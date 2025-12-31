إيران: اعتقال 7 أشخاص بتهمة الارتباط بالمعارضة في الخارج

- اعتقلت السلطات الإيرانية سبعة أفراد مرتبطين بجماعات معارضة في الولايات المتحدة وأوروبا، وضبطت 100 مسدس مهرّب، حيث كانت مهمتهم دفع الاحتجاجات نحو العنف وزعزعة الاستقرار. - تشهد إيران احتجاجات وإضرابات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، وامتدت إلى مدن أخرى مثل أصفهان، حيث أغلقت متاجر في مناطق تجارية رئيسية. - دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحكومة للاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة، مع التركيز على الحد من تقلبات سعر الصرف ووضع سياسة اقتصادية واضحة.

نقلت وكالة "فارس" المحافظة في إيران عن مصدر مطّلع في وزارة الاستخبارات الإيرانية قوله إن السلطات اعتقلت سبعة عناصر مرتبطين بجماعات معارضة مقيمة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأفاد المصدر بأن خمسة من المعتقلين كانوا على صلة بعناصر ملكية في الولايات المتحدة، بينما يرتبط اثنان بجماعات معارضة أخرى في أوروبا. وتحدث المصدر عن ضبط 100 مسدس مهرّب، قال إنها كانت قد أُدخلت إلى البلاد تحت غطاء بضائع عبر الحدود، إضافة إلى توقيف المتورطين في عملية التهريب. وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن مهمة هذه العناصر كانت دفع التجمعات الاحتجاجية نحو العنف وزعزعة الاستقرار، حسب زعمه.

وتشهد إيران منذ أيام احتجاجات وإضرابات نفّذها تجّار في طهران على ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وامتدت الإضرابات اليوم الأربعاء إلى مدن أخرى، أبرزها أصفهان، حيث أغلقت متاجر في محيط ساحة نقش جهان، التي تعتبر من أهم المراكز التجارية والسياحية في البلاد. كما أغلقت مناطق تجارية بعدة محافظات، في مؤشر إلى اتساع رقعة الاحتجاجات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية. وقالت وسائل إعلام محلية إن العديد من التجار علّقوا نشاطهم بسبب صعوبة التسعير اليومي في ظل تقلبات سعر الصرف، وعدم القدرة على تحديد كلفة الاستيراد أو إعادة شراء البضائع.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الثلاثاء، أنه وجه حكومته إلى الاستماع للمطالب المشروعة للمحتجين، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن بزشكيان قوله: "طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من القيام بكل ما في وسعها لحل المشكلات والتصرف بمسؤولية". وقالت وكالة إيلنا العمالية إن المحتجين يطالبون بتدخل حكومي فوري للحد من تقلبات سعر الصرف، ووضع سياسة اقتصادية واضحة.