إيرادات أكبر شركات تصنيع الأسلحة في العالم تصل إلى مستوى قياسي

- شهدت أكبر شركات الأسلحة العالمية زيادة في الإيرادات بنسبة 5.9% بسبب الطلب الناجم عن الحروب في أوكرانيا وغزة وزيادة الإنفاق العسكري، حيث بلغت إيراداتها 679 مليار دولار في 2024. - ارتفعت إيرادات الشركات الأمريكية بنسبة 3.8% لتصل إلى 334 مليار دولار، بينما زادت إيرادات الشركات الأوروبية بنسبة 13% لتصل إلى 151 مليار دولار، مدفوعة بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا. - بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى قياسياً في 2024، حيث ارتفع بنسبة 9.4% ليصل إلى 2.72 تريليون دولار، مع مساهمة الدول الخمس الأكثر إنفاقاً بنسبة 60% من الإجمالي.

أظهر تقرير صدر، اليوم الاثنين، أن أكبر الشركات المنتجة للأسلحة في العالم شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 5.9% من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية العام الماضي، مدفوعةً بالطلب الناجم عن الحروب في أوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري للدول. وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن إيرادات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة ارتفعت إلى 679 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى رقم سجله المعهد.

وتعود معظم الزيادة إلى الشركات التي تتخذ من أوروبا والولايات المتحدة مقراً لها، ولكن كانت هناك زيادات حول العالم باستثناء آسيا وأوقيانوسيا، حيث أدت المشاكل في صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض طفيف. وسجلت 30 من أصل 39 شركة أميركية ضمن قائمة أكبر 100 شركة - بما في ذلك لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، وجنرال دايناميكس - في تحقيق زيادات. وارتفع إجمالي إيراداتها بنسبة 3.8 % ليبلغ 334 مليار دولار.

لكن معهد سيبري أشار إلى أن "تأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات في الميزانية لا تزال تعرقل التطوير والإنتاج" في البرامج الرئيسية التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك الطائرة المقاتلة إف-35. كما شهدت 23 من أصل 26 شركة في أوروبا، باستثناء روسيا، زيادة في إيراداتها من الأسلحة مع تعزيز القارة للإنفاق. وارتفع إجمالي دخلها بنسبة 13% ليصل إلى 151 مليار دولار، مدفوعاً بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتهديد المتصور من روسيا.

وكان سيبري كشف في تقرير له، صدر في إبريل/نيسان الماضي، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى قياسياً جديداً في عام 2024، للمرة العاشرة على التوالي التي تتجاوز فيها الأرقام إنفاق العام السابق. وشكلت الدول الخمس الأكثر إنفاقاً عسكرياً، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والهند، 60% من الإنفاق العالمي. وبحسب التقرير، ارتفع الإنفاق العسكري، المعدل حسب التضخم، في عام 2024 بنسبة 9.4% ليصل إلى 2.72 تريليون دولار. وقال سيبري إن هذا هو أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل. وذكر التقرير أن الإنفاق العسكري زاد في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع بشكل خاص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)