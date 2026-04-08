إيران: التفاوض بلا معنى عقب خرق 3 بنود من إطار اتفاق وقف إطلاق النار

- أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الولايات المتحدة انتهكت ثلاثة بنود أساسية من الاتفاق مع إيران، مما يجعل وقف إطلاق النار والمفاوضات بلا معنى. تشمل الانتهاكات الهجوم على لبنان، انتهاك الأجواء الإيرانية، وإنكار حق إيران في التخصيب. - أوضح قاليباف أن الانتهاكات تتضمن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإسقاط طائرة مسيّرة في إيران، مما يعد خرقاً للبنود المتفق عليها. - أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن على واشنطن الاختيار بين وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب، بينما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منع تخصيب اليورانيوم في إيران.

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء اليوم الأربعاء، إن انتهاك ثلاثة بنود أساسية من الإطار المتفق عليه مع واشنطن يجعل وقف إطلاق النار والمفاوضات بلا معنى، موضحاً أن الهجوم على لبنان، وانتهاك الأجواء الإيرانية، وإنكار حق إيران في التخصيب، تمثل خرقاً لثلاثة بنود رئيسية من هذا الإطار.

ونشر رئيس البرلمان الإيراني بياناً باللغة الإنكليزية عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس"، جاء فيه أنه "منذ البداية كنا نتابع المسار الجاري بعدم ثقة، وكما كان متوقعاً، قامت الولايات المتحدة الأميركية هذه المرة أيضاً بانتهاك التزاماتها حتى قبل بدء المفاوضات". وأضاف أنه كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صراحة، فإن الخطة المكوّنة من عشرة بنود التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تُعد أساساً وإطاراً عملياً قابلاً للعمل لهذه المحادثات"، مؤكداً أنه تم حتى الآن انتهاك ثلاثة بنود من هذا المقترح.

وأشار قاليباف إلى أن أول الانتهاكات عدم الالتزام بالبند الأول من الخطة ذات النقاط العشر المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان، فهو التزام أشار إليه رئيس الوزراء شهباز شريف صراحة، معلناً "وقفاً فورياً لإطلاق النار في جميع الأماكن، بما في ذلك لبنان وسائر المناطق، يسري مفعوله فوراً". وتابع أن ثاني انتهاك يتمثل في دخول طائرة مسيّرة متجاوزة إلى الأجواء الإيرانية، حيث تم إسقاطها في مدينة لار بمحافظة فارس، وهو ما يُعد انتهاكاً واضحاً للبند الذي يحظر أي اعتداء جديد على المجال الجوي الإيراني.

وأكد قاليباف أن ثالث الانتهاكات هو إنكار القبول بحق إيران في التخصيب، وهو ما يشكل خرقاً للبند السادس من هذا الإطار. وشدد قاليباف على أنه في مثل هذه الظروف، "لا يعود لوقف إطلاق النار المتبادل أي معنى، ولا للمفاوضات". وفي وقت سابق من اليوم، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات واسعة على مناطق مختلفة في لبنان، من ضمنها العاصمة بيروت الذي عاد واستهدفها قبيل ساعات المساء، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى.

عراقجي: واشنطن أمام خيارين بين وقف النار أو استمرار الحرب

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة "واضحة وصريحة"، مشيراً إلى أن "على واشنطن أن تختار بين تثبيت وقف إطلاق النار أو الاستمرار في الحرب عبر الكيان الإسرائيلي"، ومؤكداً أنه "لا يمكن الجمع بين الأمرين". وأضاف أن العالم يشاهد ما يجري من عمليات قتل في لبنان، لافتاً إلى أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، وأن الرأي العام العالمي يراقب لمعرفة ما إذا كانت واشنطن ستلتزم بتعهداتها أم لا.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أنه "لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم" في إيران، مشيراً إلى أن طهران شهدت "تغييراً مفيداً للغاية في نظام الحكم". وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وإيران "ستزيلان جميع الغبار النووي المدفون"، في إشارة إلى معالجة الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. من جانبه، قال وزير الحرب الأميركي