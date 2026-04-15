إيران: اعتقالات وتوقيف قائد "جماعة انفصالية"

- أعلنت السلطات الإيرانية عن سلسلة اعتقالات جديدة شملت عشرات الأشخاص في عدة محافظات، متهمين بالارتباط بجماعات مسلحة أو جهات خارجية، بما في ذلك قائد جماعة انفصالية مسلحة في أصفهان. - تم تفكيك خلايا تهريب أسلحة من إقليم كردستان العراق، وضبط 42 قطعة سلاح، بالإضافة إلى اعتقال أفراد متورطين في عمليات تهريب الأسلحة. - الحرس الثوري الإيراني اعتقل 55 شخصاً مرتبطين بجماعات مسلحة، وصادرت السلطات أموال 36 شخصاً بتهمة التعاون مع جهات معادية، مع استمرار التحقيقات لتحديد المتورطين الآخرين.

استمرارا لحملة الاعتقالات منذ بداية الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، سلسلة اعتقالات جديدة شملت عشرات الأشخاص في العديد من المحافظات الإيرانية، بينهم من تصفهم طهران بأنهم أعضاء في جماعات مسلحة أو متعاونون مع جهات خارجية ووسائل إعلام معارضة. وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان، الأربعاء، إن قائد "جماعة انفصالية مسلحة" تتهمها بالارتباط بإسرائيل أُلقي القبض عليه في محافظة أصفهان. وبحسب البيان، فإن الشخص المعتقل متهم بالمشاركة في عدة عمليات اغتيال وتفجيرات في مدن بمحافظة خوزستان.

وذكرت الوزارة أن 11 عضواً آخرين من المجموعة نفسها اعتُقلوا خلال الشهرين الماضيين، فيما قُتل خمسة من عناصرها خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن. وفي عملية أخرى، أعلنت الوزارة الإيرانية تفكيك خليتين لتهريب السلاح قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة من إقليم كردستان العراق بهدف استخدامها في عمليات داخل محافظتي خوزستان وكرمانشاه، وأوضحت أنه جرى اعتقال المتورطين بعد مراقبتهم أمنياً، وضبط 42 قطعة سلاح بحوزتهم.

كما أعلنت السلطات عن توقيف أربع خلايا أخرى وصفتها بأنها مرتبطة بـ"جماعات مسلحة"، في محافظات جيلان وكرمان وهمدان وهرمزغان. ووفق البيان، تم خلال هذه العمليات ضبط أسلحة نارية وعبوات ناسفة بدائية ومعدات تصوير، إضافة إلى اعتقال عشرة أشخاص. وأضافت الوزارة أن 20 شخصاً آخرين اعتُقلوا في محافظات هرمزغان وهمدان وكرمان، بتهمة الارتباط بجهات إعلامية خارجية والعمل على تمرير معلومات إلى جهات تعتبرها طهران معادية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال 55 شخصاً قال إنهم أعضاء في جماعات مسلحة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة في منطقة جنوب شرقي البلاد، وذلك بالتنسيق مع أجهزة أمنية واستخباراتية. وأضاف أن 13 شخصاً من هذه المجموعات قُتلوا خلال عمليات أمنية منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وذكر البيان أن بعض الموقوفين كانوا يجمعون معلومات عن مواقع وبنى تحتية في المحافظة، وأن خططهم تضمنت تنفيذ عمليات متزامنة مع هجمات جوية محتملة، بما في ذلك زرع عبوات ناسفة واستهداف مقار عسكرية ومسؤولين محليين. وفي محافظة همدان، غربي إيران، قالت النيابة العامة إن السلطات أصدرت أوامر بمصادرة أموال 36 شخصاً بتهمة التعاون مع جهات معادية. كما صدرت أوامر مماثلة بحق 13 شخصاً آخرين، وجرى فتح ملفات قضائية لهم أمام محاكم مختصة.

وفي محافظة أصفهان، أعلن قائد شرطة مدينة نطنز اعتقال 26 شخصاً بتهمة "إثارة البلبلة في الفضاء الالكتروني" ونشر محتوى اعتبرته السلطات موجهاً ضد النظام. كما أعلنت شرطة محافظة هرمزغان المطلة على الخليج اعتقال خمسة أشخاص، هم ثلاثة رجال وامرأتان، قالت إنهم كانوا على تواصل عبر الإنترنت مع وسائل إعلام معارضة خارج البلاد.

وفي محافظة إيلام، غربي إيران، أفادت منظمة استخبارات الحرس الثوري بتفكيك شبكة وصفتها بأنها مرتبطة "بمشاريع معادية"، واعتقال ثمانية أشخاص، وذكرت أن أحد الموقوفين متهم بالتواصل مع قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة وتزويدها بمعلومات تتعلق بمراكز وقوات أمنية وعسكرية في المحافظة ومناطق مجاورة. وأكدت السلطات أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفته بجهود مستمرة لرصد وملاحقة الشبكات المرتبطة بجهات خارجية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد بقية المتورطين.