"إيجابية" في مفاوضات غزة بشرم الشيخ والجلسة الثانية تُستأنف ظهراً

- تجري مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في مصر، وتهدف إلى وقف إطلاق النار، إطلاق سراح المحتجزين، ونزع سلاح حماس، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، وتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين. - كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة من 20 بنداً تشمل نزع سلاح حماس، بينما أبدت حماس استعدادها للهدنة الطويلة مع عدم التخلي عن سلاح المقاومة، مطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل تحت رقابة دولية. - تتزامن المفاوضات مع زيارة وزير الخارجية الألماني إلى القاهرة، حيث أكد استعداد ألمانيا للمشاركة في جهود السلام وتقديم مساهمة واضحة، مشيراً إلى دور سياسي محتمل لبرلين.

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين مطلعين على سير المفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين حركة حماس وإسرائيل، في مصر، قولهما إن المباحثات "إيجابية" وستُستأنف اليوم الثلاثاء. وأوضح أحد المصدرين أن "المباحثات كانت إيجابية الليلة الماضية، واستمرت أول جلسة لأربع ساعات"، مشيراً إلى أن "المباحثات غير المباشرة ستستأنف ظهر اليوم في شرم الشيخ".

والأسبوع الماضي، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة مؤلفة من 20 بنداً، تنص خصوصاً على وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق "حماس" جميع المحتجزين الإسرائيليين، ونزع سلاح الحركة، وانسحاب قوات الاحتلال تدريجياً من غزة. وفي السياق، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، اليوم: "نحرز تقدماً كبيراً لإنهاء الحرب على قطاع غزة"، مشيراً إلى أن المفاوضات تسعى لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين، ووحدة كاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ولفت عبد العاطي إلى أن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والدخول الكامل غير المشروط للمساعدات.

وكان مصدر فلسطيني مقرب من مفاوضي حركة حماس قد توقع، وفق "فرانس برس"، أن تستمر المحادثات أياماً، وأن تكون "صعبة ومعقدة في ظل نيات الاحتلال لاستمرار حرب الإبادة". ومن المتوقع أن يكون التوصل إلى اتفاق حول تفاصيل المقترح مهمة شائكة وعسيرة. وردّاً على سؤال عن سير المفاوضات في مصر، ولا سيّما عمّا إذا كانت لديه شروط مسبقة تشمل موافقة حماس على نزع سلاحها، قال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض أمس الاثنين: "لديّ خطوط حمراء: إذا لم تتحقّق أمور معيّنة فلن نمضي في الأمر"، مضيفا: "لكنّني أعتقد أنّ الأمور تسير على ما يرام، وأعتقد أنّ حماس وافقت على أمور مهمّة للغاية". وتابع: "أعتقد أنّنا سنتوصّل إلى اتّفاق. من الصعب عليّ قول ذلك في حين أنهم منذ سنوات وسنوات يحاولون التوصّل إلى اتفاق"، مؤكداً في الوقت نفسه: "سنتوصّل إلى اتفاق في غزة، أنا شبه متأكّد من ذلك، نعم".

وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية في مصر، أكدت لـ"العربي الجديد" أمس، أنه من المقرّر أن تبحث مفاوضات غزة مجموعة من الخطوات التمهيدية، ووضع قواعد ومبادئ عامة تحكم المفاوضات خلال مراحلها المختلفة، وكذلك تحديد الضمانات العامة، التي تمثّل بحسب أحد المصادر أزمةً حتّى الآن، إذ تتمسّك حركة حماس بضمانة واضحة لتنفيذ ما يُتفق عليه. وكشف مصدر مصري مطلع على الوساطة، عن أنّ هناك عقبة لا تزال قائمة لم يجرِ حسمُها بعد، مرتبطة بكيفية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والجثامين المحتجزة في القطاع، وفقاً لما جاء في خطة الرئيس الأميركي التي أبدت حماس استعداداً لتنفيذها.

في المقابل، وصف قيادي في حركة حماس الموقف بـ"الصعب"، قائلاً: "الكثير مما يُثار في دوائر رسمية أميركية وإسرائيلية يأتي للاستهلاك فحسب"، وأضاف أنّ ما أبلغته الحركة بوضوحٍ لا لبس فيه إلى الجانب الأميركي عبر الوسطاء في مصر وقطر، هو استعدادها الكامل للابتعاد عن حكم القطاع وإدارته، مع الاستعداد أيضاً للدخول في هدنة طويلة، يجري بموجبها تجاوز المخاوف الإسرائيلية بشأن أسلحة المقاومة، دون الحديث عن التخلي عن هذا السلاح كلياً، أو تسليمه، أو القبول بنزعه.

وأوضح أن تلك الخطوط العريضة التي نقلتها "حماس" عبر الوسطاء إلى الجانب الأميركي، وهو الذي اعتبرها أساساً يمكن البناء عليه، يجب أن يكون في مقابلها حديث واضح عن انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة دون وجوده في أيّ نقاط داخل القطاع، على أن تكون الهدنة الطويلة تحت رقابة دولية وعربية، وكذلك يجب أن يتضمن المقابل الأميركي والإسرائيلي إنهاءً كاملاً للحرب بضمانات كاملة وواضحة. وبشأن ما يتعلق بصفقة الأسرى وطبيعة الأسرى الفلسطينيين، قال القيادي: "هناك محاولات من جانب الاحتلال لتصدير صورة بأن "حماس" تتشدّد من أجل إطلاق سراح قادتها وعناصرها من السجون، وكأنّ تلك المغامرة هدفها أسرى الحركة، مشدداً على أن ملف الأسرى ليس الأول في المفاوضات، مضيفاً: "في المقابل، الذين تتشدّد حماس بشأنهم حتى الآن هم الأسير مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات".

فاديفول في القاهرة تزامناً مع مفاوضات غزة

إلى ذلك، من المقرر أن يجري وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الثلاثاء، محادثات في القاهرة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء الحرب في غزة. وتركز المناقشات بين الوزيرين على الوضع الراهن للمفاوضات، وتتزامن زيارة فادفول مع الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان فاديفول قد صرح، الاثنين، عقب لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في تل أبيب، بأن ألمانيا "مستعدة للمشاركة وتقديم مساهمة واضحة" في جهود السلام، مؤكداً أن برلين يمكنها "القيام بدور سياسي فاعل" في العملية السلمية "إذا طلب منها ذلك".

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)