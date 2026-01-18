إيران | إعادة فتح المدارس وسط استمرار حملة الاعتقالات وتأهب أميركي

أخبار
طهران


التحديثات الحية
18 يناير 2026   |  آخر تحديث: 12:52 (توقيت القدس)
تعيش إيران حالة من الهدوء منذ يوم الاثنين الماضي، في وقت أعادت الأسواق فتح أبوابها في طهران ومدن إيرانية أخرى عقب عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى يوم أمس السبت الذي صادف عطلة رسمية بمناسبة دينية. وفي اتصال مع "العربي الجديد"، أفاد الناشط الحاج محسن من داخل بازار طهران الكبير بأن الحركة التجارية تسير بشكل طبيعي، مؤكداً أنّ البازار مفتوح بكامل فروعه وقطاعاته، ولم تُسجَّل أي إغلاقات بعد انتهاء العطل. وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أنّ المدارس ستعيد فتح أبوابها في مختلف أنحاء البلاد، اليوم الأحد، بعد إغلاق استمر أسبوعاً.

لكن ورغم توقّف مظاهر الاحتجاج، وعودة الهدوء إلى مراكز المدن الإيرانية، إلى جانب تراجع لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه طهران، فإنّ حالة التأهّب العسكري لا تزال قائمة، وخيار توجيه ضربة أميركية لإيران لم يُرفع عن أجندة ترامب بعد. ووفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإنّ غياب التهديدات العلنية لا يعني بالضرورة انحسار خطر المواجهة، إذ لا يُستبعد أن تكون الإدارة الأميركية بصدد كسب الوقت تمهيداً لترتيب هجوم واسع النطاق. وفي هذا السياق، صدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بالبقاء في حالة تأهّب قصوى طوال الشهر المقبل. وفي غضون ذلك، حذّر مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أنّ القوة النارية المتاحة حالياً في المنطقة قد لا تكون كافية لصدّ هجوم إيراني مضاد متوقّع.

ويتقاطع تقدير الصحيفة الأميركية مع ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى انشغال واشنطن في الأيام والأسابيع القريبة بنقل قوات كبيرة في الخليج والشرق الأوسط، إذ تشق حاملات الطائرات طريقها ببطء نحو المنطقة، بموازاة جلسات لا تتوقف في البنتاغون لتخطيط بنك الأهداف والمهمات استعداداً لتوجيه ضربة ضد طهران. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن "كل يوم يمرّ، نكون أكثر جاهزية لجولة قتال محتملة مع إيران، سواء على صعيد الدفاع أو الهجوم. ومع كل ساعة تمرّ نحن ننظّم دفاعاتنا على نحوٍ أفضل، ونعترض قدرات أكثر"، في إشارة إلى مواصلة إسرائيل استعدادها لحرب مقبلة على إيران

في المقابل، هاجم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في سلسلة تغريدات نشرها أمس على حسابه في منصة "إكس"، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلهجة حادة، محمّلاً الولايات المتحدة مسؤولية موجة الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد على خلفية الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها إيران. وكتب خامنئي: "يجب تحميل الولايات المتحدة المسؤولية"، مضيفاً: "نجد رئيس الولايات المتحدة مذنباً بكل الخسائر والأضرار وحملات التشويه". وردّ ترامب على هذه التصريحات في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، واصفاً خامنئي بأنه "شخص مريض"، ومؤكداً أن "الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في إيران أولاً بأول..

12:41 PM


طهران
عراقجي: ننسق مع بغداد لصياغة مقترحات تعزز الاستقرار الإقليمي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل بالتنسيق مع العراق على صياغة مقترحات مشتركة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن تسليم قاعدة عين الأسد إلى القوات العراقية يشكل "مؤشراً إضافياً على تعزيز الاستقرار والسيادة في العراق". وجاءت تصريحات عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، عبّر فيه عن أمله في أن تفضي المباحثات الثنائية إلى نتائج "مثمرة"، مؤكداً أن اللقاء ينعقد في مرحلة تلت الانتخابات العراقية، وفي ظل ما وصفه بـ"فهم مشترك" بين البلدين.

وأضاف الوزير الإيراني: "نحن نعمل سوياً على صياغة اتفاق شامل مشترك"، في إشارة إلى مسار تنسيقي أوسع بين طهران وبغداد، معتبراً أن العراق أثبت قدرته على لعب دور إقليمي إيجابي في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة. وفي هذا السياق، أوضح عراقجي أن "أصدقاءنا العراقيين أظهروا أنهم قادرون على الإسهام في تقريب المواقف الإقليمية"، مؤكداً استعداد إيران للتعاون مع العراق في هذا المجال، لافتاً إلى أن الاجتماع تناول "المقترحات التي يمكن تصميمها بين البلدين بهدف المضي قدماً بالسلام والاستقرار في المنطقة"، إلى جانب الاتفاق على "الحفاظ على أمن المنطقة".
 

11:31 AM


طهران
استمرار حملة الاعتقالات في إيران

تستمر حملة الاعتقالات التي تشنّها السلطات الإيرانية على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، إذ أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، في بيان، أنها حددت شبكة تضم 32 شخصاً قالت إنهم ينتمون إلى الطائفة البهائية، متهمةً إياهم بالنشاط في التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. وبحسب بيان الوزارة، فقد جرى اعتقال 12 من "العناصر الرئيسية" في هذه الشبكة، فيما استُدعي 13 آخرون للتحقيق، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا ناشطين في عدد من المحافظات، من بينها خراسان الرضوية، وطهران، وكرمان، ويزد، وسيستان وبلوشستان، والبرز، وكرمانشاه، ومازندران. 

وأضافت الوزارة أن "النواة الأساسية لهذه الطائفة" كانت تتمركز في منزل سري بمدينة مشهد، زاعمةً أنها نفذت بشكل منظم أعمال "تدنيس للأماكن الدينية وتخريب" خلال الاحتجاجات بعد تعاطي مخدر الحشيش، وفق تعبير البيان، علماً أن السلطات الإيرانية تصنّف الطائفة البهائية على أنها "فرقة غير قانونية".

وفي السياق، أعلنت مخابرات الحرس الثوري الإيراني أنها تمكنت، عبر ما وصفته بـ"المراقبة الدقيقة والتحرك الاستخباراتي"، من تحديد واعتقال أشخاص وصفتهم بـ"الإرهابيين والمتورطين في أعمال الشغب" التي شهدتها محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.

11:30 AM


طهران
وزير الخارجية العراقي في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وصل إلى طهران اليوم، لإجراء مباحثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي وعدد من المسؤولين الإيرانيين. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح صحافي، أنّ الزيارة ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين بغداد وطهران حيال القضايا الراهنة.
 

11:29 am


"كان": إسرائيل تفضل تأجيل الضربة الأميركية لصالح هجوم واسع

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية (كان) بأن إسرائيل تفضّل، في المرحلة الحالية، تأجيل تنفيذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية محدودة ضد إيران، لصالح الإعداد لهجوم واسع لاحقاً، وذلك في ظل تقديرات تفيد بأن أي عملية محدودة قد تجرّ رداً إيرانياً واسع النطاق. ونقلت "كان" عن مصادر إسرائيلية مطلعة، لم تسمّها، قولها إن تل أبيب تفضل في المرحلة الحالية امتناع واشنطن عن تنفيذ ضربة عسكرية محدودة ضد إيران، على أن يجري الإعداد لهجوم واسع النطاق لاحقاً.

وتقدّر تل أبيب، وفقاً للمصادر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يدرس خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران، مشيرة إلى أن القرار النهائي يرتبط بمسار الاتصالات مع طهران، وبالأهداف العملياتية لأي تحرك عسكري محتمل. في المقابل، ترى التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن القوات الأميركية المنتشرة حالياً في المنطقة غير كافية لتنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني بالكامل، في حال قرر ترامب الذهاب إلى هذا الخيار.

11:09 am

الأناضول


الأناضول
طهران
إعادة فتح المدارس في إيران بعد إغلاق دام أسبوعاً

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأنّ المدارس في مختلف أنحاء البلاد ستعيد فتح أبوابها، اليوم الأحد، لتنهي بذلك فترة إغلاق استمرت أسبوعاً كاملاً. 
 

10:19 am


واشنطن بوست: رسالة من عراقجي منعت ضربة الأربعاء على إيران

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الأحد، أنّه في ذروة التوتر بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، كان المقرّبون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قناعة تامة بأنه سيأمر بشنّ ضربة عسكرية ضد طهران، الأربعاء الماضي. غير أنّ مسار الأحداث تغير عقب تلقي ترامب رسالة من مبعوثه، ستيف ويتكوف، أفاد فيها بتوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق نحو 800 شخص في إيران، وهي المعلومة التي دفعت ترامب إلى تعليق قراره العسكري. 

وبحسب الصحيفة، رصدت طهران تحركات أميركية لإعادة تموضع أصول عسكرية في الشرق الأوسط، ما بدا مؤشراً على استعدادات لضربة وشيكة. وفي تلك الأثناء، بادر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى التواصل مع الإدارة الأميركية عبر رسالة نصية، في خطوة وصفها مسؤول أميركي بأنها "أسهمت إلى حد ما في تهدئة الوضع".
 

