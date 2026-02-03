إيران | بزشكيان يوجّه عراقجي بإجراء مفاوضات "مشروطة" مع واشنطن

- أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليماته لوزير الخارجية عباس عراقجي لبدء مفاوضات مشروطة مع الولايات المتحدة، شريطة أن تكون خالية من التهديدات وغير منطقية، استجابة لمطالب دول صديقة في المنطقة. - من المتوقع عقد اجتماع في إسطنبول بين المبعوث الأميركي الخاص ووزير الخارجية الإيراني لمناقشة اتفاق نووي محتمل، مع مشاركة دول مثل السعودية والإمارات، وسط احتمالية حضور جاريد كوشنر. - صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة تعتبر التفاوض مع الولايات المتحدة "خداعاً"، مشددة على تعزيز القوة والجاهزية لمواجهة التهديدات، بينما يحذر ترامب من "أمور سيئة" إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية عباس عراقجي لمفاوضات مشروطة مع الولايات المتحدة الأميركية. وقال بزشكيان في منشور عبر منصة إكس: "نظراً إلى مطالب دول صديقة في المنطقة للردّ على طلب الرئيس الأميركي للتفاوض، أمرت وزير الخارجية بأنه في حال وجود فضاء مناسب، خالٍ من التهديد، وبعيد عن التوقعات غير المنطقية، بإعداد مفاوضات عادلة ومنصفة على أساس مبادئ العزة والحكمة والمصلحة".

وفي وقت سابق الاثنين، أشارت وكالة رويترز إلى أن مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزمان عقد اجتماع بشأن إيران الجمعة في إسطنبول بتركيا، لمناقشة اتفاق نووي محتمل، مع توقعات بمشاركة بعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات وعُمان ومصر، فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن احتمالية حضور جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذه الاجتماعات، وعلق نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، على منشور بزشكيان بالقول: "ليست هناك أي حرب جيدة، كما أن أي سلام لا يعني استسلاماً".

In light of requests from friendly governments in the region to respond to the proposal by the President of the United States for negotiations: — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 3, 2026

وفي السياق، قالت صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة، اليوم الثلاثاء، إنّ التفاوض مع الولايات المتحدة "خداع"، مؤكدة أن الخيار الوحيد هو التهديد. وفي إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة، أضافت الصحيفة أن مسار ما وصفته بـ"الفتن المركّبة" التي ينتهجها ترامب وصل إلى "طريق مسدود"، ما دفع واشنطن إلى العودة مجدداً إلى تكتيكها القديم المتمثل في "الخداع عبر المفاوضات"، على حد تعبيرها. وتابعت أن رد إيران على هذا المستوى من التهديدات ونقض العهود لا يكمن في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، "بل في تعزيز عناصر القوة والحفاظ على حالة الجاهزية الكاملة". وشددت الصحيفة على أن مرحلة "اضرب واهرب" قد انتهت، وأن أي تهديد يصدر عن "العدو" سيُواجَه بردّ مكافئ، بل يفوق التوقعات، من مصدر التهديد نفسه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد، مساء الاثنين، أنّ هناك محادثات جارية مع إيران، محذراً من أن "أموراً سيّئة" ستحدث إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض على هامش إطلاق مشروع لتخزين المعادن الحيوية في الولايات المتحدة ليل الاثنين- الثلاثاء: "الآن هناك أسطول ضخم متجه نحو إيران. نحن نتناقش معهم الآن، وإذا تمكنّا من التوصل إلى حل سيكون ذلك رائعاً، وإذا لم نتوصل لاتفاق فمن المحتمل أن تحدث أشياء سيئة".

وكان ترامب قد لوّح باستخدام القوة وأرسل حاملة طائرات إلى المنطقة في الأسابيع الأخيرة. وقد عزّزت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة عبر الدفع بأسراب من المقاتلات والطائرات، وأسطول بحري تقوده حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.