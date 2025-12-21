إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غداً ورفض تأجيل جلسة الثلاثاء

- المحكمة المركزية في القدس تلغي جلسة محاكمة نتنياهو المقررة يوم الاثنين، مع استمرار جلسة الثلاثاء كما هو مخطط لها، وتقليص جلسة الأربعاء بسبب "أحداث سياسية وأمنية ودبلوماسية" قدمت في مظروف مغلق. - النيابة العامة تنتقد تقديم الطلب في مظروف مغلق، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ علنية الجلسات، لكنها توافق على إلغاء جلسة الاثنين وتقليص جلسة الأربعاء. - في سياق "ملفات الألف"، تم إلغاء أو تقليص 26 من أصل 52 جلسة استجواب مضاد، مما يعكس تأثير الأحداث السياسية على سير المحاكمة.

قررت المحكمة المركزية في القدس الاستجابة لطلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته المقررة يوم غد الاثنين. وبموجب القرار، لن تعقد غداً جلسة الاستجواب المضاد، فيما ستعقد جلسة يوم الثلاثاء كما هو مخطط لها، مع استمرار الاستجواب المضاد في ما يعرف بـ"ملفات الألف".

وجاء في قرار المحكمة أنه "في ما يتعلق بالجلسة المقررة يوم الثلاثاء، لم نجد أن ما ورد في الطلب يبرر إلغاء الجلسة أو تقليصها، وستعقد كما هو مقرر". كما قررت المحكمة تقليص جلسة يوم الأربعاء لتُعقد بين الساعة 9:00 صباحاً والساعة 12:00 ظهراً.

وبرر نتنياهو طلبه بوجود "سلسلة من الأحداث السياسية والأمنية والدبلوماسية"، جرى تفصيلها في مظروف مغلق قدم إلى المحكمة والنيابة العامة. وجاء في الطلب الرسمي: "يقدم هذا الطلب على خلفية سلسلة من الأحداث السياسية والأمنية والدبلوماسية المفصلة في مظروف مغلق قدم إلى المحكمة الموقرة وإلى جهة الادعاء". غير أن القضاة أشاروا في قرارهم إلى أنه "نظراً إلى طبيعة مبررات الطلب، كان من اللائق تقديمه في موعد أبكر".

من جهتها، انتقدت النيابة العامة الإسرائيلية طريقة تقديم الطلب معتبرة أن "الدولة لا ترى مبرراً لتفصيل أسباب إلغاء الجلسة في مظروف مغلق، لما في ذلك من مساس بمبدأ علنية الجلسات، لا سيما أن بعض الأسباب الواردة في الطلب نُشر بالفعل في وسائل الإعلام". ومع ذلك، وافقت النيابة على إلغاء جلسة يوم الاثنين وتقليص جلسة الأربعاء، لكنها عارضت إلغاء جلسة يوم الثلاثاء.

وبات جزء من الالتزامات التي استند إليها طلب نتنياهو معروفاً، إذ من المقرر أن تجتمع غداً عند الساعة 12:00 ظهراً في القدس لجنة الوزراء التي ستحدد صلاحيات لجنة التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والتي يترأسها نتنياهو. كما ينتظر لاحقاً عقد اجتماعات تحضيرية قبيل لقاءاته المرتقبة مع رئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وفي سياق الاستجواب المضاد في "ملفات الألف" الذي يتركز جزئياً على اتهامات تتعلق بمحاولة التأثير على التغطية الإعلامية في موقع "واللا" الإخباري، تشير المعطيات إلى إلغاء أو تقليص 26 جلسة من أصل 52 جلسة تقرر عقدها منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي. وبذلك، لم يُعقد فعلياً نحو 50% من جلسات الاستجواب المضاد المقررة لرئيس حكومة الاحتلال.

