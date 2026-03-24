إيران: اعتقال العشرات بتهمة التعاون مع "الدول المعتدية"

- السلطات الإيرانية تواصل اعتقال عشرات الأشخاص بتهم التعاون مع إسرائيل والجهات المعادية، مع ضبط أسلحة وأجهزة ستارلينك في محافظات همدان، لرستان، وكرمان، وتبريز، ويزد، وهويزة. - تفعيل نظام إلكتروني جديد من قبل السلطة القضائية الإيرانية لتحديد ومصادرة أموال المتعاونين مع دول معادية، بهدف تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز الأمن. - اعتقال 68 شخصاً بتهم الانتماء للتيار الملكي المعارض ومنظمة "مجاهدي خلق"، مع ضبط أسلحة بيضاء وقنابل صوتية ومعدات إلكترونية.

ما زالت الاعتقالات في إيران بتهمة "التعاون مع الدول المعتدية" مستمرة، إذ أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عشرات الأشخاص الآخرين في محافظات عدة بتهم التعاون مع إسرائيل، أو الارتباط بجهات معادية، في حين أكدت السلطة القضائية أنها فعّلت آلية إلكترونية سريعة لتحديد أموال المتعاونين مع دول معادية ومصادرتها.

وأفادت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأنها اعتقلت 30 شخصاً وصفتهم بـ"عملاء الكيان الصهيوني" في محافظات همدان ولرستان وكرمان. وبحسب البيان، فإن 24 شخصاً في محافظة همدان غربي إيران كانوا قد أرسلوا إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية، وأماكن انتشار القوات والمعدات العسكرية، وقد تعرض عدد من تلك المواقع لاحقاً للقصف. وأضافت الوزارة أنه جرى ضبط 11 جهاز ستارلينك من الجيل الجديد، إضافة إلى أسلحة نارية وبيضاء بحوزة الموقوفين.

وفي محافظة لرستان غربي إيران، جرى أيضاً اعتقال أربعة عناصر من مجموعة وصفتها السلطات الأمنية بـ"الإرهابية"، قالت إنهم كانوا يجمعون معلومات لمصلحة أجهزة استخبارات معادية. كما أعلنت الأجهزة الأمنية في كرمان، جنوب شرقي البلاد، توقيف شخصين كانا يحاولان نقل أسلحة تحت غطاء عائلي، حيث ضبطت بحوزتهما سبعة مسدسات وعشرة مخازن ذخيرة، وذلك بمساعدة بلاغات من المواطنين. وفي تبريز، أعلنت شرطة محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران، اعتقال شخصين آخرين بتهمة العمل لمصلحة إسرائيل.

وفي السياق، أفادت وكالة فارس الإيرانية باعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بوسائل إعلام خارجية في محافظة يزد، بتهمة الإخلال بالأمن القومي، بينهم أشخاص على صلة ببعض الشبكات الإعلامية الأجنبية. وفي هويزة في محافظة خوزستان، جنوب شرقي إيران، أعلن الادعاء العام الثوري اعتقال شخصين بتهمة إرسال صور ومواقع أماكن حساسة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في القضية.

من جهة أخرى، أعلن مركز الإعلام في الشرطة الإيرانية اعتقال 68 شخصاً قال إن 67 منهم ينتمون إلى التيار الملكي المعارض، والآخر "جاسوس" ينتمي إلى منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة المصنفة في إيران على أنها "منظمة إرهابية"، بعد قيامهم بتصوير مواقع تعرضت لقصف صاروخي، وإرسال الصور إلى وسائل إعلام معارضة. وجرى خلال العملية ضبط 88 سلاحاً أبيض، وعدد من القنابل الصوتية، ومعدات إلكترونية.

تسريع ضبط أموال "العملاء"

وفي سياق متصل، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها فعّلت نظاماً إلكترونياً جديداً يتيح التعرف السريع والفوري على أموال وأصول الأشخاص المتعاونين مع إسرائيل أو دول معادية ومصادرتها. وأوضح مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في السلطة القضائية أن النظام يسمح للنيابات والمحاكم في جميع أنحاء البلاد بتحديد الأصول المالية للمشتبه بهم بشكل مباشر، عبر نظام الاستعلام المالي الذكي "سهام"، واتخاذ إجراءات الحجز عليها فوراً. وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تهدف إلى "تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالتعاون مع جهات خارجية معادية".