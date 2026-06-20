"إكسيوس": روبيو يزور الخليج الأسبوع المقبل لمتابعة الاتفاق مع إيران

- يعتزم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو زيارة الكويت والإمارات والبحرين لتعزيز التنسيق مع الحلفاء الإقليميين ومتابعة تداعيات الاتفاق مع إيران. - من المتوقع أن يشارك روبيو في اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين لبحث مستجدات الاتفاق الأميركي الإيراني وتداعياته الإقليمية. - تأتي الزيارة في ظل تأجيل المحادثات التمهيدية للاتفاق النهائي بسبب التوترات في لبنان، مع استمرار الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

يعتزم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إجراء جولة في منطقة الخليج الأسبوع المقبل، تشمل الكويت والإمارات والبحرين، في إطار تحركات دبلوماسية أميركية مكثفة لمتابعة تداعيات الاتفاق المبرم مع إيران وتعزيز التنسيق مع الحلفاء الإقليميين بشأن التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن روبيو سيزور الدول الثلاث، فيما يُتوقع أن يشارك في البحرين باجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث مستجدات الاتفاق الأميركي الإيراني وتداعياته الإقليمية. ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية الزيارة رسمياً حتى الآن، إلا أن الجولة تأتي بعد سلسلة اتصالات أجرتها الإدارة الأميركية مع قادة ومسؤولين خليجيين خلال الأسابيع الأخيرة في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة.

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وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء التطورات التي رافقت التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. فقد أُعلن الاتفاق بوساطة باكستانية قبل أن يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اكتماله، فيما جرى توقيعه بصورة غير متوقعة خلال لقاء جمع ترامب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي. وكان من المقرر أن تنطلق في سويسرا محادثات تمهيدية للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة تمتد 60 يوماً، إلا أن هذه المفاوضات أُرجئت في اللحظات الأخيرة مع تصاعد التوترات على الساحة اللبنانية. ويأتي تأجيل المحادثات في وقت تربط فيه طهران استئناف المفاوضات بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، معتبرة أن ذلك يشكل جزءاً من الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم. كما تواصل الأطراف المعنية جهودها للحفاظ على المسار الدبلوماسي ومنع انعكاس التصعيد الإقليمي على الاتفاق الناشئ، خصوصاً مع استمرار المباحثات بشأن آليات تنفيذه والقضايا المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز وترتيبات الأمن الإقليمي.

(رويترز، العربي الجديد)