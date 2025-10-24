- أعلنت إيران بالتعاون مع روسيا والصين عن انتهاء سريان القرار 2231 اعتباراً من 18 أكتوبر، مؤكدة أن تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية غير قانوني، وأن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من البرنامج النووي الإيراني قد انتهت. - رفضت إيران المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ، معتبرةً أنه لا يليق بمكانتها الإسلامية، وانتقدت الدول المشاركة فيه ووصفتها بأنها جزء من الحرب ضد الشعب الفلسطيني. - ستُجرى مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب في إيران في ديسمبر المقبل تحت عنوان "سهند – مكافحة الإرهاب – 2025"، بمشاركة دول منظمة شنغهاي للتعاون.

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي، مساء الجمعة، أنّ إيران إلى جانب روسيا والصين، وجهت رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في خطوة تكميلية بعد إرسال رسالة سابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تؤكد انتهاء سريان القرار 2231 ابتداءً من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وأوضح غريب آبادي، في تصريحه للتلفزيون الإيراني، أنّ الرسالة الموجهة إلى الوكالة شددت على أنّ الإجراء الأوروبي الأخير المتمثل بتفعيل "آلية الزناد" (سناب باك) "غير قانوني"، مؤكداً أن جميع أحكام القرار 2231 انتهت فعلياً في الثامن عشر من أكتوبر الحالي، وبالتالي فإنّ مهمة المدير العام للوكالة في رفع التقارير الخاصة بالتحقق والمراقبة على البرنامج النووي الإيراني في إطار القرار المذكور واتفاق عام 2015 "تُعتبر منتهية".

وأضاف أن الرسالة نصّت بوضوح على أنّ "عملية التحقق والمراقبة في إيران في إطار الاتفاق النووي كانت قائمة على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015"، ومع انتهاء مدة الاتفاق النووي والقرار 2231 تُرفع هذه المهمة تلقائياً من أجندة الوكالة من دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي، مما يعني توقف التقارير الدورية التي كانت تُرفع إلى مجلس المحافظين كل ثلاثة أشهر.

وكان الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى قد انتهى فعلياً، السبت الماضي، مع انتهاء فترة نفاذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015، لتدخل إيران والعالم مرحلة ما بعد الاتفاق، وهي مرحلة تتسم بالضبابية والعودة إلى نقطة الصفر في النقاش حول الملف النووي الإيراني، في ظل فشل الاتفاق في تحقيق تسوية نهائية أو دائمة.

وفي المقابل، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي "آلية الزناد"، لتعيد بموجبها العقوبات الدولية والقرارات الستة السابقة لمجلس الأمن ضد طهران، مما يعني عملياً إعادة وضع الملف الإيراني على جدول أعمال المجلس وتمديد القيود على برنامجها النووي والتسليحي.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد بعث، السبت الماضي، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، الروسي فاسيلي نيبينزيا، أكد فيها انتهاء العمل بالاتفاق النووي وبالقرار 2231 اعتباراً من 18 أكتوبر، مشدداً على أن هذا القرار لا يمنح أي صلاحية للأمانة العامة أو للأمين العام لإعادة تفعيل القرارات السابقة أو تنفيذها من جديد.

أسباب رفض إيران المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ

في سياق آخر، ردّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على الانتقادات الداخلية بشأن رفض دعوة مصر مشاركة إيران في مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 13 أكتوبر الحالي، لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال لاريجاني، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" المحافظة، إنّ "مؤتمر شرم الشيخ الصغير لا يليق بإيران الإسلامية"، مبرراً ذلك بقوله إنّ هذا المؤتمر كان منخفض المستوى إلى حد لا يتناسب مع موقع إيران.

وأضاف ساخراً: "بعد عامين من الحرب الظالمة ضد الشعب الفلسطيني التي أوقعت نحو سبعين ألف شهيد، يأتي هؤلاء أنفسهم مرتدين ثوب دعاة السلام! أليس هذا مهزلة؟! أنتم من قتل وحاصر، فكيف تصبحون اليوم دعاة سلام؟". وتابع لاريجاني قائلاً إن "ترامب ينظر إلى الدول العربية نظرة مالية بحتة".

مناورات مشتركة

إلى ذلك، أعلن مدير هيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، أولاربِك شارشيِف، اليوم الجمعة، أن مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب ستُجرى في إيران في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وقال شارشيِف خلال زيارته إلى طاجيكستان إن التمرين العسكري سيُقام تحت عنوان "سهند – مكافحة الإرهاب – 2025" قرب مدينة تبريز شمال غربي إيران، مضيفاً أن الدعوات الرسمية وبرنامج المناورة سيتم إرسالها قريباً إلى الدول المشاركة والمراقبين ضمن منظمة شنغهاي للتعاون.