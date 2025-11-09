إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو الاثنين بذريعة "اجتماعات سياسية عاجلة"

- المحكمة المركزية في القدس توافق على إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو بسبب انشغاله باجتماعات سياسية عاجلة، حيث أرفق بطلبه مغلفاً سرياً يوضح تفاصيل لقاءاته الدبلوماسية. - المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف وتيكوف يصلان إلى إسرائيل في إطار جهود حل أزمة عناصر حماس العالقين في أنفاق رفح، ومواصلة تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة. - نتنياهو يواجه صعوبات في إدارة محاكمته بالتوازي مع عمله السياسي، مشيراً إلى تعقيد منصبه ومحاولاته للتوفيق بين المهام.

وافقت المحكمة المركزية في القدس المحتلة ، اليوم الأحد، على إلغاء جلسة كانت مقررة غداً الاثنين لمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تذرّع هذه المرّة بانشغاله في اجتماعات سياسية "عاجلة"، وفق ما أفاد به موقع "واينت".

وأوضح الموقع أن نتنياهو أرفق بطلبه مغلّفاً سرياً موجّهاً إلى هيئة المحكمة، يتضمن تفاصيل اللقاءات والوفود الدبلوماسية التي سيجتمع بها غداً، مشيراً إلى أن جدول أعماله "لا يسمح له بالمثول أمام المحكمة في الموعد المحدد". وأتى طلب نتنياهو في وقت يستعد فيه المبعوثان الأميركيان، صهر الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر وستيف وتيكوف، للوصول إلى إسرائيل في زيارة رسمية، وفقاً لما كشفته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان 11"، لافتةً إلى أن المبعوثين سيلتقيان بنتنياهو ومسؤولين في حكومته.

وبحسب "كان 11"، يصل كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل غداً الاثنين في إطار المساعي الأميركية لحلّ أزمة عناصر حركة حماس العالقين في أنفاق بحي الجنينة في رفح، في المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في المدينة؛ وبموازاة ذلك، مواصلة دفع الجهود نحو استكمال تنفيذ خطة ترامب، لـ"إنهاء الصراع الشامل في قطاع غزة" التي وقعت عليها إسرائيل وحماس منذ أكثر من شهر.

يُشار إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي يتذرع فيها نتنياهو بانشغالاته أو بظروف أمنية وأخرى صحية. وخلال جلسة عُقدت الشهر الماضي، تطرّق رئيس الحكومة إلى الصعوبات التي يواجهها في إدارة محاكمته بالتوازي مع انشغاله بالعمل السياسي، قائلاً: "أشغل المنصب الأكثر تعقيداً وصعوبة في العالم، وأحاول أن أكون رئيس حكومة وفي الوقت نفسه حاضراً في المحكمة، وأبذل جهداً يفوق التصوّر"، زاعماً أنه يذهب إلى فراشه لينام في حدود الرابعة فجراً بسبب انشغاله بالعمل السياسي.

وفي محاولة مستميتة منه لإقناع القضاة في حينه، أضاف نتنياهو: "طلبت من محاميَّ (عميت حداد) إيجاد سوابق تُظهر أن هناك شخصاً آخر تُعقد له جلسات ثلاث مرات في الأسبوع. حتى لو قالوا إن الجميع متساوون أمام القانون، فإن أحداً لا يواجه حالاً كهذة، ولا يحظى بمعاملة خاصة"، على حد زعمه.