إيران: إعدام شخص بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل

- نفذت إيران حكم الإعدام بحق شخص متهم بالتجسس لصالح إسرائيل، بعد اعتقاله في فبراير 2024 واعترافه بالتعاون مع الموساد وإفشاء معلومات سرية. - كشفت السلطات الإيرانية عن شبكة تجسس أخرى مرتبطة بالموساد، تضم أفراداً من مدينتي كرج وأصفهان، تعاونوا مع منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة. - شهدت إيران زيادة في تنفيذ أحكام الإعدام ضد المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي في يونيو الماضي، الذي تضمن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية إيرانية.

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص قالت إنه يعمل لصالح إسرائيل. وقال كاظم موسوي، رئيس محكمة العدل العليا ورئيس المجلس القضائي في محافظة قم جنوب طهران، إنّ "الجاسوس المرتبط بجهاز الموساد الإسرائيلي تم إعدامه صباح أمس السبت في مدينة قم"، من دون أن يذكر اسمه. وأوضح موسوي أن حكم الإعدام صدر بعد اعتبار المتهم "محارباً ومفسداً في الأرض"، وتمّ تنفيذ الحكم في سجن قم عقب مصادقة المحكمة العليا الإيرانية ورفض طلب العفو.

وأضاف موسوي أنّ "الجاسوس بدأ نشاطه واتصاله بالأجهزة الاستخباراتية التابعة للكيان الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023"، وجرى اعتقاله في فبراير/شباط 2024، مؤكداً، وفق وكالة فارس الإيرانية المحافظة، أنه بعد استكمال التحقيقات الأمنية وجمع الأدلة الكاملة وإقرار المتهم واعترافه بالتعاون مع تلك الأجهزة وإرسال معلومات إلى مواقع تابعة لإسرائيل، أُدين بالتجسس والتعاون الاستخباري مع ضابط في جهاز الموساد وحُكم عليه بالإعدام بتهمة إفشاء معلومات سرية.

وبيّن موسوي في حديثه عن أسلوب التجسس أنّ المتهم لأسباب شخصية ومهنية، لم يذكرها، أقدم على التواصل مع أجهزة تابعة للاحتلال الإسرائيلي وعقد اجتماعات مع ضابط في الموساد، وبدأ في إرسال معلومات سرية عبر الفضاء الافتراضي إلى إسرائيل. غير أن الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية "تمكنت من تعقبه بسرعة وبحنكة، وأحبطت محاولته لنقل المعلومات الحساسة إلى الخارج".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الفائت، أعلن رئيس دائرة القضاء في محافظة ألبرز، غرب طهران، حسين فاضلي هريكندي، صدور أحكام بالإعدام والسجن بحق أعضاء شبكة تجسس قال إنها كانت تعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. وأوضح أن القضية تتعلق بشبكة تضم رجلين من المقيمين في مدينة كرج، مركز محافظة ألبرز، إلى جانب زوجين من مدينة أصفهان وسط البلاد. وأفاد بأن أفراد الشبكة ارتبطوا عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إحدى الدول المجاورة غرب إيران، بعناصر من منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة وضباط من جهاز الموساد، وانضموا إلى صفوفهم وقاموا بالتعاون والتنسيق المباشر معهم، بحسب قوله.

ويُذكر أنّ إيران شهدت، عقب العدوان الإسرائيلي في يونيو/حزيران الماضي، ارتفاعاً في عدد تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بتهمة العمالة لصالح إسرائيل. وبرز دور عملاء إسرائيل داخل الأراضي الإيرانية خلال فترة العدوان الذي استمر مدة 12 يوماً، عبر إطلاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الصغيرة، واستهداف مقار عسكرية ومنظومات الدفاع الجوي.