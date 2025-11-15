إيران تحذر من تمرير قرار غربي ضدها في اجتماع وكالة الطاقة الذرية

- أعلنت بعثة إيران في فيينا أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا يعتزمون طرح مشروع قرار ضد طهران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفت التحرك بأنه محاولة لتسييس المجلس. - يركز مشروع القرار على المخاوف المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، ويدعو إلى فرض قيود جديدة وتقديم تقارير مستمرة حول مخزونات اليورانيوم، استناداً إلى تقرير المدير العام للوكالة رافاييل غروسي. - يُعقد اجتماع مجلس المحافظين في فيينا لمناقشة قضايا تتعلق بإيران، بما في ذلك تنفيذ اتفاقيات الضمانات، بعد إزالة ملف إيران من جدول الأعمال المرتبط بالاتفاق النووي.

أعلنت بعثة إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، صباح اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعتزم طرح مشروع قرار ضد طهران، خلال اجتماع هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية. ووصفت البعثة الإيرانية في رسالة على منصة إكس هذا التحرك من جانب الدول الغربية بأنه "خطأ جسيم آخر ومحاولة متعمدة وجديدة لتسييس مجلس المحافظين". وهذا أول قرار للمجلس منذ تفعيل الترويكا الأوروبية "آلية الزناد" (سناب باك) في سبتمبر/ أيلول الماضي، لإعادة فرض العقوبات الأممية ضد إيران.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع مجلس المحافظين يوم الأربعاء المقبل في فيينا على أن يستمر حتى الجمعة. وذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، اليوم السبت، أنّ الدول الأوروبية الثلاث تعتزم تقديم مشروع قرار إلى الاجتماع يركّز على المخاوف المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، ويدعو إلى فرض قيود جديدة وتقديم تقارير مستمرة بشأن حالة مخزونات اليورانيوم في إيران.

وبحسب "إرنا"، فإن مشروع القرار أُعدّ استناداً إلى التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الذي شدد على ضرورة تمكين الوكالة من الوصول الفوري إلى معلومات دقيقة حول مخزونات المواد النووية المعلنة في إيران. وجاء في نص مشروع القرار أنّ إيران، بموجب القرارات الدولية التي أُعيد تطبيقها في سبتمبر/ أيلول 2025، ملزمة بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير والمشروعات المرتبطة بالمياه الثقيلة.

كذلك طُلب من إيران تزويد الوكالة بالمعلومات الكاملة حول حالة مخزون اليورانيوم المخصب والمنشآت الخاضعة لنظام الضمانات. ويأتي تقديم هذا القرار فيما أُزيل ملف إيران من جدول الأعمال المرتبط بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في اجتماعات مجلس المحافظين بعد انتهاء فترة قرار مجلس الأمن 2231 اعتباراً من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب البرنامج المنشور من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستُتابَع المسائل الخاصة بإيران في إطار اتفاقيات الضمانات الملحقة لمعاهدة عدم الانتشار النووي. وأعلنت أمانة الوكالة، في بيان، أن اجتماع مجلس المحافظين سيبدأ الأربعاء في فيينا، وسيتناول قضايا تتعلق بعضوية الدول، وتقارير التعاون الفني، والسلامة والنقل الآمن للمواد المشعة، وحالة التحقق في كوريا الشمالية وسورية، وملف الدفع النووي في أستراليا والبرازيل، إضافة إلى تنفيذ اتفاقيات الضمانات للدول الأعضاء، ومن ضمنها إيران.