- أُلقي القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في نيويورك بعد اختطافه من كاراكاس، حيث أعلنت الولايات المتحدة نيتها إدارة مرحلة انتقالية في فنزويلا واستغلال احتياطياتها النفطية. - نشر البيت الأبيض مقطع فيديو لمادورو مكبّل اليدين، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضٍ في نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وتصدير الكوكايين. - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن لن تسمح بانتقال السلطة إلى شخصية مشابهة لسلف مادورو، مشيراً إلى ضربة برية سابقة في فنزويلا.

أُودع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السجن، السبت، في نيويورك بعدما خطفته الولايات المتحدة من كاراكاس معلنة عزمها على "إدارة" مرحلة انتقالية في فنزويلا واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة. وأظهرت صور لوكالة "فرانس برس" الرئيس الفنزويلي وهو يترجّل من طائرة برفقة حراسة في مطار شمالي نيويورك، قبل أن يصل إلى مانهاتن على متن مروحية.

وفي وقت لاحق، نشر البيت الأبيض مقطع فيديو لمادورو مكبّل اليدين، مرتديًا صندلًا، بينما يقتاده عناصر أمن إلى مكاتب الوكالة الفدرالية لمكافحة المخدرات. وسُمع الرئيس الفنزويلي يقول: "مساء الخير، عام جديد سعيد"، قبل نقله إلى سجن فيدرالي في بروكلين. ومن المقرر أن يمثل مادورو أمام قاضٍ في نيويورك في موعد لم يُحدَّد بعد، لمواجهة تهم، بينها "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس السبت أنها شنت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا واعتقلت رئيسها وزوجته سيليا أديلا فلوريس، وهي عملية تندرج في تاريخ طويل من التدخلات العسكرية لواشنطن في أميركا اللاتينية تلتها حالة من الدهشة العالمية وحالة غموض ما زالت تخيّم على المشهد في كاراكاس. وقد جاءت العملية بينما كان الفنزويليون يعيشون أجواء عطلة الميلاد ورأس السنة.

مكبل اليدين.. اللحظات الأولى لوصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى نيويورك تمهيدا لبدء محاكمته pic.twitter.com/r6MRUGXS5j — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2026

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، إن إدارته تبحث مستقبل القيادة في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس مادورو، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بانتقال السلطة إلى شخصية "تسير من حيث توقف سلفها"، في إشارة إلى رفض إعادة إنتاج المنظومة الحاكمة السابقة.

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وجهت أول ضربة برية إلى فنزويلا. وذكر في تصريحات للصحافيين في أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين في منتجع مارآلاغو بولاية فلوريدا، أنه كان هناك انفجار في منطقة لتحميل القوارب بالمخدرات في فنزويلا، مضيفاً: "لقد ضربنا المنطقة".

(فرانس برس، العربي الجديد)