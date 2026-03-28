إيران تؤكد استهداف سفينة أميركية قبالة صلالة: نحترم سيادة عُمان

- استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة دعم أمريكية بعيدًا عن ميناء صلالة، مؤكدًا احترامه لسيادة عُمان، بينما تعرض الميناء لهجوم بطائرتين مسيّرتين، مما أدى إلى إصابة عامل وأضرار محدودة في الرافعات. - أوقفت مجموعة ميرسك عملياتها في ميناء صلالة لمدة 48 ساعة بعد الحادث الأمني، مؤكدة سلامة طاقمها وعدم تأثر شحناتها، مع إخلاء الميناء بسبب الأضرار. - أعلن المتحدث الإيراني عن هجمات ناجحة على مواقع أمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى خسائر كبيرة في صفوف الجنود الأمريكيين وتدمير طائرات تزويد الوقود.

أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، اليوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني استهدف فجر اليوم "سفينة إسناد للجيش الأميركي المتعدي على مسافة كبيرة عن ميناء صلالة لسلطنة عُمان". وفي الوقت نفسه، قال المتحدث العسكري الإيراني إنه "كما أعلنا سابقاً، فإن السيادة الوطنية للبلد الشقيق والصديق عُمان محل احترام إيران".

وتأتي هذه التصريحات فيما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العُمانية بأنه جرى استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيّرتين، وأدى الحادث إلى إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء، وتعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة. وقالت الوكالة: "تؤكد سلطنة عُمان إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها".

ميرسك تعلق عملياتها في ميناء صلالة

في غضون ذلك، قالت مجموعة ميرسك لشحن الحاويات إنها أوقفت عملياتها في ميناء صلالة بسلطنة عُمان لمدة 48 ساعة تقريباً، وذلك بعد واقعة أمنية حدثت في وقت مبكّر من صباح اليوم السبت. وذكرت شركة الشحن العملاقة في بيان أن جميع أفراد طاقمها بخير وأن شحنات الشركة وسفنها لم تتأثر. وجرى إخلاء الميناء بعد أن ألحقت واقعة أضراراً بإحدى الرافعات مما أدى إلى تعليق مؤقت للعمليات به. وتقدر ميرسك حالياً أن العمليات ستتوقف لمدة 48 ساعة تقريباً.

إلى ذلك، وفي بيان آخر، قال المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء المركزي في إيران إن الجيش الأميركي، بعد تعرض قواعده في المنطقة لهجمات من قبل القوات المسلحة الإيرانية، "اضطر إلى مغادرة بعض مواقعه والاختباء خارج قواعده العسكرية" على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث العسكري الإيراني أنه خلال الساعات الماضية رُصد موقعان قال إن جنوداً أميركيين "كانوا يختبئون فيهما في دبي"، مشيراً إلى أن الموقع الأول كان يضم أكثر من 400 شخص، فيما ضم الموقع الثاني أكثر من 100 شخص. وأضاف أن الموقعين استُهدفا بصواريخ وطائرات مسيّرة، ما أدى وفق قوله إلى "وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم"، متحدثاً عن أن سيارات الإسعاف ما زالت منذ ساعات "تنقل القتلى والجرحى من القادة والجنود الأميركيين".

وشدد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة الجيش الأميركي "عليهم أن يدركوا أن المنطقة ستتحول إلى مقبرة للجنود الأميركيين، وأنه لن يكون أمامهم خيار سوى الخضوع لإرادة الشعب والمقاتلين"، بحسب تعبيره. كذلك، قال ذو الفقاري في بيان آخر إن هجمات الحرس الثوري الليلة الماضية على قاعدة "الخرج" الأميركية في السعودية "كانت ناجحة"، متحدثاً عن "تدمير طائرة عسكرية أخرى لتزويد الوقود". وأضاف أن عدد طائرات تزويد الوقود الأميركية التي "دمرت خلال الحرب وصل إلى اثنتين مع إلحاق أضرار بثلاث طائرات أخرى من هذا النوع وإخراجها من الخدمة".