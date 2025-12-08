إلغاء الرحلات في مطار عدن لعدم الحصول على تصاريح من التحالف

- توقفت حركة الملاحة الجوية جزئياً في مطار عدن الدولي بسبب إلغاء تصاريح الهبوط والإقلاع من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، مما أدى إلى إرباك مئات المسافرين. - شهدت محافظتا عدن وحضرموت تظاهرات واسعة واعتصامات مفتوحة بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي للمطالبة بإعلان انفصال جنوب اليمن، وسط دعوات لاحترام إرادة الجنوبيين. - في ظل التوتر المتصاعد، تكثف السعودية جهودها لاحتواء الوضع في حضرموت والمهرة، بينما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رفضه لأي إجراءات أحادية تقوض المركز القانوني للدولة.

توقفت حركة الملاحة الجوية جزئياً، اليوم الاثنين، في مطار عدن الدولي، عقب إلغاء عدد من الرحلات من المطار وإليه. وقال مصدر ملاحي يمني طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إنّ "الخطوط الجوية اليمنية ألغت عدداً من الرحلات الجوية من مطار عدن الدولي وإليه، بسبب عدم صدور تصاريح الهبوط والإقلاع من قيادة التحالف الذي تقوده السعودية، ما أدى إلى إرباك مئات المسافرين".

وأشار المصدر إلى أن العديد من المسافرين غادروا المطار عائدين إلى منازلهم بعد انتظار استمر ساعات. وحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية حول أسباب الإيقاف. يأتي ذلك، غداة خروج تظاهرات واسعة في محافظتي عدن وحضرموت، استجابة لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي. كما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي بدء اعتصام مفتوح في مدينتي عدن وسيئون ابتداءً من صباح الأحد، للمطالبة بإعلان انفصال جنوب اليمن.

ودعت قيادة الانتقالي في عدن إلى اعتصام مفتوح في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، للمطالبة بإعلان "الاستقلال الثاني لدولة الجنوب العربي وتمكين الشعب من إدارة أرضه وثرواته". وفي سيئون، دعا رئيس فرع الانتقالي في الوادي والصحراء محمد الزبيدي، في بيان، إلى اعتصام كبير في شارع الستين، للمطالبة بما سماه "استكمال تطلعات الجنوبيين وإعلان قيام دولة الجنوب العربي"، داعياً المجتمع الدولي والتحالف إلى "احترام إرادة الجنوبيين".

وخلال أقل من أسبوع، نجحت قوات "الانتقالي" بالسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تمثلان نصف مساحة الجمهورية اليمنية (تقدر مساحة حضرموت بـ36% من مساحة اليمن، وتعدّ المهرة ثاني أكبر المحافظات اليمنية بعدها).

يأتي ذلك فيما تكثّف السعودية حراكها لاحتواء التوتر في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن وتحجيم تمدد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، على "الرفض المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق واقع مواز خارج إطار المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)