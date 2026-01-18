إيران | إعادة فتح المدارس وسط استمرار حملة الاعتقالات وتأهب أميركي

تعيش إيران حالة من الهدوء منذ يوم الاثنين الماضي، في وقت أعادت الأسواق فتح أبوابها في طهران ومدن إيرانية أخرى عقب عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى يوم أمس السبت الذي صادف عطلة رسمية بمناسبة دينية. وفي اتصال مع "العربي الجديد"، أفاد الناشط الحاج محسن من داخل بازار طهران الكبير بأن الحركة التجارية تسير بشكل طبيعي، مؤكداً أنّ البازار مفتوح بكامل فروعه وقطاعاته، ولم تُسجَّل أي إغلاقات بعد انتهاء العطل. وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أنّ المدارس ستعيد فتح أبوابها في مختلف أنحاء البلاد، اليوم الأحد، بعد إغلاق استمر أسبوعاً.
لكن ورغم توقّف مظاهر الاحتجاج، وعودة الهدوء إلى مراكز المدن الإيرانية، إلى جانب تراجع لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه طهران، فإنّ حالة التأهّب العسكري لا تزال قائمة، وخيار توجيه ضربة أميركية لإيران لم يُرفع عن أجندة ترامب بعد. ووفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإنّ غياب التهديدات العلنية لا يعني بالضرورة انحسار خطر المواجهة، إذ لا يُستبعد أن تكون الإدارة الأميركية بصدد كسب الوقت تمهيداً لترتيب هجوم واسع النطاق. وفي هذا السياق، صدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بالبقاء في حالة تأهّب قصوى طوال الشهر المقبل. وفي غضون ذلك، حذّر مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أنّ القوة النارية المتاحة حالياً في المنطقة قد لا تكون كافية لصدّ هجوم إيراني مضاد متوقّع.
ويتقاطع تقدير الصحيفة الأميركية مع ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى انشغال واشنطن في الأيام والأسابيع القريبة بنقل قوات كبيرة في الخليج والشرق الأوسط، إذ تشق حاملات الطائرات طريقها ببطء نحو المنطقة، بموازاة جلسات لا تتوقف في البنتاغون لتخطيط بنك الأهداف والمهمات استعداداً لتوجيه ضربة ضد طهران. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن "كل يوم يمرّ، نكون أكثر جاهزية لجولة قتال محتملة مع إيران، سواء على صعيد الدفاع أو الهجوم. ومع كل ساعة تمرّ نحن ننظّم دفاعاتنا على نحوٍ أفضل، ونعترض قدرات أكثر"، في إشارة إلى مواصلة إسرائيل استعدادها لحرب مقبلة على إيران
في المقابل، هاجم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في سلسلة تغريدات نشرها أمس على حسابه في منصة "إكس"، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلهجة حادة، محمّلاً الولايات المتحدة مسؤولية موجة الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد على خلفية الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها إيران. وكتب خامنئي: "يجب تحميل الولايات المتحدة المسؤولية"، مضيفاً: "نجد رئيس الولايات المتحدة مذنباً بكل الخسائر والأضرار وحملات التشويه". وردّ ترامب على هذه التصريحات في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، واصفاً خامنئي بأنه "شخص مريض"، ومؤكداً أن "الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران".
"العربي الجديد" يتابع التطورات في إيران أولاً بأول..