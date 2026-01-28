إلهان عمر تتعرض لاعتداء أثناء مشاركتها بلقاء عام بمينيابوليس

- تعرضت النائبة إلهان عمر لاعتداء في مينيابوليس أثناء انتقادها لسياسات ترامب في الهجرة، حيث رش عليها شخص مادة مجهولة. - دعت عمر لإلغاء وكالة الهجرة وعزل وزيرة الأمن الداخلي، ورفضت مغادرة المكان رغم الاعتداء، بينما اعتقلت الشرطة المعتدي. - أثار الحادث ردود فعل واسعة، حيث أدانت شرطة الكابيتول الاعتداء، وأكد عمدة مينيابوليس على رفض العنف، في ظل تصاعد التوترات والاحتجاجات في مينيسوتا.

تعرضت النائبة الديموقراطية بمجلس النواب الأميركي عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر إلى اعتداء اليوم الأربعاء بعدما رش عليها شخص مادة مجهولة بينما كانت تلقي خطاباً بمدينة مينيابوليس بمينيسوتا انتقدت خلاله سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الهجرة. وجاء الاعتداء بعد ساعات على توجيه ترامب انتقادات لاذعة لها خلال مشاركته في فعالية انتخابية بولاية أيوا.

وبينما كانت إلهان عمر تشارك في لقاء عام وبصدد تلاوة كلمتها التي دعت فيها لإلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأميركية مؤكدة أنها غير قابلة للإصلاح تقدم شخص من بين الحضور نحوها وحاول الاعتداء عليها برش المادة المجهولة نحو وجهها. ودعت خلال اللقاء لعزل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، بعد تورط إدارتي الهجرة وحرس الحدود في مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال الشهر الجاري.

🎥WATCH -Ilhan Omar



Minneapolis Police arrested a man for third-degree assault after he sprayed Rep. Ilhan Omar with an unknown substance at her town hall and demanded her resignation.



He’s now booked into Hennepin County Jail. https://t.co/7X3VuR28Ap pic.twitter.com/rXJVTvT1MA — GlobalTechtonic (@GlobalTechtonic) January 28, 2026

ويهاجم ترامب إلهان عمر بشكل متكرر، ومساء الثلاثاء سخر منها ومن كلامها، وقال إنها "من بلد كارثي. إنه ليس بلداً، وهم بارعون في القرصنة، ولكنهم توقفوا عن ذلك بعد تلقيهم منا نفس المعاملة التي نعاملها لتجار المخدرات"، في إشارة إلى أصول إلهان عمر الصومالية. وشيطن الرئيس ترامب على مدى أشهر المهاجرين الصوماليين المقيمين في ولاية مينيسوتا، ووصفهم بالمجرمين دون أن يكف عن الدعوة لطردهم خارج البلاد. وأعلن ترامب الاثنين أنه يتم التحقيق في مصدر ثروة النائبة الديمقراطية.

وبعد الاعتداء، رفضت إلهان عمر مغادرة المكان للفحص الطبي للتأكد من نوع المادة المجهولة. واستكملت مشاركتها في اللقاء، وقالت إنها لن تسمح للمتنمرين بالفوز، وكتبت لاحقاً على منصة "إكس" بأنها بخير. وقالت شرطة المدينة في بيان إنهم لاحظوا أن شخصا رش سائلا مجهولا عليها وأنه تم اعتقاله واحتجازه للاشتباه في ارتكابه اعتداء من الدرجة الثالثة.

The Office of Rep. Ilhan Omar (D-MN) issued the following statement following the incident at her town hall in North Minneapolis.



“During her town hall, an agitator tried to attack the Congresswoman by spraying an unknown substance with a syringe. Security and the Minneapolis… — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) January 28, 2026

ووصفت شرطة الكابيتول التي تحقق في التهديدات ضد أعضاء الكونغرس الأمر بغير المقبول، وقالت إن المتهم سيواجه العدالة وأنهم يعملون مع شركائهم الفيدراليين لضمان توجيه أشد التهم الممكنة لردع هذا النوع من العنف في المجتمع. بينما قال عمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي "العنف والترهيب ليس له مكان في مدينتنا".

وأصبحت مدينة مينيابوليس وولاية مينيسوتا محط الأنظار في أميركا والعالم، بعد تصاعد التوترات والاحتجاجات بعد مقتل المواطنين الأميركيين رينيه غود وأليكس بريتي برصاص ضباط فيدراليين في إطار حملة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. كما تشهد الولايات المتحدة تزايدا في العنف السياسي في الآونة الأخيرة، وشهد عام 2025 اغتيال المؤثر اليميني الداعم لترامب تشارلي كيرك، وسبقه مقتل رئيسة مجلس النواب السابقة بولاية مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها، في جريمة وصفتها السلطات بأنها ذات طابع سياسي، مع إطلاق النار على سيناتور آخر بالولاية هو جون هوفمان.