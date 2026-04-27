- اشتبك طلاب ومدنيون مع قوات الأمن في بابوا خلال تظاهرة تطالب بانسحاب القوات العسكرية، بعد عملية عسكرية سابقة أسفرت عن مقتل 15 شخصًا بينهم نساء وأطفال. - تسعى السلطات الإندونيسية لمواجهة الانفصاليين المسلحين في بابوا منذ 1969، وسط دعوات من منظمات حقوق الإنسان لمراجعة العمليات العسكرية بعد سقوط قتلى. - تجمع حوالي 800 محتج في جايابورا، مطالبين بإنهاء العنف وسحب الجيش، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريقهم، مما أدى لإصابة خمسة من أفراد الشرطة.

قال مسؤول في الشرطة في إندونيسيا، إنّ طلاباً ومدنيين اشتبكوا، اليوم الاثنين، مع أفراد من قوات الأمن في بابوا، خلال تظاهرة شارك فيها المئات، للمطالبة بانسحاب القوات العسكرية من المنطقة. ويقال إنّ عملية عسكرية نُفذت في المنطقة، في وقت سابق من هذا الشهر، أسفرت عن مقتل 15، بينهم نساء وأطفال.

ونفّذت السلطات تلك العملية ضد انفصاليين مسلحين يسعون لاستقلال منطقة بابوا الغنية بالموارد منذ 1969، عندما أدى تصويت أشرفت عليه الأمم المتحدة إلى وضعها تحت سيطرة إندونيسيا بعد حكم استعماري هولندي استمر عقوداً. وأكدت هيئة معنية بمراقبة حقوق الإنسان في البلاد، الأسبوع الماضي، سقوط قتلى، ودعت الحكومة إلى مراجعة العمليات في المنطقة. ولم يعترف الجيش بعد بوقوع قتلى ومصابين خلال تلك العمليات.

ولفت متحدث باسم شرطة إقليم بابوا إلى أن حوالي 800 محتج تجمّعوا اليوم في ثلاثة مواقع في جايابورا عاصمة إقليم بابوا، قبل أن يحتشدوا وسط المدينة. وأضاف لـ"رويترز"، أن المحتجين دعوا الحكومة إلى سحب الجيش من جميع أقاليم بابوا الستة، وضمان إنهاء عنف مستمر على مدى عقود، معترفاً بأن سقوط قتلى خلال العمليات العسكرية التي وقعت في الآونة الأخيرة أثار غضب السكان.

وأشار المتحدث إلى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين في أحد المواقع، بعد أن رشقوا أفراد الأمن بالحجارة، وأضاف أن خمسة من أفراد الشرطة أصيبوا، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين المحتجين.

