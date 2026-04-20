إيران تتوعد بالرد بعد احتجاز الجيش الأميركي سفينة في بحر عمان

- اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينة تجارية إيرانية في بحر عمان، ووصفت الهجوم بأنه عمل من أعمال القرصنة البحرية، متوعدة بالرد على هذا الاعتداء. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن مدمّرة أميركية أطلقت النار على السفينة الإيرانية "توسكا" بعد محاولتها كسر الحصار البحري، مشيراً إلى أن السفينة خاضعة لعقوبات أميركية. - القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أوضحت أن السفينة الإيرانية لم تمتثل للتحذيرات، مما أدى إلى السيطرة عليها من قبل مشاة البحرية الأميركية.

اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة إحدى السفن التجارية الإيرانية في بحر عمان، وتوعّدت بالرد. وقال العقيد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقرّ "خاتم الأنبياء" (القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية)، ليلة الأحد الاثنين، إنّ الولايات المتحدة "انتهكت وقف إطلاق النار وارتكبت عملاً من أعمال القرصنة البحرية، بعدما أطلقت النار باتجاه إحدى السفن التجارية الإيرانية في مياه بحر عُمان، وعطّلت نظام الملاحة فيها، ثم أنزلت عدداً من عناصر مشاة البحرية الإرهابيين على سطح السفينة واعتدت عليها".

وحذر ذو الفقاري، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني، من أنّ القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية "سترد قريباً على هذا العمل المسلح والقرصنة البحرية التي ارتكبها الجيش الأميركي وستنتقم لها". وذكر مقرّ "خاتم الأنبياء"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أنّ القوات الإيرانية هاجمت أيضاً سفناً عسكرية أميركية بطائرات مسيّرة بعد الهجوم الأميركي على السفينة. كما لفتت إلى أنّ السفينة التي تعرّضت لهجوم أميركي كانت متجهة من الصين إلى إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، الأحد، إن مدمّرة أميركية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان ثم سيطرت عليها، بعدما حاولت كسر حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أنّ سفينة الشحن "توسكا" التي ترفع العلم الإيراني "حاولت كسر حصارنا البحري".

وتابع أن السفينة الإيرانية تجاهلت أوامر التوقف، ما دفع المدمّرة المزودة بصواريخ موجهة إلى "إيقافها تماماً عبر إحداث فجوة في غرفة المحركات". وأضاف "حالياً، يتولى مشاة البحرية الأميركية السيطرة على السفينة". ولفت إلى أنّ "توسكا" خاضعة لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية.

بدوره، أفاد بيان للقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أنه بعد عدم امتثال "توسكا" لتحذيرات متكررة، أمرت المدمرة "يو إس إس سبروانس" طاقمها "بإخلاء غرفة المحركات" التي تم إطلاق النار عليها لتعطيل نظام دفع السفينة. وأضاف البيان أنّ جنود مشاة البحرية صعدوا "على متن السفينة المخالفة التي لا تزال قيد الاحتجاز"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول موقع العملية أو ملابساتها.

ووفق أحدث حصيلة نشرها الجيش الأميركي صباح السبت "امتثلت 25 سفينة لأوامر القوات الأميركية بالعودة أدراجها"، منذ فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية في 13 إبريل/ نيسان الحالي. وتفيد أحدث معطيات موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة البحرية، بأن سفينة الشحن "توسكا" التي أبحرت من ماليزيا في 12 إبريل، كانت قبل ست ساعات من إعلان ترامب الحصار، على بعد نحو 45 كيلومتراً من سواحل أقصى الجنوب الإيراني، قرب مدينة جابهار.

وكانت إيران قد أعلنت، الجمعة، فتح مضيق هرمز الذي يمرّ عبره عادة خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال، بعدما تم الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. لكن طهران أعادت إغلاق المضيق بعدما أصرّ ترامب على أنّ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي.