إيران تحيي ذكرى انتصار ثورتها وسط استعراض لقدرات صاروخية متطورة

أحيا أنصار "الثورة الإسلامية" في إيران الذكرى السابعة والأربعين لانتصارها بمسيرات حاشدة، اليوم الأربعاء، في طهران والمدن الإيرانية الأخرى، في ظل أزمات وأوضاع داخلية وخارجية معقدة، أعقبت احتجاجات دامية شهدتها البلاد خلال الشهر الماضي، إلى جانب تصاعد الضغوط والتهديدات الأميركية بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن في مسقط.

وتقدم المشاركون في مسيرات طهران كبار القادة الإيرانيين السياسيين العسكريين، في مقدمتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي. ووفق مشاهد بثها التلفزيون الإيراني، ردد المشاركون في المسيرات شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدين رفضهم أي تنازل عن "الحقوق الإيرانية" في مسار المفاوضات، كما أقدموا على إحراق الأعلام الأميركية والإسرائيلية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الجمهورية الإسلامية ضد التهديدات الأميركية، واستعدادهم لتقديم أرواحهم في سبيل الحفاظ عليها.

وتأتي هذه المسيرات بعد حملة إعلامية رسمية واسعة دعت المواطنين إلى المشاركة، في مسعى لإظهار التماسك الشعبي في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية. وكانت الاحتجاجات قد بدأت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبلغت ذروتها في الثامن والتاسع من الشهر التالي، حيث أفادت بيانات رسمية بسقوط 3117 قتيلاً، صنّفت السلطات 2427 منهم على أنهم "شهداء"، متهمة "جماعات مسلحة وإرهابية" بالوقوف وراء أعمال القتل والعنف، في رواية تقابلها اتهامات من قوى معارضة ومنظمات حقوقية دولية وإيرانية خارج البلاد، للأجهزة الأمنية بقمع الاحتجاجات.

وفي العاصمة طهران، تحولت مراسم إحياء الذكرى، في ظل أجواء التوتر مع الولايات المتحدة وارتفاع احتمالات المواجهة العسكرية، إلى منصة لعرض جانب من القدرات الدفاعية والصاروخية الإيرانية. فقد جرى في ميدان "آزادي" (الحرية)، غرب العاصمة استعراض عدد من الصواريخ المجنحة، من بينها "نصر" و"نصير" و"قادر"، إضافة إلى صواريخ باليستية مثل "الحاج قاسم" و"فتح" و"فاتح 110"، كما كُشف عن حطام طائرات مسيّرة إسرائيلية أُسقطت خلال الحرب التي اندلعت في يونيو/ حزيران الماضي واستمرت لـ12 يوماً.

وفي رسالة متلفزة عشية الذكرى، أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن هذه المناسبة "تجسّد قوة وعزة الشعب الإيراني"، مشدداً على أن مصدر القوة الوطنية لا يقتصر على القدرات الصاروخية، "بل يقوم أساساً على إرادة الشعب وصموده ووحدته". وأضاف أن المسيرات السنوية تمثل "رسالة حازمة" لأعداء إيران، معرباً عن أمله في أن تعكس المشاركة الشعبية الواسعة مكانة الشعب الإيراني وقدرته على فرض احترامه.

من جهته، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، المواطنين إلى المشاركة الكثيفة في مسيرات اليوم لإحياء ذكرى الثورة، معتبراً أن البلاد تمر بـ"مرحلة مصيرية وحساسة"، وأن "الأعداء يسعون إلى ضرب الوحدة والانسجام الوطني". وقال بزشكيان إن مشاركة الشعب "ستوجه رسالة قوية إلى العالم"، وتؤكد أن الإيرانيين، رغم الصعوبات والضغوط، متمسكون بثوابتهم الوطنية وقادرون على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.