إيران تدخل صواريخ أكثر تطورا بالحرب.. هذا ما نعرفه عنها

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الخميس، استخدام صواريخ "كاسر خيبر" في موجته الصاروخية الـ21، التي قال إنها استهدفت "قلب تل أبيب"، وذلك عقب إطلاقه فجرا صواريخ "خرمشهر 4" المتطورة، الأمر الذي يؤشر إلى بدء الحرس الثوري استخدام صواريخه الأكثر تطورا.

وكانت قوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، قد استخدمت صواريخ "كاسر خيبر" أو ما يعرف بالتسمية الإيرانية "خيبر شكن"، لأول مرة، في آخر أيام حرب يونيو الماضي ضد إسرائيل.

صاروخ "كاسر خيبر"

يتمتع صاروخ "خيبر شكن" (كاسر خيبر) الإيراني، بمدى 1450 كيلومتراً وطول 5.10 أمتار وقطر 800 ملم ووزن 4500 كيلوغرام. ويحمل الصاروخ رأساً حربياً بوزن 500 كيلوغرام، فضلاً عن أن سرعته تصل إلى أكثر من 5 آلاف كيلومتر في الساعة. وأنتجت صناعات الجوفضاء للحرس الثوري الإيراني هذا الصاروخ، وأزاحت الستار عنه في 11 فبراير/ شباط 2022.

صاروخ "خرمشهر 4"

صُمم صاروخ "خرمشهر 4" بطول تقريبي يبلغ 13 متراً، وقطر 1.5 متراً، ووزن يصل إلى 30 طناً، وهو مزود برأس حربي ثقيل يزن 1500 كيلوغرام؛ وهو رأس حربي يصل طوله إلى قرابة 4 أمتار، مما يجعله ضمن أكبر الرؤوس الحربية المصنعة في صناعة الصواريخ بالبلاد، ويمتلك القدرة على حمل أكثر من طن واحد من المواد المتفجرة. تصل سرعة هذا الصاروخ خارج الغلاف الجوي إلى 16 ماخ، وداخله إلى حوالي 8 ماخ. وتساهم هذه السرعة العالية في تقليص زمن الطيران من لحظة الإطلاق حتى إصابة الهدف إلى ما بين 10 إلى 12 دقيقة؛ وهي فترة زمنية قصيرة تحرم فعلياً العديد من أنظمة الدفاع الصاروخي من فرصة التفاعل الفعال.

ويُعد الرأس الحربي لصاروخ "خرمشهر-4"، المعرف بالاسم العملياتي "خيبر"، من بين أكثر الرؤوس الحربية تطوراً وقابلية للمناورة (MaRV) في الترسانة الصاروخية الإيرانية. ويُعد "خرمشهر 4" من إنتاج وزارة الدفاع الإيرانية، وقد أزاح وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني الستار عنه في 25 مايو/ أيار 2023.

وفجر اليوم الخميس أيضا وفي اليوم السادس للحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، أعلن الحرس الثوري في بيانه رقم 21 عن إطلاق الصواريخ الباليستية الاستراتيجية "خرمشهر 4" خلال الموجة التاسعة عشرة من هذه العملية. وذكر البيان أن هذه الموجة الصاروخية استهدفت تل أبيب، ومطار بن غوريون، وقاعدة السرب 27 التابع للقوة الجوية الإسرائيلية.