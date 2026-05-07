"إن بي سي نيوز": غضب السعودية يعلّق عملية ترامب لفتح هرمز

- تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عملية "مشروع الحرية" لإعادة فتح مضيق هرمز بعد تعليق السعودية استخدام قواعدها ومجالها الجوي، مما أثار غضب القيادة السعودية وحلفاء خليجيين آخرين. - لم ينجح الاتصال بين ترامب وولي العهد السعودي في حل الأزمة، مما اضطر ترامب لتعليق العملية، وأكد مسؤولون أميركيون على أهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين. - أعلن ترامب عن "مشروع الحرية" لكسر "الحصار الإيراني"، لكن العملية توقفت بعد 36 ساعة، مشيراً إلى اتفاق مشترك لإيقافها مؤقتاً بناءً على طلب باكستان ودول أخرى.

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن التراجع المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عملية "مشروع الحرية" لإعادة فتح مضيق هرمز جاء بعدما علّقت السعودية قدرة الجيش الأميركي على استخدام قواعدها ومجالها الجوي لتنفيذ العملية. وقال مسؤولان أميركيان للشبكة إن ترامب فاجأ حلفاءه في الخليج عندما أعلن، بعد ظهر الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عملية "مشروع الحرية"، الأمر الذي أثار غضب القيادة السعودية، بحسب "إن بي سي نيوز". ورداً على ذلك، أبلغت الرياض الولايات المتحدة بأنها لن تسمح للجيش الأميركي بتسيير طائرات من قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرقي الرياض، أو التحليق في مجالها الجوي لدعم العملية.

وأضاف المسؤولان أن اتصالاً جرى بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم ينجح في حل الأزمة، ما اضطر الرئيس الأميركي إلى تعليق "مشروع الحرية" من أجل استعادة قدرة الجيش الأميركي على استخدام المجال الجوي الحيوي. وبحسب "إن بي سي نيوز"، فوجئ حلفاء خليجيون آخرون أيضاً بالعملية. كذلك قال مسؤول أميركي إنه "بسبب الجغرافيا، نحتاج إلى تعاون الشركاء الإقليميين لاستخدام مجالهم الجوي على طول حدودهم"، معترفاً بأنه "لا طرق بديلة في بعض الحالات".

وفي المقابل، قال مصدر سعودي لـ"إن بي سي نيوز" إن ترامب وبن سلمان "كانا على تواصل منتظم"، مضيفاً أن مسؤولين سعوديين كانوا أيضاً على تواصل مع ترامب ونائبه جي دي فانس، والقيادة المركزية الأميركية، ووزير الخارجية ماركو روبيو. وعند سؤاله عما إذا كان إعلان "مشروع الحرية" قد فاجأ القيادة السعودية، قال المصدر: "المشكلة في هذه الفرضية أن الأمور تتحرك بسرعة وبصورة فورية"، مجدداً التأكيد أن السعودية "تدعم بشدة الجهود الدبلوماسية" التي تبذلها باكستان للتوسط في اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ورداً على سؤال بشأن تفاجؤ بعض قادة دول الخليج بإعلان عملية إعادة فتح مضيق هرمز، قال مسؤول في البيت الأبيض إن "الحلفاء الإقليميين أُبلغوا مسبقاً". في المقابل، نقلت "إن بي سي نيوز" عن دبلوماسي من المنطقة أن الولايات المتحدة لم تنسق "مشروع الحرية" مع العمانيين إلا بعد إعلان ترامب عنه، قبل أن يضيف: "أعلنت الولايات المتحدة العملية ثم نسقت معنا".

وكان ترامب قد أعلن الأحد الماضي عن عملية "مشروع الحرية" التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين، قائلاً إنها تهدف إلى كسر "الحصار الإيراني" على مضيق هرمز، فيما أمضى كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارته معظم يوم الثلاثاء في الترويج للعملية خلال إحاطات عامة في البنتاغون والبيت الأبيض، قبل أن يوقفها الرئيس الأميركي فجأة بعد نحو 36 ساعة فقط من بدئها. وقال مسؤول أميركي للشبكة إن الجيش الأميركي كان يستعد لتنظيم عبور عدد إضافي من السفن في الخليج عبر المضيق عندما توقفت العملية.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" مبرراً وقف العملية: "توصلنا إلى اتفاق مشترك يقضي بأنه فيما يظل الحصار سارياً بكامل قوته وأثره، فإن مشروع الحرية سيُوقف مؤقتاً لفترة وجيزة، ريثما يتضح ما إذا كان ممكناً إبرام الاتفاق والتوقيع عليه". وأوضح أن ذلك جاء "بناءً على طلب باكستان وعدد من الدول الأخرى، وفي ظل النجاحات العسكرية الكبيرة التي حققناها خلال العمليات ضد إيران، فضلاً عن التقدم الملحوظ الذي أُحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع ممثلي إيران".