إيران تؤكد اغتيال خامنئي وشمخاني وقائد الحرس الثوري

- اغتيال علي خامنئي وأزمة سياسية: أكدت وسائل الإعلام الإيرانية اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وأمين مجلس الدفاع علي شمخاني وقائد الحرس الثوري محمد باكبور، جراء غارات أميركية وإسرائيلية، مما أدى إلى إعلان الحداد العام في البلاد. - ردود فعل إيرانية قوية: توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ قاسٍ على الاغتيالات، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية، ومؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل التصدي لأي اعتداءات. - خامنئي: حياة سياسية حافلة: وُلد خامنئي في مشهد عام 1939، وبرز كوجه معارض لنظام الشاه، وتولى رئاسة إيران بين 1981 و1989، قبل أن يصبح المرشد الأعلى بعد وفاة الخميني.

أكد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأحد، اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد صباح أمس، فيما أفادت وكالة "إرنا" باغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، وقائد "الحرس الثوري" محمد باكبور، جراء غارات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع داخل إيران، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مكان الاستهداف أو ملابساته.

كما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن خامنئي اغتيل أثناء أدائه مهامه في مكتبه في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، أي مع بدء العدوان على إيران، فيما قررت الحكومة إعلان الحداد العام 40 يوماً، وتعطيل الدوام الرسمي 7 أيام من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات العملية.

من جهته، توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ قاس على اغتيال خامنئي، معتبراً أن الجريمة "انتهاك صارخ للموازين الدينية والأخلاقية والقانونية"، ومحملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنها. وأكد في بيان أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، وأن قتلة "إمام الأمة" لن يفلتوا من "العقاب القاسي والحاسم والرادع"، مشدداً على أن القوات المسلحة وقوات التعبئة الشعبية ستواصل نهج قائدها، وستتصدى بحزم لأي اعتداءات داخلية أو خارجية.

ووُلد علي جواد حسيني خامنئي عام 1939 في مدينة مشهد، ونشأ في أسرة دينية متواضعة عُرفت بالتزامها الديني. تلقّى تعليمه في الحوزات العلمية وتتلمذ على عدد من المراجع، قبل أن يلتقي بروح الله الخميني عام 1957 ويتأثر بأفكاره المعارضة لنظام الشاه محمد رضا بهلوي. ومنذ مطلع ستينيات القرن الماضي، انخرط في النشاط السياسي المعارض، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة، ليصبح لاحقاً من أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها بالثورة الإسلامية عام 1979.

تولى خامنئي رئاسة إيران بين عامي 1981 و1989، ونجا خلال تلك الفترة من محاولة اغتيال نسبت إلى منظمة "مجاهدي خلق". وبعد وفاة الخميني في يونيو/حزيران 1989، انتُخب مرشداً أعلى ليتولى أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد.