إيران | عراقجي يحذر ترامب ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

طهران

15 يناير 2026   |  آخر تحديث: 09:44 (توقيت القدس)
وسط أجواء مشحونة وتصعيد سياسي وإعلامي متبادل بين طهران وواشنطن، تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في المنطقة. وتأتي هذه التطورات مع حديث عن إجراءات احترازية اتخذتها دول غربية تحسباً لأي تصعيد محتمل.

وفيما تشدد السلطات الإيرانية على أن إسرائيل تسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى خوض حرب بالنيابة عنها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر لم تسمها أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران، من دون تأكيد تنفيذ طهران رداً فورياً بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

على الجانب الأميركي، أدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريحات قال فيها إنه أُبلغ بتوقف عمليات قتل المتظاهرين وعدم وجود خطط لتنفيذ عمليات إعدام، وهي تصريحات زادت الغموض حول الخطوات الأميركية القادمة، خصوصاً مع استمرار التحذيرات من احتمال توجيه ضربات عسكرية ضد طهران.

بالتوازي، اتخذت عدة دول خطوات دبلوماسية وأمنية لافتة، شملت إغلاق سفارات، وإجلاء دبلوماسيين، وتحذيرات من السفر، إلى جانب تصريحات حادة من قادة إيرانيين توعدوا بالرد على أي تدخل خارجي. وتضع هذه التطورات مجتمعة التظاهرات الإيرانية في قلب مشهد إقليمي ودولي شديد الحساسية، مفتوح على احتمالات متعددة.

"العربي الجديد" يتابع الاحتجاجات في إيران أولاً بأول..

09:42 am

وزير الخارجية السعودية يهاتف نظيره الإيراني

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بحث مع نظرائه في قطر وعُمان وإيران تطورات الأوضاع في المنطقة.

09:40 am

وكالة "هرانا": 2615 قتيلا في احتجاجات إيران

قالت وكالة حقوقية، الخميس، إن عدد القتلى في إيران بلغ 2615 شخصا جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين. جاء ذلك بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، في تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني.

وحتى اللحظة، لم تُصدر السلطات الإيرانية بياناً رسمياً بشأن إجمالي عدد القتلى والجرحى في الاحتجاجات. وأشار التقرير إلى إصابة ألفين و54 شخصا، واعتقال 18 ألفا و470 آخرين على خلفية الأحداث الجارية.

08:47 am

السلطة القضائية: لم يصدر حكم بإعدام عرفان سلطاني

نقل إعلام رسمي إيراني عن السلطة القضائية في طهران قولها إنها لم تصدر أي حكم بإعدام عرفان سلطاني الذي اعتُقل خلال الاحتجاجات.

08:46 am

إيران تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران

أعادت إيران فتح مجالها الجوي أمام حركة الطيران، عقب انتهاء مدة إشعار وقف الطيران الذي كانت قد أصدرته سابقًا. والليلة الماضية، نشرت السلطات الإيرانية إشعارا فرض قيودا على الرحلات الجوية حتى الساعة 03:30 ت.غ. ومع انتهاء المدة المحددة للإشعار رفعت السلطات الإيرانية القيود المفروضة. وعقب إعادة فتح المجال الجوي، بدأت حركة الطيران بالعودة تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي، حيث لوحظ استئناف استخدام الأجواء الإيرانية من قبل الرحلات الدولية والإقليمية.

07:53 am

عراقجي: لا خطط لإعدام متظاهرين

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، إنه لا توجد خطط لإعدام متظاهرين على خلفية الاحتجاجات التي عمت البلاد، مكررا تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، صرح عراقجي بأنه لا توجد نية لشنق أي شخص، مجددا حديثه بأن "عناصر إرهابية" أجنبية تقف وراء تصعيد الأحداث خلال الاحتجاجات. كما أكد وجود خطة إسرائيلية بهدف جر الولايات المتحدة إلى الصراع.

6:28 AM
ترامب: أُبلغت بتوقف عمليات القتل في إيران وسنكتشف ذلك

 

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه أُبلغ من مصادر وصفها بـ"المهمة جداً" بتوقف عمليات قتل المتظاهرين في إيران، على حد وصفه. وعبر ترامب عن اعتقاده بأنه لا توجد حالياً أي خطة لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق. يأتي هذا في وقت تترقب فيه المنطقة احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات ضد إيران.

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يتحدث لوسائل الإعلام مطار غلاسكو بريستويك، 25 يوليو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب: أُبلغت بتوقف عمليات القتل في إيران وسنكتشف ذلك

6:06 AM
الهند تطلب من مواطنيها مغادرة إيران

طلبت الهند من مواطنيها مغادرة إيران، حسبما ما ذكرت وكالة فرانس برس.

05:44 am

مجلس الأمن يجتمع بشأن الوضع في إيران

يجتمع مجلس الأمن بعد ظهر الخميس "لتقديم إحاطة حول الوضع في إيران"، بحسب ما أعلن ناطق باسم الرئاسة الصومالية للمجلس. وجاء في مذكرة الجدولة أن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الجلسة.

4:24 AM
"إن بي سي نيوز": ترامب أبدى رغبته بتوجيه عمل حاسم ضد إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفريقه للأمن القومي إنه يرغب في أن يوجه أي عمل عسكري أميركي ضد إيران ضربة سريعة وحاسمة للنظام، وألا يتسبب في إشعال حرب مستدامة تمتد لأسابيع أو أشهر. جاء ذلك وفقا لما نقلته محطة (إن بي سي نيوز) عن مسؤول أميركي، وشخصين مطلعين على المناقشات، وشخص مقرب من البيت الأبيض.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات: "إذا أقدم (ترامب) على فعل شيء ما، فإنه يريده أن يكون حاسما".

ومع ذلك، لم يتمكن مستشارو ترامب حتى الآن من تقديم ضمانات له بأن النظام سينهار بسرعة بعد ضربة عسكرية أميركية، بحسب ما أفاد المسؤول الأميركي والشخصان المطلعان. كما يسود القلق من أن الولايات المتحدة قد لا تمتلك كافة التعزيزات اللازمة في المنطقة للحماية من رد فعل إيراني قوي يتوقعه مسؤولو الإدارة.

3:46 AM
ترامب يشكك في قدرة رضا بهلوي على حشد الدعم في إيران

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي "يبدو لطيفا للغاية"، لكنه عبر عن شكوكه بشأن قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة في نهاية المطاف.

وفي مقابلة حصرية مع رويترز في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن هناك احتمالا لانهيار الحكومة الإيرانية. وقال عن بهلوي "يبدو لطيفا للغاية، لكنني لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده... لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

وأضاف "لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة لي".

2:46 AM
السفارة الأميركية في قطر تنصح موظفيها بتجنب قاعدة العديد

نصحت السفارة الأميركية في الدوحة موظفيها "بتوخي مزيد من الحذر والحد من التنقل غير الضروري إلى قاعدة العديد الجوية"، حسبما نقلت عنها وكالة رويترز.

01:18 am

إيران تعلّق إعدام أحد المتظاهرين

علّقت السلطات الإيرانية إعدام رجل أوقف خلال الاحتجاجات التي تهز إيران، بعدما حذّرت منظمات غير حكومية وواشنطن من احتمال تنفيذها الأربعاء، وفق ما أفادت مجموعة حقوقية نبهت بدورها من أن حياته ما زالت في خطر.

وقالت منظمة "هينغاو" التي تتخذ في النروج مقرا نقلا عن أقارب للموقوف، إن عملية إعدام عرفان سلطاني (26 عاما) كانت مقررة الأربعاء لكنها أجّلت، مضيفة أنه ما زالت هناك "مخاوف جدية" على حياته.

12:49 am

إيران تُغلق مجالها الجوي أمام الرحلات

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن بيانات "فلايت رادار" بأن إيران أصدرت إشعاراً يُفيد بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات، مع استثناء الرحلات الدولية التي تحصل على إذن مسبق من السلطات المختصة.

12:16 am

السلطات الألمانية تنصح شركات الطيران بتجنب الأجواء الإيرانية

نصحت السلطات الألمانية شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني، في ظل التوترات المستمرة واحتمال التصعيد.

12:15 am

إسبانيا تنصح مواطنيها بمغادرة إيران

نصحت إسبانيا مواطنيها بمغادرة إيران باستخدام "أي وسيلة متاحة"، ووجّهت تحذيراً شديداً من السفر إلى البلاد، في تحديث لإرشادات السفر صدر أمس الأربعاء. وشدّدت وزارة الخارجية الإسبانية على نصح مواطنيها الموجودين في إيران بعدم المشاركة في أي نوع من الاحتجاجات، وعدم التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو للتظاهرات أو للمباني الرسمية.

12:04 am

رسائل طمأنة متبادلة بين إيران وإسرائيل قبل اندلاع الاحتجاجات

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إسرائيل وجّهت، عبر روسيا، رسائل طمأنة إلى القيادة في إيران قبل أيام من اندلاع الاحتجاجات في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أكدت فيها أنها لن تشن ضربات على إيران ما لم تتعرض لهجوم أولاً. وبحسب دبلوماسيين ومسؤولين إقليميين، ردّت طهران عبر القناة الروسية بأنها بدورها ستمتنع عن أي هجوم استباقي.

ووصفت الصحيفة هذه الاتصالات بأنها غير مألوفة بين الجانبين، ولا سيما بعد حرب استمرت 12 يوماً في يونيو/ حزيران، مشيرة إلى أنها عكست رغبة إسرائيل في عدم الظهور طرفاً يصعّد التوتر مع إيران، في وقت كانت تستعد فيه لتصعيد ضد حزب الله في لبنان.

11:58 pm

الأناضول

avata
الأناضول
شركة لوفتهانزا تستعد لمغادرة إسرائيل وتلغي رحلاتها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة لوفتهانزا الألمانية أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية اعتباراً من اليوم الخميس، في ظل تصاعد الحديث عن ضربة أميركية محتملة ضد إيران.

11:54 pm

إيران: مستعدون للدبلوماسية ونحذر من عواقب التصعيد

قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده أكدت مراراً استعدادها للتفاوض والدبلوماسية، مشدداً على أن إيران أثبتت ذلك خلال الأعوام العشرين الماضية، في مقابل ما وصفه بـ"تهرب واشنطن الدائم من المسار الدبلوماسي واختيارها طريق الحرب". وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، اعتبر الوزير الإيراني أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل رغم عدم وجود أي تجربة إيجابية سابقة مع الولايات المتحدة، محذراً من أن التصعيد إلى مستويات عالية من التوتر ستكون له عواقب وخيمة على جميع الأطراف.

واتهم الوزير الإيراني "عناصر إرهابية مدعومة من الخارج" بالتسلل إلى الاحتجاجات وإطلاق النار على قوات الأمن، مؤكداً أن ما جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يكن مواجهات مع متظاهرين بل "قتالاً مع إرهابيين"، على حد تعبيره. وأضاف أن ما حدث كان "مؤامرة إسرائيلية" تهدف إلى جر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصراع، لافتاً إلى أن الأوضاع تشهد حالياً هدوءاً بعد انتهاء العمليات الأمنية، وأن السلطات الإيرانية تسيطر على الوضع بالكامل، معرباً عن أمله في أن تسود الحكمة ويتم تجنب مزيد من التصعيد.

11:48 PM
أبرز تطورات الوضع في إيران يوم أمس الأربعاء
  • إغلاق السفارة البريطانية في طهران بشكل مؤقت
  • ترامب: أُبلغت بتوقف عمليات القتل في إيران
  • ألمانيا تحذر شركات الطيران من دخول المجال الجوي الإيراني
  • يديعوت أحرونوت: واشنطن قد تهاجم طهران من دون رد إيراني فوري
  • عراقجي يتهم إسرائيل بالسعي لجر واشنطن لحرب
  • تشييع 100 عنصر أمن في طهران
  • إيران تحذر من الاستماع إلى "إيران أنترناشونال"
  • إيران: اتصالات دبلوماسية واستعدادات للحرب
