- أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرات بالإخلاء لمنشآت الطاقة في السعودية والإمارات وقطر، محذراً من هجمات محتملة، بعد هجوم إسرائيلي أميركي على منشآت الغاز في عسلويه، واصفاً الهجوم بـ"الانتحار الاستراتيجي". - وكالة "فارس" أكدت أن الرد الإيراني قد يستهدف بنى تحتية للعدو، معتبرة أن الهجوم يمثل تحولاً إلى "حرب اقتصادية شاملة"، مما قد يؤدي إلى ردود إيرانية مماثلة. - الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية قد تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، مع تداعيات تمتد إلى الحسابات الاقتصادية للدول الداعمة للأطراف المعتدية.

أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تحذيرات بالإخلاء لعدد من منشآت الطاقة في دول الخليج بحسب وسائل إعلام رسمية في إيران. وحدد الحرس الثوري مواقع في السعودية والإمارات وقطر، محذراً من هجمات محتملة. يأتي ذلك فيما اعتبرت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري أن الهجوم الإسرائيلي الأميركي على منشآت الغاز في محافظة عسلويه جنوبيّ البلاد، يشكّل "انتحاراً استراتيجياً من جانب الأعداء".

ونقلت الوكالة عن مصادر مرتبطة بالقوات العسكرية الإيرانية قولها إن الهجوم "لن يمر من دون رد"، مؤكدة أن الرد "قد يستهدف بنى تحتية للعدو كانت تُعد حتى الآن خارج دائرة الاستهداف". ورأت "فارس" أن استهداف البنية التحتية للطاقة جاء بعد ما وصفته بـ"ضغوط ميدانية واستراتيجية كبيرة"، قالت إن أميركا وإسرائيل تعرضتا لها في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن "عجز الأعداء عن تحقيق أهدافهم داخل إيران" دفعهم بحسب تعبيرها إلى مهاجمة منشآت اقتصادية ومدنية.

وأضافت أن الضربة "تمثل تحولاً في طبيعة المواجهة"، إذ اعتبرت أن استهداف حقول عسلويه ينقل الصراع من نطاق العمليات المحدودة إلى ما وصفته بـ"مرحلة حرب اقتصادية شاملة"، مشيرة إلى أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام ردود إيرانية مماثلة وتجاوز الخطوط الحمراء.

كما أشارت "فارس" إلى أن أي استهداف لمنشآت الطاقة في المنطقة ينعكس على أسواق الطاقة العالمية، معتبرة أن تداعيات الهجوم لن تقتصر على إيران، بل قد تمتد إلى الحسابات الاقتصادية للدول الداعمة للأطراف المعتدية.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية في وقت سابق، بتعرض بعض المنشآت النفطية في محافظتي فارس وعسلويه، جنوبي البلاد، لهجمات أميركية إسرائيلية. وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، أن "هجمات الأعداء الصهاينة والأميركيين" استهدفت، ظهر الأربعاء، أجزاء من منشآت نفطية في محافظتي فارس وعسلويه.

في المقابل، أكد مسؤولون إسرائيليون، أن قصف منشآت الغاز في إيران اليوم، جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة حتى أدق التفاصيل. واعتبرت وسائل إعلام عبرية تناولت التطورات، إلى أن هذا جزء من ترجمة تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم وحديثه عن "مفاجآت". ونقل موقع هيوم العبري، التابع لصحيفة يسرائيل هيوم، قول مسؤول عسكري إسرائيلي، بعد دقائق من الهجوم: "نقدّر أن استهداف منشآت الغاز في إيران سيؤدي إلى الإضرار بمنشآت للطاقة، ليس لدينا فقط، بل في أنحاء الشرق الأوسط".