إيران تحذر: القدرات الصاروخية خط أحمر وليست مطروحة للتفاوض

- أكد الأميرال علي شمخاني أن القدرات الصاروخية الإيرانية غير قابلة للتفاوض، محذراً من أن أي هجوم عسكري سيؤدي إلى حرب شاملة، ودعا للتركيز على المفاوضات لتجنب التصعيد. - أوضح عباس عراقجي أن إيران تركز على الملف النووي في المفاوضات، مشيراً إلى أن شكلها يتماشى مع مطالب إيران، ومشدداً على احترام مواقفها ومبادئها. - أشار إسماعيل بقائي إلى انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن التهديدات تهدف لفرض إرادة خارجية، ودعا للتفاهم والتسوية لتحقيق نتائج ملموسة.

حذّر أمين مجلس الدفاع الإيراني، الأميرال علي شمخاني، اليوم الأربعاء، من أنّ قدرات إيران الصاروخية تمثل "خطاً أحمر" لا يمكن التفاوض بشأنه، مشدداً على أن هذا الملف لن يُطرح على طاولة المباحثات تحت أي ظرف. وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الإيراني، على هامش مسيرات الذكرى السابعة والأربعين لـ"انتصار الثورة الإسلامية"، قال شمخاني إنّ قادة القوات المسلحة أكدوا مراراً أنّ أي اعتداء عسكري على البلاد، ولو كان محدوداً، سيُعدّ بمثابة بداية حرب شاملة. وأضاف أنّ هذا الموقف جرى التأكيد عليه بطرق مختلفة.

وأشار شمخاني إلى الظروف الجيوسياسية الحساسة للمنطقة، وتمركز المصالح الحيوية ومصادر الطاقة فيها، وأكد أن أي صراع عسكري في هذه الجغرافيا لا يمكن حصره بين طرفين أو ضمن نطاق جغرافي ضيق. ونبّه إلى أنّ اندلاع أي حرب في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز البعد العسكري، إلى الاقتصاد العالمي، وحياة الشعوب على نطاق واسع.

وشدد أمين مجلس الدفاع الإيراني على أنّ "الخيار العقلاني أمام الطرف الآخر يتمثل في التركيز الجاد على مسار المفاوضات" وتجنّب ما وصفها بـ"السلوكيات الاستعراضية"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الولايات المتحدة دأبت، بحسب تعبيره، على استخدام أدوات التهديد بالتوازي مع المفاوضات، بهدف إضفاء مزيد من الضغط وإظهار مسار التفاوض بمظهر أكثر جدية.

عراقجي: إيران تفاوض في الملف النووي فقط

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في مسيرات طهران لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية، إن زمان ومكان انعقاد الجولة المقبلة للمفاوضات مع واشنطن لم يحددا بعد.

ولاحقاً، أكد عراقجي، في حوار مع إذاعة "الشباب" الإيرانية، أن طهران تفاوض فقط في الملف النووي دون سواه. وأوضح أن هذا المطلب "تحقق اليوم عملياً"، قائلاً إن "شكل المفاوضات وتركيبتها وموضوعاتها جميعها جاءت منسجمة مع مطالب إيران". وأضاف أن ذلك جاء نتيجة "صمود الشعب الإيراني ومقاومته خلال العام الماضي أمام مختلف التحديات، من الحرب إلى العمليات الإرهابية وغيرها من الضغوط".

وأكد وزير الخارجية أن مشاركة إيران في المفاوضات "مشروطة باحترام مواقفها ومبادئها"، قائلاً: "سنكون حاضرين في أي مسار تُراعى فيه مواقفنا وتُحترم فيه مبادئنا، أما إذا لم يحدث ذلك فلن نشارك". وختم بأن هذا "النهج هو ما التزمت به طهران حتى الآن، وقد سارت الأمور، والحمد لله، على هذا الأساس".

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استعداد طهران للدخول في مناقشات بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم وحجم المخزونات، وذلك في إطار المفاوضات الجارية. وفي مقابلة مع شبكة "PBS" الأميركية، قال بقائي إن حالة انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة "عميقة جداً"، مذكّراً بأن إيران تعرّضت، قبل سبعة أو ثمانية أشهر فقط، "لهجوم أميركي غير قانوني استهدف منشآتها النووية"، معتبراً أن استئناف الحوار في ظل هذه الظروف "كان خطوة شجاعة".

وشدد بقائي على أن "لا إنسان عاقلاً أو منطقياً يرغب في الحرب"، مضيفاً أن إيران عاشت لعقود في ظل تهديدات متواصلة، حيث تكررت على مدى خمسة عقود مقولة "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من دون مبررات مشروعة". واعتبر أن هذه التهديدات تهدف إلى فرض إرادة خارجية على البلاد. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الشعب الإيراني اعتاد التعايش مع هذه التهديدات، مع ضرورة اليقظة حيال تبعاتها، لكنه "أظهر شجاعة في مواجهتها، إدراكاً منه لطبيعتها الضاغطة".

وقال إن الوصول إلى نتائج ملموسة من المفاوضات يتطلب "قدراً من التفاهم والتسوية"، واصفاً ذلك بأنه "الجزء الأصعب" من المسار، ومشيراً إلى أن مجرد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد ثمانية أشهر "يحمل بحد ذاته دلالة مهمة، رغم عمق انعدام الثقة القائم" بين طهران وواشنطن.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، قد قال، مساء أمس الثلاثاء، في حديث للتلفزيون العُماني، إن الأميركيين باتوا يفكرون اليوم "بقدر أكبر من الواقعية"، مشيراً إلى أنهم، خلافاً لما كان عليه الحال في السابق، لم يُدخلوا القضايا العسكرية والصاروخية ضمن إطار المفاوضات النووية. غير أن لاريجاني أكّد في الوقت ذاته أن أي بحث في قضايا أخرى يبقى مرهوناً بنتائج المفاوضات النووية الجارية، موضحاً أنه إذا كُتب لهذه المفاوضات النجاح، فسيكون بالإمكان توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل مجالات أخرى. وأضاف، في حديثه مع التلفزيون العُماني: "لكن في المرحلة الحالية، لا يمكنني الجزم بأنّ هذا المسار سيقود حتماً إلى حوار حول بقية الخلافات مع أميركا أم لا". وأكد لاريجاني أنّ أي مخاوف أميركية تتعلّق بعدم توجه إيران نحو امتلاك سلاح نووي "قابلة للحل".

وجاء هذا بعد وقت قصير من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر فيها من أنّ إيران "لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ"، ملوّحاً بالقيام بعمل "قاسٍ جداً" في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها، وذلك في سياق الضغوط الأميركية المتصاعدة على طهران، بالتزامن مع محادثات غير مباشرة جرت أخيراً في مسقط بشأن الملف النووي. وجاءت تصريحات ترامب في ظل تعزيز واشنطن الحشد العسكري في المنطقة، وسط تشديد إدارته على أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحاً، لكنه مشروط بالتوصل إلى اتفاق.

ويأتي هذا قبيل اجتماع مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يضغط نتنياهو على ترامب لتوسيع نطاق المحادثات الأميركية مع إيران لتشمل فرض قيود على ترسانة طهران الصاروخية، وغيرها من الملفات التي تتجاوز برنامجها النووي.