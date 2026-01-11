إيران تتوعد ترامب بضرب إسرائيل والقواعد الأميركية بحال تعرضها لهجوم

- هدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن إيران ستستهدف إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة إذا هاجمتها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إيران تواجه حاليًا حربًا متعددة الجبهات مع أمريكا وإسرائيل. - أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال "عميل" للموساد الإسرائيلي، وكشفت مجموعة هاكرز "حنظلة" عن هوية ضابط الاتصال لدى الموساد و600 عميل لإسرائيل في إيران. - شهدت إيران اعتقالات واسعة شملت قادة أعمال شغب في طهران وأعضاء خلية مسلحة، حيث تم ضبطهم بتهم تلقي تعليمات وأسلحة لتنفيذ أعمال تخريبية.

هدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، بأن إيران ستضرب إسرائيل و"جميع المراكز والقواعد والسفن الأميركية" في المنطقة، إن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهاجمة الجمهورية الإسلامية.

وقال قاليباف في كلمة ألقاها في البرلمان، رداً على تهديدات ترامب بمهاجمة إيران على خلفيات موجة الاحتجاجات التي تشهدها، إن الرئيس الأميركي "واهم"، داعياً إياه إلى الحذر من مستشاريه. وقال موجهاً حديثه لترامب: "كن حذراً من أن لا تكون المشاورات التي يقدمونها لك لمهاجمة إيران مثلما دفعك إلى القول إن مدينة مشهد قد سقطت". وأضاف قاليباف، وفق التلفزيون الإيراني، أنه "لكي لا يحصل لديك خطأ في الحسابات، اعلم أنه إذا أقدمت على مهاجمة إيران ستصبح الأراضي المحتلة (إسرائيل) وجميع المراكز والقواعد العسكرية والسفن الأميركية هدفاً مشروعاً لنا".

وتابع قاليباف أن بلاده تخوض حالياً حرباً في 4 جبهات مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، مسمياً إياها بالحرب الاقتصادية والمعرفية والعسكرية والإرهابية. وقدم المسؤول الإيراني سردية حول هذه الحروب، قائلاً إن الحرب الاقتصادية بدأت منذ سنوات بعيدة، وأصبحت أكثر تعقيداً وصعوبة مع مرور الوقت.

وأضاف أن الحرب النظامية قد شُنت على إيران خلال يونيو/ حزيران الماضي، مشيراً إلى أن إيران تواجه اليوم "حرباً إرهابية" في الشوارع. وتوعد بأن الحرس والباسيج والشعب الإيراني "صامدون بقوة" و"لن يتراجعوا قيد أنملة" في هذه الحرب ضد من وصفهم بـ"إرهابيين مسلحين". وفي الوقت ذاته أكد قاليباف، قائلاً: "نعترف بالاحتجاجات المحقة للشعب، ونتابع حل المشاكل ونعمل على استقرار الوضع الاقتصادي، لكننا نقف ضد الإرهابيين بكل قوة وبأشد ما يمكن".

إيران تعلن اعتقال "عميل لإسرائيل"

إلى ذلك، أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في بيان، اعتقال "عميل" للموساد الإسرائيلي، قالت إنه "رعية أجنبية"، من دون كشف جنسيته، مؤكدة أن "جهاز الاستخبارات للكيان الصهيوني القاتل للأطفال قد أدخله إلى البلد". وتابعت أن الهدف من دخوله إلى إيران "جمع المعلومات وتقييم أوضاع الأعمال الإرهابية لعناصره".

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن مجموعة هاكرز "حنظلة" تمكنت من كشف هوية ضابط الاتصال لدى الموساد مع عملائه في داخل إيران، قائلاً إن المجموعة اخترقت جوال هذا الشخص الذي يدعى "مهرداد رحيمي". كذلك أعلنت "حنظلة" وصولها إلى هوية 600 عميل لإسرائيل داخل إيران، قالت إنهم كانوا على تواصل مع رحيمي.

بدورها، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة أن الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقلت "عدداً كبيراً من قادة أعمال الشغب" الليلة الماضية في طهران، مشيرة إلى أن المعتقلين قدموا من المحافظات الغربية إلى العاصمة. ونقلت "تسنيم" عن مصادر أمنية قولها إنه بعد التحقيق مع المعتقلين، تبين أن "بعضهم كانوا على صلة بجماعة كومله وتلقوا منها تعليمات وأسلحة لتنفيذ أعمال تخريبية".

في السياق، أعلنت استخبارات محافظة مازندران شمالي إيران اعتقال عدد ممن وصفتهم بأنهم "مخدوعون ومثيرو شغب"، قائلة إنهم "قد خاطروا بأمن المواطنين بأعمال مسلحة". وأفاد أمن الشرطة في مدينة تنكابن شمالي إيران، باعتقال متهم بإنتاج زجاجات حارقة لاستخدامها في الاحتجاجات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بالقبض على أعضاء "خلية مسلحة" في منطقة ماهدشت التابعة لمدينة كرج غربي طهران، مشيرة إلى أن الخلية، وفق مصادر استخبارية، كانت بصدد إطلاق النار صوب المواطنين وقوات الشرطة، حسب قولها.