المباحثات الإيرانية الأميركية الجارية بوساطة باكستانية. وتكثفت جهود الوساطة في الأيام الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، أنه أرجأ هجوماً كان مقرراً الثلاثاء، بطلب من قادة كلّ من السعودية وقطر والإمارات.

والأربعاء، تحدث ترامب عن استعداد واشنطن للانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود الصحيحة" من طهران، متوعّداً في الوقت نفسه بشنّ هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب في قاعدة آندروز المشتركة "صدقوني، إذا لم نحصل على الردود الصحيحة، فإن الأمور ستتحرك بسرعة كبيرة. نحن جميعاً مستعدون للتحرك". وأضاف ردّاً على سؤال عن المدة التي سينتظرها "ربما تكون بضعة أيام، لكن الأمور قد تتحرك بسرعة كبيرة.

ويأتي هذا في وقت كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن مكالمة هاتفية "صعبة" جرت ليل الثلاثاء الأربعاء بين ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تمحورت حول مقترح جديد تسعى دول عربية وإسلامية إلى دفعه بهدف التوصل إلى صيغة تسوية بين الولايات المتحدة وإيران تمنع استئناف الحرب. ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل المكالمة، أبلغ ترامب نتنياهو بوجود "رسالة نيات" يجري العمل عليها تمهيداً لتوقيعها من كل من واشنطن وطهران.

وبحسب مصدر أميركي تحدث للقناة، فإن "رسالة النيات" قد تقود إلى إنهاء الحرب وفتح مفاوضات إضافية لمدة 30 يوماً بشأن ملفات من بينها مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. وأضاف المصدر أن نتنياهو أبدى تشككاً كبيراً حيال هذه المبادرة، معتبراً أن على الولايات المتحدة مواصلة الضغط العسكري على إيران لإضعاف النظام هناك. كما نقلت القناة عن مصدرين إسرائيليين مطلعين أن المحادثة بين ترامب ونتنياهو لم تكن سهلة، وأن خلافات واضحة برزت بينهما بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني في المرحلة المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)