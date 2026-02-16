إندونيسيا تجهز ألف جندي لنشر محتمل في غزة بحلول مطلع إبريل

- تستعد إندونيسيا لإرسال ألف جندي إلى غزة ضمن قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات، بانتظار قرار الرئيس برابوو سوبيانتو، مع توقع زيادة العدد إلى ثمانية آلاف بحلول يونيو. - أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أن مشاركتها في القوة الدولية لا تعني تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشددة على رفضها لأي تغيير ديموغرافي أو تهجير قسري للفلسطينيين. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانات "مجلس السلام" غير المحدودة، مع تعهد دول أعضاء بتقديم خمسة مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

قال متحدث باسم الجيش الإندونيسي اليوم الاثنين إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل إبريل/نيسان ضمن قوة مقترحة متعددة الجنسيات لحفظ السلام. وذكر المتحدث دوني برامونو أن القرار النهائي في هذا الصدد سيتخذه الرئيس برابوو سوبيانتو، مضيفًا أن إجمالي عدد الجنود الجاهزين للانتشار سيبلغ ثمانية آلاف جندي بحلول يونيو/حزيران.

وذكر في رسالة نصية إلى "رويترز": "لا يزال جدول المغادرة خاضعًا بالكامل للقرارات السياسية للدولة والآليات الدولية ذات الصلة". وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه برابوو للتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماع الرسمي الأول لمجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وصدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنشاء المجلس في إطار خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية يوم السبت إن مشاركة جيشها في قوة الاستقرار الدولية التي تتشكل بموجب تفويض من الأمم المتحدة في قطاع غزة ينبغي عدم تفسيرها على أنها تطبيع للعلاقات السياسية مع أي طرف. ولا تعترف جاكرتا بإسرائيل ولا تربطها بها أي علاقات دبلوماسية. وأضافت "ترفض إندونيسيا باستمرار جميع المحاولات الرامية للتغيير الديموغرافي أو التهجير أو الترحيل القسري للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال". وأضافت الوزارة أن الانتشار، وتفويضه لمهمات إنسانية غير قتالية، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة السلطة الفلسطينية. وأشارت إلى أن القوات الإندونيسية لن يكون لها صلاحية نزع سلاح أي طرف.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في تغريدة نشرها أمس الأحد، أن "مجلس السلام" الذي يترأسه يملك "إمكانات غير محدودة"، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً جديداً لأعضاء المجلس في 19 فبراير/شباط 2026 في "معهد دونالد جيه ترامب للسلام" بواشنطن. وقال ترامب إن دولاً أعضاء في المجلس تعهدت بأكثر من خمسة مليارات دولار لصالح الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إضافة إلى الالتزام بإرسال آلاف العناصر للمشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" والشرطة المحلية بهدف "الحفاظ على الأمن والسلام للغزيين".

وبموجب خطة الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة، ستتولى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" شؤون القطاع الفلسطيني مؤقتًا تحت قيادة "مجلس السلام" الذي يترأسه ترامب، لكن ميثاق المجلس لا يذكر صراحة غزة، ويمنحه هدفاً أوسع هو المساهمة في حل النزاعات المسلحة حول العالم.

(رويترز، العربي الجديد)