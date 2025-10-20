إندونيسيا تشتري "جيه 10 سي"... اتساع نفوذ الصين العسكري

- أعلنت إندونيسيا عن شراء 42 مقاتلة "جيه 10 سي" من الصين بقيمة تقارب تسعة مليارات دولار، مما يعكس تحولاً في سياستها الخارجية نحو الصين بعد الاعتماد على الموردين الغربيين. - تُعتبر "جيه 10 سي" مقاتلة متعددة المهام، دخلت الخدمة في 2006، وتُستخدم في عمليات قتالية، معروفة بفعاليتها مقارنة بمقاتلات "أف 16" و"ميراج 2000". - يعزز القرار العلاقات الثنائية بين إندونيسيا والصين، خاصة بعد انضمام جاكرتا إلى "بريكس"، مع تزايد الطلب الدولي على الأسلحة الصينية.

أعلنت إندونيسيا اعتزامها شراء مقاتلات صينية من طراز "جيه 10 سي"، في إطار جهودها لتحديث جيشها، وهي خطوة قد تجعل هذا الجيش ثاني جيش أجنبي يشغّل "جيه 10 سي" بعد باكستان. وكانت باكستان أسقطت طائرات هندية بهذا الطراز من الطائرات، خلال آخر مواجهة بين البلدين في مايو/أيار الماضي. وهذه أول عملية شراء لطائرات حربية صينية الصنع من جانب إندونيسيا، فقد صرح وزير الدفاع الإندونيسي سجافري شمس الدين، الأربعاء الماضي، بأن إندونيسيا ستشتري قريباً طائرات مقاتلة من طراز "جيه 10" في جزء من خططها لتحديث الجيش. وأضاف أن الطائرات "ستحلق فوق جاكرتا قريباً"، على الرغم من أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني للشراء أو تاريخ التسليم المتوقع.

ليو وانغ تشين: التلكؤ الأميركي دفع إندونيسيا نحو الصين لتلبية احتياجاتها الدفاعية

من جهته، أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودي ساديوا، أن وزارته وافقت على شراء الطائرات الصينية بما يقرب من تسعة مليارات دولار، لكنه أضاف أنه يحتاج إلى "التحقق مرة أخرى" من وقت التسليم. وكشفت وزارة الدفاع الإندونيسية الشهر الماضي عن خطة لشراء 42 طائرة من مقاتلات "جيه 10 سي"، إذ قال متحدث باسم الوزارة إن جاكرتا تريد "أفضل الأسلحة العسكرية".

مقاتلة "جيه 10 سي"

يشار إلى أن "جيه 10 سي" هي مقاتلة نفاثة من تصميم مجموعة تشنغدو الصينية لصناعة الطائرات وتصنيعها. وقد صممت الطائرة خصيصاً للقوات الجوية الصينية، وهي متعددة المهام تستطيع تنفيذ كافة الأعمال القتالية نهاراً أو ليلاً في الأجواء. وقد قارنتها الصحف الصينية بمقاتلة "أف 16" الأميركية و"ميراج 2000" الفرنسية، فيما بدأ تطويرها عام 1986، وأجرت أول رحلة لها عام 1998. ودخلت الطائرة مجال الخدمة بصورة رسمية عام 2006، فيما بدأت مهامها القتالية في إبريل/ نيسان 2018. وتتمتع الطائرة بالقدرة على تنفيذ عمليات السيطرة الجوية وتنفيذ ضربات دقيقة في البحر والبر. أما سعرها فيبلغ 190 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 27.8 مليون دولار أميركي.

وتعتبر باكستان المشغل الوحيد المعروف لمقاتلات "جيه 10 سي" خارج الصين. وفي عام 2020، طلبت 36 طائرة من طراز "جيه 10 سي" المُخصص للتصدير، بالإضافة إلى 250 صاروخ جو-جو من طراز "بي إل 15 إي"، لاستخدام هذه الطائرات. ويوجد حالياً 20 طائرة "جيه 10 سي" في الخدمة لدى القوات الجوية الباكستانية. وتشير التقارير إلى أن القوات الجوية الباكستانية استخدمت طائرة "جيه 10 سي" لإسقاط طائرات مقاتلة هندية، بما في ذلك طائرة مقاتلة واحدة على الأقل من طراز "رافال" الفرنسية الصنع، خلال الصراع في كشمير في مايو الماضي، وهو ما يمثل أول عملية قتالية معروفة لطائرة مقاتلة صينية في قتال حي.

يوان تشو: أعربت بنغلادش أيضاً عن نيتها شراء 20 طائرة مقاتلة صينية

النفوذ الصيني

في هذا الصدد قال الأستاذ في المعهد الصيني للدراسات الآسيوية، ليو وانغ تشين، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "اختيار إندونيسيا للصين من أجل تحديث ترسانتها العسكرية، خصوصاً بعد عقود طويلة من الاعتماد على الموردين الغربيين، يشير إلى تحول ما في السياسة الخارجية لجاكرتا". وأضاف أنه يعكس أيضاً "حجم النفوذ الصيني واتساعه في منطقة جنوب شرق آسيا، والأشواط الكبيرة التي قطعتها بكين في صناعتها العسكرية".

وفي رأي ليو وانغ تشين، فإن "الأمر لا يرتبط بتحالفات عسكرية، بل بكفاءة المقاتلات الصينية التي تلبي الاحتياجات الدفاعية للدول الأخرى، والمرونة التي تقدمها بكين في عمليات الشراء والتي لا تخضع لاشتراطات سياسية كما تفعل دول أخرى"، في إشارة إلى الولايات المتحدة. ولفت في هذا السياق إلى وجود "مفاوضات لا تزال جارية بشأن مقاتلات أف 15 إي إكس الأميركية التي ترغب جاكرتا في شرائها، لكن التلكؤ الأميركي دفعها نحو الصين لتلبية احتياجاتها الدفاعية".

تأكيد إندونيسيا خططها لشراء 42 طائرة مقاتلة من طراز "جيه 10 سي" سيكون، وفق ليو وانغ تشين، في إطار "برنامج تحديث دفاعي من المقرر أن يبدأ عام 2026، ويأتي بعد أشهر من التقييمات الفنية والتحقق من أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية القوة الجوية الإندونيسية". وأشار أن سلاح الجو الإندونيسي يمتلك حالياً مقاتلات، مثل "أف 16" الأميركية و"سو 30" الروسية، إلا أن هذه الطائرات قديمة وتحتاج إلى تحديث أو استبدال.

من جهته، قال الباحث في الشؤون العسكرية، من معهد نان جينغ للبحوث والدراسات الاستراتيجية (الصين)، يوان تشو، في حديث مع "العربي الجديد"، إن المقاتلة "جيه 10 سي" تُلقّب بـ"التنين القوي". كما تجمع بين قدرة عالية على المناورة، وقدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى، ودقة في الاستهداف، "ما يجعلها واحدة من أكثر مقاتلات الجيل 4.5 الصينية تنافسية في السوق الدولية". وأضاف أن "إندونيسيا ليست الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها وعزمها أخيراً شراء المقاتلات الصينية"، مشيراً إلى أنه "في وقت سابق الشهر الماضي، أعربت بنغلادش أيضاً عن نيتها شراء 20 طائرة مقاتلة صينية الصنع بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار لتحديث قواتها الجوية وتعزيز قدرات الدفاع الجوي الوطني". ووفق يوان تشو، فإن مصر كذلك تجري محادثات مع الصين لشراء هذا النوع من الطائرات.

ويأتي قرار إندونيسيا شراء المقاتلات الصينية في وقت يشهد فيه البلدان تعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، خصوصاً بعد انضمام جاكرتا إلى مجموعة "بريكس" (تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى جانب مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا) في يناير/كانون الثاني الماضي، وتوسيع التجارة الثنائية إلى 135 مليار دولار في عام 2024. وتعد الصين الآن أكبر شريك تجاري ومستثمر رئيسي لإندونيسيا، إذ بلغت استثماراتها 8.1 مليارات دولار العام الماضي.