إيران تتوعد ترامب بـ"فشل" الخطة "ب" وتستعد لصد "أي هجوم بري"

- حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من فشل خطة الرئيس الأميركي ترامب لتحقيق نصر عسكري سريع ضد إيران، مشيراً إلى أن الفرصة لاتفاق حصري ضاعت بسبب تصرفات "عصابة أميركا". وأكد استعداد إيران لأي هجوم بري أميركي محتمل بدعم من روسيا والصين. - أوضح عراقجي أن إيران لا تعتزم إغلاق مضيق هرمز حالياً، لكنها لم تستبعد هذا الخيار إذا استمرت الحرب. وأكد اللواء علي عبداللهي استمرار الهجمات ضد أميركا وإسرائيل، متهماً الولايات المتحدة بدعم إسرائيل. - أعلنت إيران عن استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بطائرات مسيرة، وتوعدت بالانتقام لغرق المدمرة "دنا". وأطلقت أكثر من 500 صاروخ و2000 طائرة مسيرة مستهدفة أهدافاً إسرائيلية وأميركية.

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، قائلاً إن خطة تحقيق "نصر عسكري سريع" ضد إيران قد فشلت. وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" مخاطباً ترامب: "السيد الرئيس، الخطة (أ) لتحقيق نصر عسكري سريع وبدون مشكلة قد فشلت"، مضيفاً أن "الخطة (ب) الخاصة بك ستلقى هزيمة أكبر". وأضاف عراقجي أن الفرصة للتوصل إلى "اتفاق حصري" قد ضاعت، بعد أن أخفت ما وصفها بـ"عصابة أميركا أخيراً" التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات. وختم منشوره بالقول إن شعار "إسرائيل أولاً" يعني دائماً "أميركا أخيراً".

وفي موازاة ذلك، أكد عراقجي في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" الأميركية أن بلاده "على أتم الاستعداد والانتظار" لأي هجوم بري أميركي محتمل. ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران تتوقع دخول قوات برية أميركية، قال: "نعم، لأننا واثقون من قدرتنا على مواجهتهم، وستكون هذه كارثة كبيرة بالنسبة لهم". وأضاف أن إيران مستعدة للحرب "أكثر من الحرب السابقة"، مشيراً إلى أن قدرات بلاده الصاروخية شهدت تطوراً كبيراً بعد الحرب الماضية في يونيو/حزيران الفائت. وقال: "يمكنكم رؤية جودة صواريخنا والمدى الذي وصلت إليه من التحسن بعد الحرب الماضية، لأننا استخلصنا العديد من الدروس، ونحن مستعدون لأي وضع محتمل".

وأوضح عراقجي أن حديثه عن "انتظار" القوات الأميركية لا يعني الرغبة في استمرار الحرب، بل الاستعداد لمختلف السيناريوهات. وأضاف: "قواتنا مستعدة لأي سيناريو. عندما قلت إننا ننتظرهم، لم أقصد أننا ننتظر استمرار الحرب، بل إننا أعددنا أنفسنا لمواجهة أي احتمال". كما لفت إلى أن روسيا والصين تدعمان إيران "سياسياً وفي مجالات أخرى". وعند سؤاله عمّا إذا كان هدف الولايات المتحدة وإسرائيل هو تغيير النظام في إيران، قال: "ربما ظنوا أنهم قادرون على تحقيق نصر سريع للسيطرة على كل شيء، لكنهم فشلوا".

وأضاف أن مؤسسات الدولة الإيرانية ما زالت تعمل بشكل طبيعي، موضحاً أنه "تم استبدال بعض القادة، وسيتم استبدال قائد البلاد وفقاً للآليات المنصوص عليها في الدستور". وأشار عراقجي إلى أن إيران، رغم تعرضها للهجوم، نفذت أيضاً هجمات على أهداف داخل إسرائيل وعلى أهداف أميركية، مؤكداً أن بلاده لم تطلب وقف إطلاق النار. وقال: "لم نطلب وقف إطلاق النار، ولا نرى سبباً يدعونا للتفاوض"، متسائلاً: "لماذا يجب أن نتفاوض مع أميركا بينما تفاوضنا معها مرتين، وفي كل مرة هاجمونا في منتصف المفاوضات؟". وأكد مجدداً أنه "لم يتم تقديم أي طلب لوقف إطلاق النار من جانبنا، ولا يوجد أي طلب للتفاوض مع الولايات المتحدة، ولم نرسل أي رسالة".

وفي ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لا تعتزم إغلاق المضيق في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد خياراً مماثلاً إذا واصلت إسرائيل والولايات المتحدة حربهما. وأضاف: "ليست لدينا أي نية لإغلاق المضيق في هذه المرحلة. لم نغلقه. إن السفن وناقلات النفط هي التي لا تحاول عبوره لأنها تخشى أن يستهدفها هذا الطرف أو ذاك".

في سياق متصل، أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات الحربية في إيران، اللواء علي عبداللهي، في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية "وجهت ضربات كبيرة لأميركا والكيان الصهيوني"، مشدداً على أن الهجمات "ستستمر بقوة أكبر". وأضاف عبداللهي: "نطمئن الشعب الإيراني بأننا سنجعل الأعداء يندمون على عدوانهم"، متهماً الولايات المتحدة بأنها، على مدى 47 عاماً، سعت إلى دعم إسرائيل عبر "مؤامرات مختلفة وتنظيم وتسليح مجموعات"، لكنها "فشلت فشلاً ذريعاً في جميع الساحات"، بحسب تعبيره.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، إبراهيم ذوالفقاري، أن حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" اقتربت بهدف إدارة مضيق هرمز إلى مسافة 340 كيلومتراً من الحدود المائية الإيرانية في بحر عمان، لكنها "تعرضت لاستهداف بطائرات مسيرة تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري"، ما دفعها، بحسب قوله، إلى الابتعاد مع المدمرات المرافقة لها إلى مسافة تزيد على ألف كيلومتر. كما أصدر الجيش الإيراني بياناً بشأن غرق المدمرة الإيرانية "دنا" في المحيط الهندي، متوعداً بالانتقام، وقال إن استهداف المدمرة على بعد ألفي ميل من ساحة المعركة أدى إلى استشهاد عدد من الطلبة البحارة الذين كانوا على متنها.

وفي سياق آخر، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري عن مصدر عراقي مطلع قوله إن أحد الأهداف الرئيسية لإنزال القوات الأميركية في العراق هو البحث عن طيار مقاتلة "إف-15" التي أُسقطت. وأضاف المصدر أن مصير الطيار لا يزال مجهولاً، مرجحاً أنه قفز بالمظلة خارج الحدود الإيرانية.

كما أفادت وكالة "تسنيم"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن إيران حذّرت عبر وسطاء الدول التي تستضيف محطات أرضية وشركات تقدم خدمات "الربط الصاعد" (Uplink)، متهمة إياها ببث قنوات وصفتها بـ"المعادية لإيران". وأكدت السلطات الإيرانية أنه في حال عدم وقف هذه الخدمات "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة". وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري عن مصدر عسكري مطلع أن إيران أطلقت منذ بداية الحرب أكثر من 500 صاروخ باليستي وكروز، إضافة إلى أكثر من 2000 طائرة مسيرة، موضحاً أن نحو 40% من هذه الهجمات استهدفت أهدافاً إسرائيلية، فيما استهدفت 60% منها أهدافاً أميركية.