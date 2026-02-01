إيران: استمرار اعتقال المحتجين وتفكيك خلية لتهريب الأسلحة

رغم إخماد الاحتجاجات في إيران بعد أحداث ليلتي 8 و9 الداميتين، إلا أن حملات الاعتقالات بحق من تتهمهم السلطات بـ"إثارة الشغب" ما زالت مستمرة، حيث أعلنت الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، عن اعتقال عشرات الأشخاص في محافظة قزوين، غرب طهران، بتهمة المشاركة في "أعمال عنف وتخريب استهدفت مؤسسات حكومية وأمنية" خلال الاحتجاجات الأخيرة، فضلاً عن إعلان الحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، عن تفكيك خلية واعتقال أعضائها بتهمة تهريب الأسلحة لـ"استخدامها في أعمال تخريبية".

وأعلنت دائرة الاستخبارات في محافظة قزوين، غرب طهران، اليوم الأحد، عن اعتقال 158 شخصاً وتفكيك ما قالت إنه "سبع خلايا إرهابية"، بتهمة تورطهم في أعمال شغب وعنف في المحافظة خلال الاحتجاجات الأخيرة. وذكرت، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني، أن المعتقلين نفذوا هجمات وأعمال تخريب واسعة طاولت عدداً من المؤسسات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للطرق والتنمية الحضرية في قزوين، ودائرة الأحوال المدنية، والجهاز القضائي، وبلدية محمدية، ومنظمة الدعاية الإسلامية في تاكستان، إضافة إلى إحراق عشرات المركبات الإدارية التابعة لتلك الجهات.

وأضافت أن هذه الأعمال شملت الاعتداء على قوات الشرطة والأمن، ما أسفر عن مقتل 11 عنصراً أمنياً، متحدثة عن ضبط ومصادرة أسلحة، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين عناصر من الطائفة البهائية، و25 شخصاً من أنصار التيار الملكي المعارض، وتسعة أشخاص مرتبطين بجماعات معارضة أخرى، إضافة إلى تسعة أشخاص من المصنفين ضمن فئة البلطجية.

اعتقال ستة محامين في شيراز

في الأثناء، قال عضو مجلس إدارة نقابة المحامين علي شايان ‌منش، لوكالة "إيلنا" العمالية، إن ستة محامين من أعضاء النقابة في مدينة شيراز جرى توقيفهم مؤخراً، أُفرج عن أحدهم، فيما لا يزال خمسة آخرون قيد الاحتجاز، مشيراً إلى أن المحامي المفرج عنه كان قد اعتُقل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في السياق نفسه، لم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن إحصاءات دقيقة حول أعداد المعلمين والطلاب الذين لقوا حتفهم في الأحداث الأخيرة. وفي السياق، قال وزير التربية والتعليم الإيراني علي رضا كاظمي إن الأرقام النهائية لم تُعلن بعد بسبب وقوع الحوادث في مدن ومناطق مختلفة، مؤكداً أنه جرى تشكيل فرق كاملة لزيارة عائلات الطلاب والمعلمين المتضررين والاطلاع على أوضاعهم، بحسب وكالة "إيسنا" للأنباء.

إلى ذلك، قال وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي إن عدداً من الأشخاص دون سن 18 عاماً كانوا في مسرح الأحداث، جرى البتّ السريع في أوضاعهم عبر نيابة الأحداث في طهران، وتم تسليمهم إلى عائلاتهم. وأضاف أن قاصرين آخرين، تتطلب ملفاتهم تحقيقات إضافية، جرى نقلهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل. ووفق التلفزيون الإيراني، زار وزير العدل، بصفته رئيس مجلس السياسات للمرجعية الوطنية لحقوق الطفل، مركز الإصلاح والتأهيل في محافظة طهران، واطلع ميدانياً على أوضاع النزلاء، بمن فيهم موقوفو الأحداث الأخيرة، وتابع سير الإجراءات القضائية بحقهم.

كما قال عسغر جلاليان، نائب وزير العدل الإيراني وأمين مرجع الاتفاقية الوطنية لحقوق الطفل، إنه لا تتوافر أرقام أو إحصاءات دقيقة عن أعداد الموقوفين دون سن 18 عاماً على خلفية الأحداث الأخيرة. وكانت نقابة المعلمين الإيرانيين قد أعلنت، أمس السبت، أن 150 طالباً و10 معلمين قتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة.

تفكيك خلية لتهريب الأسلحة

في غضون ذلك، أعلن العميد محسن كريمي، قائد مقر "النجف الأشرف" التابع للقوات البرية للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، عن اعتقال ستة مهربي أسلحة وضبط نحو 30 قطعة سلاح فردي على الحدود الغربية للبلاد. وأوضح أن العملية نُفذت نتيجة رصد استخباري دقيق وبالتعاون مع لواء الكوماندوز، حيث جرى، حسب قوله، تفكيك شبكة منظمة لتهريب الأسلحة والذخائر كانت تعتزم إدخالها بـ"شكل غير قانوني" إلى البلاد، وتم تسليم المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضاف أن عناصر الاستخبارات التابعة للمقر نفذوا عملية معلوماتية دقيقة وفعالة أسفرت عن تحديد هوية أفراد الشبكة واعتقالهم، مشيراً إلى أن التحقيقات واعترافات المتهمين أظهرت أنهم ينشطون منذ مدة في تهريب الأسلحة. وأكد كريمي أن هذه الشبكة كانت مكلفة بتأمين السلاح لـ"تنفيذ أعمال تخريبية" داخل البلاد، معتبراً أن العملية أحبطت "مخططاً تخريبياً".