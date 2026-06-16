إيران تتوعد برد "صعب" على إسرائيل إذا واصلت انتهاكاتها في لبنان

- حذرت قيادة العمليات الإيرانية من انتهاكات الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مؤكدة على 84 انتهاكًا خلال اليومين الأخيرين، ومتوعدة برد صعب إذا استمرت هذه الأعمال. - أكد وزير الخارجية الإيراني انتهاء الحرب رسميًا بعد مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، مشددًا على أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان يعد انتهاكًا للاتفاق. - استمر إنتاج الأسلحة الإيرانية المتطورة خلال الحرب، مع تحديثات في الصواريخ والطائرات المسيرة، بينما تعاني إسرائيل من إحباط أمني بسبب الاتفاق بين واشنطن وطهران.

حذرت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قد انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الأخيرين بعد إعلان إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وأضافت "ما زال يواصل الجرائم والمذابح بحق شعب لبنان المظلوم"، متوعدة هذا الكيان بـ"رد صعب" للقوات المسلحة الإيرانية إن لم يوقف أعماله الشريرة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد اليوم الثلاثاء خلال اجتماع عقده في طهران بحضور السفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المقيمين في العاصمة الإيرانية أنّ الحرب انتهت رسمياً على جميع الجبهات منذ صباح أمس بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، مشدداً على أن أي هجوم تشنه إسرائيل على لبنان أو استمرار احتلالها أراضي لبنانية يُعد انتهاكاً لمذكرة التفاهم.

رصد كواليس مفاوضات شاقة للاتفاق الأميركي الإيراني والدور الإنقاذي لقطر

وأوضح أن أحد طرفي المذكرة هو إيران وحزب الله، فيما يتمثل الطرف الآخر في الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن إنهاء الحرب يشمل أيضاً إنهاء الاحتلال. وشدد عراقجي على أن انتهاء الحرب لا يُعد كاملاً من دون انسحاب القوات الإسرائيلية. إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني بالإنابة مجيد ابن الرضا، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الأسلحة المتطورة لم يتوقف خلال الحرب، مضيفا أن إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الاستراتيجية استمر من دون انقطاع، كما قال إن هذه الحرب شهدت "تطوراً وتحديثاً" في الأسلحة الإيرانية، وفق وكالة "إيسنا" الإيرانية.

بالمقابل، تخيّم حالة من الإحباط الكبير على المنظومة الأمنية الإسرائيلية عقب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وسط اتهامات للمستوى السياسي بأنه لا يقوم بدوره على النحو المطلوب. وترى الأوساط الأمنية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزير الخارجية جدعون ساعر يجب أن يمثل إسرائيل في المفاوضات لكي تكون جدية، مضيفةً أنه "بدلاً من إحراج حزب الله وإيران، فعلنا العكس. فغياب الجدية والحافز لدى المستوى السياسي للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية أدى إلى النتيجة التي جعلت الإيرانيين يتولون زمام الأمور أمام الأميركيين في لبنان".