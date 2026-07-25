إنذارات في ينبع وجازان بالسعودية بعد غارات على الحديدة وكمران

- أطلق الدفاع المدني السعودي أربعة إنذارات في ينبع وجازان، محذراً من خطر وداعياً السكان لاتباع تعليمات السلامة، قبل إعلان زوال الخطر. - جاءت الإنذارات بعد غارات سعودية على الحديدة وكمران في اليمن، رداً على استهداف سفينة سعودية، مما أدى إلى إصابات واستهداف منشآت اتصالات، بينما نفت السعودية استهداف ميناء الحديدة. - تعرضت سفينة سعودية أخرى للاستهداف في البحر الأحمر، وهو ثاني حادث خلال ثلاثة أيام، بعد إعلان الحوثيين "حظر الملاحة البحرية"، مؤكدة السعودية أن السفينة واصلت إبحارها بأمان.

أعلن الدفاع المدني السعودي، السبت، إطلاق أربعة إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، بينها ثلاثة إنذارات متتالية في محافظة ينبع، وإنذار واحد في منطقة جازان، تحذيراً من وجود خطر، داعياً السكان إلى اتباع تعليمات السلامة. ودعت رسائل الإنذار إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المفتوحة، قبل أن يعلن الدفاع المدني في رسائل لاحقة زوال الخطر عن المنطقتين.

وجاءت هذه الإنذارات عقب تعرض محافظة الحديدة وجزيرة كمران في اليمن لغارات جوية سعودية، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من إعلان السعودية استهداف سفينة تابعة لإحدى شركاتها خلال إبحارها في البحر الأحمر. وأعلن التحالف، الذي تقوده السعودية، استهداف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة.

ينبع جازان موقعا ينبع وجازان في السعودية

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن الغارات استهدفت منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين، كذلك استهدفت جزيرة كمران، كبرى الجزر اليمنية في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة امرأة. في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن شهود من سكان الحديدة أن غارات عدة استهدفت ميناء المدينة، وهو ما نفاه التحالف، مؤكداً أنه لم يستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة لا تزال مفتوحة أمام حركة الشحن.

ووصف المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الغارات على الحديدة وجزيرة كمران بأنها "تصعيد خطير" وامتداد لسياسة "العقاب الجماعي والحصار"، معتبراً أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأكد المكتب السياسي للجماعة، في بيان نشرته قناة المسيرة، أن "الجرائم الأخيرة لن تمر دون رد"، مضيفاً أن "معادلة الردع أصبحت واضحة وثابتة"، ومتوعداً بأن "الحصار بالحصار، والموانئ بالموانئ، والتصعيد بالتصعيد، واستمرار العدوان لن يجلب للمعتدين سوى المزيد من الخسائر".

وقبل وقوع الغارات بوقت قصير، أعلنت السعودية، مساء الجمعة، تعرّض سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر. وهذا ثاني استهداف من نوعه في أقل من ثلاثة أيام، بعد أيام من إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية "حظر الملاحة البحرية" على السعودية، علماً أن الجماعة لم تتبنَّ، حتى الآن، الهجوم الجديد. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل قوله إن السفينة (NCC MASA) التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، اليوم (السبت)، نتجت منه إصابة طفيفة في بدنها، مشيراً إلى أنها واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة أفراد طاقمها. واعتبر المصدر أن استمرار هذه الاستهدافات يمثل "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها".

وكان الحوثيون قد أعلنوا، ليلة الأربعاء - الخميس، استهداف ناقلتَي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، بعد يومين من إعلان الجماعة "حظر الملاحة البحرية" على السعودية، في تصعيد جديد للتوترات في المنطقة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن الجماعة نفذت ما وصفها بـ"العملية العسكرية النوعية"، التي قال إنها استهدفت ناقلتَي النفط السعوديتين "ENCELIA" و"LAYLA"، بزعم مخالفتهما قرار الحظر البحري الذي أعلنته الجماعة سابقاً، مضيفاً أن العملية نُفذت باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة.