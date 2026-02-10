إنذار صيني مبكر لتاكايتشي بعد فوزها في الانتخابات اليابانية

- حقق الائتلاف الياباني الحاكم بقيادة ساناي تاكايتشي فوزاً كبيراً في الانتخابات، حيث حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على 316 مقعداً، مما يعزز من قوة الائتلاف في البرلمان. - أثار فوز تاكايتشي قلق الصين بسبب تصريحاتها حول الرد العسكري المحتمل على أي هجوم صيني على تايوان، مما أدى إلى توتر العلاقات واستقالات في صفوف المعارضة اليابانية. - تلقى فوز تاكايتشي تهاني دولية من قادة مثل دونالد ترامب وناريندرا مودي، بينما تبقى المخاوف الصينية قائمة بشأن تعزيز اليابان لقدراتها الدفاعية.

حقق الائتلاف الياباني الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً ساحقاً في الانتخابات اليابانية أول من أمس الأحد، حيث حصلت على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً في مجلس النواب لصالح حزبها الليبرالي الديمقراطي، وفقاً لإحصاءات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، وبذلك يتجاوز الحزب عتبة الـ233 مقعداً اللازمة لتحقيق الأغلبية. أما شريكه في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، فقد فاز بـ36 مقعداً. وقد حققت نتائج الانتخابات اليابانية رقماً قياسياً للحزب الحاكم منذ تأسيسه عام 1955، متجاوزة بذلك عدد المقاعد البالغ 300 مقعد الذي حصل عليه في عام 1986 في عهد رئيس الوزراء الراحل ياسوهيرو ناكاسوني.

المرأة الحديدية في اليابان

وبفضل حصول ائتلافها على إجمالي 352 مقعداً، أصبحت تاكايتشي الملقبة بـ"المرأة الحديدية"، تتمتع بأغلبية ساحقة في مجلس النواب، مما يسهل تمرير أجندتها التشريعية. وقد يؤدي تفويض قوي إلى تسريع خطط تاكايتشي لتعزيز دفاعات اليابان، وهو ما وصفته الصين بأنه محاولة لإحياء ماضيها العسكري. ولم ترحب بكين بفوز تاكايتشي، وباتت تواجه الآن حقيقة أنها راسخة في مكانتها، وأن جهودها لعزلها خلال الأشهر الماضية قد فشلت تماماً. وبعد أسابيع من توليها منصبها، أشعلت تاكايتشي أكبر خلاف مع بكين منذ أكثر من عقد من الزمان، من خلال توضيحها علناً في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كيف يمكن أن ترد طوكيو على هجوم صيني محتمل على تايوان. وقالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل "وضعاً يهدد بقاء" اليابان وقد يؤدي إلى رد عسكري. وكانت هذه المرة الأولى التي يُدلي فيها رئيس وزراء ياباني بمثل هذه التصريحات، وخروجاً عن سياسة الغموض الاستراتيجي التي لطالما انتهجتها اليابان. وقد احتجت بكين بشدة على هذه التصريحات، معتبرة إياها علامة على رغبة طوكيو في العودة إلى نهجها العسكري الذي اتبعته قبل الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945).



ليو وانغ: خشية من أن يدفع فوز تاكايتشي نحو المزيد من التشدد تجاه الصين

وأمس الاثنين، توعّدت الصين بردٍّ "حازم" على اليابان في حال تصرفت طوكيو "بتهوّر". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري: "إذا أساءت القوى اليمينية المتطرفة في اليابان تقدير الموقف وتصرفت بتهور وعدم مسؤولية، فستواجه حتماً مقاومة من الشعب الياباني ورداً حازماً من المجتمع الدولي". وطالب لين: "الجانب الياباني مجدداً التراجع عن التصريحات الخاطئة التي أدلت بها تاكايتشي بشأن تايوان، وعلى إظهار صدقها، من خلال إجراءات ملموسة في التزامها بحماية الأسس السياسية للعلاقات الصينية اليابانية". كذلك، استدعى فوز تاكايتشي إعلان رئيسي حزب تحالف الإصلاح الوسطي الياباني المعارض، يوشيهيكو نودا وتيتسو سايتو، نيتهما الاستقالة لتحمل المسؤولية بعد الهزيمة الساحقة.

فور الإعلان عن نتائج الانتخابات اليابانية توالت التهاني لرئيسة الوزراء اليابانية، حيث هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، تاكايتشي على فوز ائتلافها. وكتب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "أهنئ رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي وائتلافها على هذا الفوز الساحق، لقد كان لي شرف تأييدك أنت وائتلافك. أتمنى لكم كل التوفيق في تمرير برنامجكم المحافظ القائم على السلام من خلال القوة". وأضاف: "إنها زعيمة تحظى باحترام كبير وشعبية واسعة. لقد أتى قرار ساناي الجريء والحكيم بالدعوة إلى انتخابات بثماره بشكل كبير". يشار إلى أن ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيعقد قمة مع رئيسة الوزراء اليابانية في واشنطن الشهر المقبل. وفي إشارة إلى زيارته اليابان العام الماضي، قال إنه أعجب بشدة بتاكايتشي. وأضاف أن الولايات المتحدة واليابان عملتا بشكل وثيق في مجال الأمن القومي. وكانت تاكايتشي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مستفيدة من معدلات التأييد المرتفعة.

أيضاً أرسل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تهانيه، وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أهنئ ساناي تاكايتشي على فوزها التاريخي في انتخابات مجلس النواب! أنا على ثقة بأننا سنواصل تحت قيادتكم الكفؤة، الارتقاء بالصداقة بين الهند واليابان إلى آفاق أوسع". كما علق الزعيم التايواني ويليام لاي تشينغ تي، على النتيجة معرباً عن تهانيه القلبية لتاكايتشي.

في تعليقه على نتائج الانتخابات اليابانية وموقف بكين، قال الباحث في المعهد الصيني للدراسات الآسيوية، ليو وانغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه بعد فوز تاكايتشي في الانتخابات اليابانية من المتوقع أن تحافظ على موقفها تجاه الصين، ولكن من دون تصعيد التوترات أكثر من ذلك. واعتبر أنه من غير المرجح أن تنخرط بكين مع إدارتها على المدى القريب، ما لم تلمس تراجعاً في خطابها السياسي المتعلق بتايوان، باعتبار أن هذا الأمر أساس الخلاف والقطيعة التي وقعت بين البلدين منذ تولي تاكايتشي السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف ليو: لا شك هناك خشية من أن يدفع فوز تاكايتشي العريض نحو المزيد من التشدد تجاه الصين، باعتبار أن ثباتها على موقفها في مسألة تايوان، كان وفق حساباتها عاملاً مؤثراً في استقطاب الناخبين وتوسيع قاعدتها الشعبية، كما ساهم في تعزيز مكانتها السياسية ورفع من أسهمها عند الحلفاء، خصوصاً الولايات المتحدة التي كانت من أوائل المهنئين لها، إلى جانب الهند ودول أخرى حليفة في المنطقة.



كاي فنغ: الصين راهنت على التأثير في شعبية تاكايتشي

مخاوف صينية بعد الانتخابات اليابانية

ولفت ليو إلى عوامل أخرى قد تثير مخاوف بكين، مثل انصراف طوكيو نحو القيام بأدوار أمنية في المنطقة، وتعزيز قدراتها الدفاعية عبر زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما يزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى رفع القيود عن صادرات الأسلحة، بموجب التفرد بالقرار السياسي، وهذا من شأنه أن يسرّع من وتيرة إحياء العسكرة التي حذرت منها الصين مراراً.

في المقابل، رأى الخبير في الشؤون الآسيوية المقيم في هونغ كونغ، كاي فنغ، أن تاكايتشي وجهت صفعة كبيرة لبكين بفوز ائتلافها الساحق في الانتخابات اليابانية أول من أمس الأحد. وقال في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن الصين راهنت على نفوذها في ممارسة شتى الضغوط من أجل التأثير في شعبية تاكايتشي، وحثها على تغيير موقفها بشأن تصريحاتها المتعلقة بتايوان. ولفت في هذا الصدد إلى أن بكين أجرت عدة لقاءات في نهاية العام الماضي، مع مبعوثي جنوب شرقي آسيا لحشد الدعم الإقليمي لحملتها ضد اليابان. وحثت هذه الدول على دعم موقفها بشأن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية. ولكن فوز الأخيرة أكد أنها ماضية بكل قوة، متجاوزة العديد من العواصف السياسية، بما في ذلك خلافها الدبلوماسي مع الصين.